Lollapalooza Chile 2019: Kendrick Lamar

Un accidentado retorno a la capital tuvo el norteamericano Lenny Kravitz, quien, a catorce años de su primer show por estas tierras, era uno de los nombres más esperados del cartel de la edición 2019 de Lollapalooza Chile, en lo que se avistaba como un regreso a lo grande. Por lo que fue una lástima los feos problemas de sonido que empeñaron la interpretación de las dos primeras canciones del set, “Fly Away” y “Dig In”, obligando a Kravitz y a sus músicos a abandonar el escenario principal por media hora, donde sus fanáticos sufrieron la incertidumbre por no saber si su ídolo volvería o cancelaría el show.

En sus redes sociales el músico pidió las disculpas correspondientes, aseverando que los problemas técnicos estaban más allá de su control, pero, aun así, logrando una conexión con la audiencia y sacando adelante un espectáculo que dejó un sabor agridulce, ya que lo mostrado por el estadounidense y compañía fue tan bueno, que sólo nos queda imaginarnos cómo habría sido el concierto completo.

De las 17 canciones que componen el repertorio oficial de la gira “Raise Vibration”, en Chile sólo pudimos escuchar diez, sacrificando incluso algunos hits imprescindibles en la discografía de Kravitz, como “Again” o “Where Are We Runnin?”. Lo positivo fue que, al tener que volver con el tiempo en contra, la banda se la jugó por entregar lo mejor de sí mismos en los minutos que restaban del espectáculo. “American Woman” fue la potente carta de regreso a escena del estadounidense y su combo, canción que fue fusionada con “Get Up, Stand Up” de The Wailers, poniéndonos a tono para dejar las tensiones de lado y entregarnos a la música.

Para conectar definitivamente con la multitud, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over” cayó como un bálsamo en el parque, poniendo a todo el mundo a cantar y a disfrutar de uno de los sencillos más famosos de Lenny Kravitz. Siguieron en el set “Believe” y “Always On The Run”, con un sonido potente que, a pesar de unas pequeñas pifias, funcionó perfecto, como debió haber sido desde un principio. El final de la presentación, llegó con la evangelizadora “Let Love Rule” y la fiesta total de “Are You Gonna Go My Way”, cerrando en todo lo alto un concierto que pudo haber sido muchos más, pero que aun así se las arregló para erigirse como un retorno potente que cumplió con la masiva audiencia del Parque O’Higgins.

Sobre el escenario, Lenny Kravitz prometió volver para realizar un recital de tres horas, palabras que se valoran cuando la desilusión fue grande para la mayoría y también para el mismo protagonista de la noche. Así y todo, el ansiado retorno del norteamericano a la capital nos trajo los hits más cotizados de su repertorio y nos mostró el poderío musical de una banda de primera línea. Esperamos que vuelva pronto y podamos disfrutar de la experiencia completa, porque vale la pena completamente.

Setlist