Lollapalooza Chile 2019: Kamasi Washington

¿Quieres comenzar un culto conmigo? versan las primeras palabras de “amo” (2019), uno de los mejores discos de este año, y también la línea que inició el show de Bring Me The Horizon en la novena edición de Lollapalooza Chile 2019. Viendo el simbolismo asociado y la cantidad de miembros del skeleton clique (fanaticada de Twenty Øne Piløts) inundando de amarillo la explanada del VTR Stage, no es una pregunta disparatada. BMTH pudo tener un pasado ligado al metalcore, pero lo que hacen en el presente es más llamativo por la forma de seguir con esa potencia y, al mismo tiempo, meter más elementos en la juguera. Ya Manuel Cabrales, periodista de HumoNegro, conversaba con Jordan Fish y quedaba en claro que el pasado está pisado, y que el ideal de la banda es convocar a la gente en esta sintonía, la que se pudo ver en el breve show que los tuvo de regreso por tercera vez en Chile.

“MANTRA” inicia el culto, y la presencia de la banda se ha multiplicado en el escenario. Ya no se trata de un errático Oli Sykes mientras el resto hacía lo suyo en sus rincones. Ahora BMTH es un conjunto donde todas sus partes están en su mejor momento, con Oli y Jordan compartiendo los roles en las voces, prácticamente no recurriendo a las pistas como en un intenso, pero poco pulcro, show en el Teatro Caupolicán hace casi tres años. “The House Of Wolves” podría ser una sombra de lo que fue, pensando el giro más hacia el pop de la banda, pero no sólo eso no ocurre, sino que también el poder es aún mayor.

Las peticiones de un circle pit por parte de Sykes eran un poco de humo innecesario, un recurso barato que, además, transformaba la escena en una exaltación de las masculinidades tradicionales. Mientras FEVER 333 decía en su show que era importante que cada mujer en la audiencia se sintiera segura y en igualdad de condiciones, BMTH empañaba un poco el inicio de un concierto infalible con ese tipo de llamados a la acción que no aportan mucho. Ese debe ser el único lunar en medio de una presentación calculada como espectáculo de fuegos artificiales, sin equívocos en la estrategia, en el momentum del setlist elegido y también en las interpretaciones.

En medio de “Happy Song” ya quedaba en claro cómo sí había intención de comenzar un culto, aunque fuera por el resto de la hora. Al inicio de esa canción se deletrea la palabra “espíritu”, y por primera vez en mucho rato que la banda tiene eso de su parte. Quizás las visuales de gran factura y el juego de iluminación hubieran funcionado por completo si es que la banda hubiera tenido un espacio más tarde, con menos luz natural, pero eso no empañó la sensación de que mucha gente estaba disfrutando. En “Mother Tongue”, BMTH habla de cómo los idiomas no pueden contener la capacidad de comunicar amor, y eso es efectivo cuando quizás no todos llegan a la música por conocer lo que esta dice.

Tras la potencia controlada pero muy bien ejecutada de “Shadow Moses” y “Wonderful Life”, la calma llegaba con la romántica “Follow You”, y luego la catarsis máxima con “Can You Feel My Heart”. Del amor al quiebre. Del alma etérea al corazón más quebrado. Si este es un culto, entonces es uno que funciona bien con los contrastes, muy gráficamente. El teclado de Fish es clave en cada paso. Los colores que entregan los sintetizadores hacen que todo suene más universal, lo que tiene su peak en “Nihilist Blues”, ese track donde la banda comparte créditos con Grimes, una de las figuras más innovadoras en el pop actual y que redunda en una canción que mezcla densas capas de sonido con un coro e instrumentación que evoca a una fiesta, de esas que no explotan, sino que permiten la celebración propia.

Sí, se puede iniciar un culto, pero al final del día el primer tótem es la presencia de quien mira en el espejo. Por eso hay que cuidarla, y por eso es que la súplica de no dejes que me ahogue en “Drown” no sólo suena urgente, sino que parte de aquello que es sagrado. Si el tema que abre el show es “MANTRA”, el resto de la jornada gira alrededor de coros que se repiten una y otra vez con el fin de aunar a la gente mediante la repetición confortante, y de esta forma se logra unidad, algo deseable y bello en un contexto festivalero.

“Medicine” es la cara más pop de BMTH, y es una canción que sufre en vivo al ser más delicada que el resto del catálogo dispuesto para la admiración de la gente, pero aun así sale airosa, porque la letra de despecho y las visuales hacen imposible querer ver otra cosa. Decir que “debes probar un poco de tu propia medicina” nunca fue tan sencillo y pop, así como la construcción de un imperio evoca la dificultad de conseguir atención propia por parte de uno mismo en “Throne”. Ese final, con la gente saltando y con los brazos en alto, dejan en claro por qué Bring Me The Horizon está en un momento así de gigante.

Aunque en Chile no fueron cabezas de cartel, en Europa están en esa categoría con holgura, y el show que mostraron en Lollapalooza es una pequeña muestra de cosas aún más grandes para una banda cuya ambición y límites siempre están en movimiento, sumando gente en ese afán de culto que sí se les puede adjudicar.

