Lollapalooza Chile 2019: Interpol

Caía la tarde e Interpol llegaba hasta el VTR Stage con las pantallas teñidas de una tonalidad blanco y negro, mientras la banda tomaba posiciones en escena. Nunca un elemento como ese se había traducido tan bien en la presentación de un conjunto, porque lo realizado por Interpol en esta segunda ocasión presentándose en Lollapalooza Chile fue impecable instrumentalmente, pero de una monotonía y desgano tremendo si hablamos de la actitud con que se pararon en escena. Cobijados en la promoción de su más reciente LP, “Marauder” de 2018, los comandados por Paul Banks entregaron una presentación que no dejó espacios en blanco durante sus 60 minutos en escena, pero que sí falló a la hora de conectar con un público que, vaya a saber uno por qué, no se mostró tan entusiasmado por la propuesta lúgubre que el ahora trío desarrolla en sus presentaciones.

El inicio con “C’mere” fue el recibimiento típico para cualquiera que suba a escena con una exposición y marco de público como el de la hora que les tocó, pero todo fue bajando en intensidad con la llegada de “If You Really Love Nothing” o “Public Pervert”, tracks que fueron interpretados con un conocimiento de causa preciso, sin errar una sola tonalidad, pero que parecían entusiasmar solamente a los distintos grupos de fanáticos dispersos entre la enorme multitud.

Ahora, eso no debe poner en duda la calidad de Interpol y su importancia dentro de la camada del rock alternativo que apareció post 2000, algo que la banda comprueba a la hora de despachar hitazos, como “PDA” o “Say Hello To The Angels”, pero es probablemente ese estatus “de nicho” el que terminó por empañar su presencia en un escenario principal, situación muy similar a la que vivió The National en la edición anterior del festival, donde una propuesta más contemplativa y centrada en lo instrumental no logró enganchar a una audiencia que busca ánimos más convulsionados.

Hacia la mitad del concierto todo pareció repuntar con “Evil”, “All The Rage Back Home” y “Rest My Chemistry”, elecciones más que correctas para un set festivalero como el que se presentaba, haciendo que la banda finalmente encontrara su norte junto a la audiencia luego de intentarlo por una buena cantidad de tracks. Sin querer caer en reiteraciones, el show no falló en el sentido de que la banda haya entregado poco, sino más bien en que la necesidad de un panorama más colorido fue esencial a un público que no manifestó intenciones de seducirse por la voz lúgubre y oscura de Banks, ni tampoco por la guitarra estridente de Daniel Kessler o la elegancia y potencia del baterista Sam Fogarino, plasmando su presentación en un show divisorio hasta el extremo, disfrutado e ignorado por partes iguales desde el público que estaba presente en el lugar.

La aparición de “The Rover”, el gran sencillo de su último trabajo, comenzó a dar los últimos balazos del concierto, seguido de una carta segura como “Slow Hands” y el gran cierre con “Roland”, track que concretó una visita más de Interpol en nuestro país.

Seamos justos, el problema no fue realmente de la banda, por lo que cuestionar su calidad es algo absurdo. Existen distintos contextos para determinar si un show funciona o no, y las condiciones en las que se produjo este regreso no fueron las mejores para que la propuesta de Interpol pudiera lucirse como merece. A final de cuentas, no hay necesidad de buscar sobre análisis de todo esto, quizás en un escenario más acotado el panorama habría sido diferente, pero estamos claros en que eso nunca lo sabremos.

