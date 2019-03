Lollapalooza Chile 2019: Greta Van Fleet

Al momento de anunciarse el cartel de esta nueva versión de Lollapalooza Chile, muchos dudaron de que Kendrick Lamar diera la talla como la atracción principal del evento, apelando a que no tenía la masividad necesaria para encabezar una cita de este tipo. Lo cierto es que, en las nueve ediciones que lleva el festival, nunca un artista había acallado las críticas de la manera en que lo hizo el originario de Compton, ya que, con un set que repasó distintos puntos de su carrera, se anotó como uno de los shows más intensos y celebrados del certamen. Eso sí, no todo salió como estaba planeado, principalmente debido a los problemas de sonido que tuvo Lenny Kravitz en el otro escenario, los que obligaron a la presentación del rapero atrasarse en unos 30 minutos. Afortunadamente, eso no impidió que el show se entregara de la misma forma en que sería concebido, con 19 canciones que repasaron principalmente su obra “DAMN.” de 2017, el disco que lo mandó definitivamente al estrellato luego de la obra maestra “To Pimp A Butterfly” (2015).

Evidentemente, su actual espectáculo se enfoca en dicha placa, musicalmente bastante menos compleja que su disco anterior, pero igual de sólida en las líricas, esas que apuntan a reflejar una realidad desde la que “Kung-Fu Kenny” canta con mucho conocimiento de causa. “DNA.” y la frase “Pulitzer Kenny” (en alusión al premio Pulitzer obtenido con dicho trabajo) son los primeros atisbos de una presentación intensa, donde el intérprete se pasea a sus anchas en distintos terrenos musicales, reforzado especialmente por una dinámica banda de apoyo que le entrega un peso interpretativo mucho más profundo a composiciones que podrían quedar en la mera vereda de los hits radiales. Precisamente, esa necesidad de llegar de manera rápida hasta los auditores es uno de los elementos que más prima en el show de Lamar, viéndolo incorporar algunas colaboraciones como la archiconocida “Goosebumps” de Travis Scott, u otras sacadas directamente de su catálogo, como lo es el caso de “LOYALTY.” y “XXX.”, canciones que el músico interpreta junto a Rihanna y U2, respectivamente, en su último LP.

En la contraparte, sus trabajos anteriores se ven representados en canciones que puedan funcionar de manera coherente con sus pares, donde ejemplos como “King Kunta”, “Swimming Pools (Drank)” y “Alright” resuenan fuerte a la hora de integrarse en el setlist, tratándose claramente de las composiciones más asequibles dentro de sus obras originales. Independiente de todo eso, la fuerza con la que Kendrick expele las rimas de sus canciones hace que cada una de ellas cobre un sentido único dentro de un show que en todo momento va hacia arriba, no dando respiro alguno en la sucesiva procesión de canciones. “Bitch, Don’t Kill My Vibe” en su forma alterada fue uno de los puntos altos, donde las rimas hicieron saltar a los miles de asistentes que repletaron el VTR Stage, cerrando una presentacion con el hit que lo hizo llegar hasta este lugar del planeta: “HUMBLE.”, con un mensaje más que necesario para muchos de los auto proclamados semidioses que abundan en las redes sociales hoy por hoy. Para ellos: “Sientate y sé humilde”.

Un encore sería necesario, y este llegó bajo la forma de “All The Stars”, una de sus contribuciones a la banda sonora de la película “Black Panther” y que fue merecedora de una nominación a los Oscar como Mejor Canción Original. Todas las estrellas estuvieron cercanas y una lluvia de fuegos artificiales finiquitó el histórico debut de Kendrick en Santiago, junto a un público que coreó cada canción de K-Dot y que fue también un signo importante de la renovación que el festival experimentó este año, debido a que son las nuevas generaciones quienes están llegando en masa al evento, lo que, a su vez, explica por qué un artista ligado al estilo urbano sea quien encabezara la primera jornada de este año por sobre Lenny Kravitz, quien posee los méritos suficientes, pero no así el momentum y relevancia como para ser el broche de oro de un festival de esta categoría.

¿Es eso algo malo? Absolutamente no, porque la evolución natural de las audiencias es algo que es necesario comprender para adaptar cada año un cartel que debe incorporar diferentes estilos. No estamos frente a un festival de rock o a un festival de bandas con un sinfín de éxitos ultra probados que puedan satisfacer al público, sino que se trata de una instancia donde todos los distintos movimientos que están dando que hablar de manera internacional puedan llegar más cerca de nosotros. En ese sentido, fuimos afortunados de tener el lujo de presenciar un show de Kendrick Lamar, quien quizás no estuvo en su momento más despampanante interpretativamente hablando, pero sí en su etapa más relevante como un fenómeno cultural y de masas, llegando en un punto de inflexión, de esos que se hablará mucho en el futuro, cuando todo el mundo recuerde lo que fue el mítico “DAMN. Tour” y su llegada a Sudamérica. Nosotros, por suerte, podremos decir que estuvimos ahí y que fue total y absolutamente demoledor.

Setlist