Lollapalooza Chile 2019: FEVER 333

En un mundo con tantas opciones de conexión, con la chance de saber qué ocurre a 10 mil kilómetros de distancia, la inmediatez ha sido algo alcanzado, pero queda la pregunta por la profundidad y cuán difícil es explorar qué realmente siente o sabe una persona en particular. Es este mundo entero el que busca dominar Twenty Øne Piløts, dúo de Columbus, Ohio, que entiende que las nuevas generaciones de fans y oyentes de música no necesitan saber de guerras externas cuando las que se llevan a cabo en el interior son más fuertes y devastadoras de lo que se pueda poner en palabras.

Cuando se discutió que TØP fuera headliner de Lollapalooza Chile, no se consideraba la gigantesca fanaticada que tienen o cómo encabezan rankings de escuchas vía streaming, o la espectacularidad del “Bandito Tour”. Las críticas arreciaron porque obviamente no eran un nombre con el beneplácito de la prensa o de quienes, se supone, son los encargados de ponderar qué es de buen gusto y qué no. “Pasar de Pearl Jam a Twenty Øne Piløts es demasiado”, se podía leer en comentarios copiosos, pero el arrebatador espectáculo ofrecido por el dúo destruye cualquier duda, porque la ambición de una banda con hambre no lo permite. Menos cuando la conexión con el skeleton clique, su fandom, es tan grande, porque la mística y mitología creada por Tyler Joseph (digna de serie de Netflix) comprende las angustias de estos jóvenes.

La generación actual tiene la barrera entre la adolescencia y la adultez más alta que nunca, como los muros de Trump, y por eso no necesitan que les canten de un conflicto real de forma explícita, sino que necesitan las metáforas que nadie les entrega sobre los problemas que afectan su supervivencia. La salud mental es un tema gigante en el mundo, y la guerra más grande es la que se da en el interior de cada uno, tal como mostraba la película “Intensa Mente”, donde se veía cómo la mente opera como un propio universo. También intensamente es cómo se vivió el show desde el inicio, a las 22:03 hrs. con “Jumpsuit”, tras el paseo con la antorcha encendida del baterista Joshua Dun, el auto en llamas de cada video, y un juego de visuales y dirección de las cámaras como pocos shows toman en consideración. De ahí en adelante, todo se viviría con euforia y una conexión especial.

La música de TØP es inclasificable, y eso es gran parte de su atractivo. Como bien diría Kamasi Washington cuando le preguntaron sobre el auge de la música negra, “el concentrarnos en los géneros nos hace perdernos de tantas cosas buenas”, y eso es muy cierto cuando vemos un show con esas cuatro letras bien puestas como el del dúo, con las rimas rápidas de Tyler en “Levitate” pasando a la hipnótica “Heathens”, y luego con la pegote “We Don’t Believe What’s On TV” en línea. Más adelante habría elementos de reggae, pop, EDM y arena-rock, todo en el marco de unos minutos de diferencia entre una y otra etiqueta. Esta mezcla funciona aún mejor en la narrativa que tiene un espectáculo en vivo, con cada sonido teniendo también una respectiva forma de presentarse ante la gente.

El “Bandito Tour” no es un concierto, sino que una obra de teatro donde se presentan los pensamientos de los personajes creados por Tyler Joseph. Por eso el hablar de la salud mental importaba tanto, porque es parte de aquello que aqueja a cada uno, sea los oprimidos en Dema, la edificación que es centro de lo que ocurre en “Trench” (2018), o “Blurryface” (2015), alter ego que se manifestó como presencia física del álbum del mismo nombre, que ya había traído con éxito sorprendente a TØP a Lollapalooza Chile en 2016.

Tyler pasa de tocar bajo con una balaclava a ponerse arriba del piano, a saltar desde la plataforma de la batería de Josh a ir a saludar a la gente, tocar ukelele, hablar unas líneas en español, cambiarse de ropa y sacarse la balaclava con una facilidad pasmosa. No existe monotonía en el show en ningún momento, casi como una estrategia para hacer todo lo que se pueda en el tiempo que se tiene. Es un mundo de inmediatez y la comunicación puede transcurrir en un tiempo cada vez más limitado, por lo tanto, no se puede perder tiempo.

“Nico And The Niners”, “Ride”, “Stressed Out”, todas son canciones que la gente corea con ganas y que disfrutan quienes se disponen hasta lejos del escenario. Decir que TØP llevó más gente que Pearl Jam sería demasiado aventurado, pero, considerando las dimensiones del escenario y las fotos cenitales disponibles, no hay tanto que se pueda envidiar. ¿Y todavía a alguien le cabe dudas este headliner? En los últimos días se ha hablado hasta el hartazgo de Greta Van Fleet o el chaqueteo a Paloma Mami, quitando tiempo para hablar de las sorpresas y certezas que entrega el resto de los nombres del festival. Es importante ver qué es lo que funciona, y en este caso se trata de una banda que entiende que la narrativa importa, que las historias trascienden y que generar simbolismos que puede seguir un grupo de fans es clave para crear interés.

Si en “Intensa Mente” las emociones eran presentadas como entes diferenciados con claridad, el mundo que pinta TØP es más impreciso, más desafiante y más difícil. No hay seres, sino que distintas fases del yo. En “Cut My Lip” Tyler hace un juego con los lados, casi en competencia, típico cliché que luego sería superado por la presencia de Josh en una plataforma sobre el público aplastado en un mar de gente, al ritmo del “olé, olé, olé”, durante “Morph”. Inmediatamente después, la calidad como baterista del querido Josh se vio probada… por él mismo, en un video hecho para mostrar los contrastes entre su personaje anterior y el actual. Una batalla de bateristas que dio paso para la fase final de un show de trazos simples, pero no por ello menos efectivos. Muchos trucos e ilusiones, aunque no dejando de tener sentido en el gran esquema de las cosas. Eso es clave.

Antes de la batalla vino “Car Radio”, con el paso de Tyler a una plataforma al lado de la mesa de sonido, en alto, arengando a la gente para seguir siendo pura energía. Entre rapeos rápidos (mejor que Eminem o Macklemore, pensando en raperos blancos), Joseph consigue entregar emociones y coherencias, algo improbable, pero que merece el intento. Esos flashazos de realidad son los que hacen de una canción tan clave en la historia descrita en “Trench”, como es “Chlorine”, pueda ser parte también de algo más acotado como es un show festivalero.

El cierre con “Trees” tiene la misma energía de canciones hit como “Car Radio”, pero tiene una sensación de calma después del huracán para luego volver a explotar con sintetizadores muy EDM, aunque, en esta ocasión, en vez de ser algo como Steve Aoki o David Guetta, la banda llega a los extremos de rock de estadios que caracterizan a Coldplay. Así de amplio es el sonido, con algo para todo el mundo. Sin embargo, más allá del papel picado amarillo o de los bombos que Josh y Tyler tocaron, lo que queda es la alegría de una fanaticada que, dentro del arcoíris que dispone TØP, se logra encontrar y logra formar parte, y es en esa conexión donde reside el potencial de una banda con hambre de gloria, urgencia de comunicación y desprejuicios creativos fundamentales para cumplir su misión de conquistar el mundo, una cabeza a la vez.

Setlist