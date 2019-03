Lollapalooza Chile 2019: Bring Me The Horizon

El cambiante clima entregaba sol y algo de frío de manera intermitente cuando Beavis & Butthead aparecieron en las pantallas del escenario Banco de Chile para introducir a Portugal. The Man, quienes llegaban para ofrecer su tercer show en la capital de la mano del mismo festival que los vio debutar hace unos años.

Con una introducción en el siempre irónico humor de los populares personajes de MTV, el conjunto arribó a escena frente a un público que se concentró de manera considerable para presenciar el show, contradiciéndose un poco con la poca conexión que se vería entre ambas partes una vez avanzado el show. En plena promoción de su álbum “Woodstock” (2017), la banda derribó los cánones de un show tradicional en pos de una placa, llevando su repertorio mayoritariamente por sus composiciones más populares y entregando de paso algunas versiones a otros artistas que permitirían apreciar toda su potencia y calidad instrumental, la que no destiñó en ningún momento del set.

Por muy extraño que parezca, las primeras dos canciones del set de la banda suelen ser los covers de “For Whom The Bell Tolls” de Metallica y “Another Brick In The Wall Part 2” de Pink Floyd, los que podrían sentirse antojadizos, pero persiguen el objetivo de atraer la atención de los casuales, adornando las pantallas con mensajes como “Apoyo y respeto a los habitantes originales de estas tierras”, “Justicia para Camilo Catrillanca”, o “Mi cuerpo, mi decisión”, todo esto mientras la banda despliega una dinámica versión de “Purple Yellow Red & Blue”, la primera canción propia del repertorio, uno que parece un libreto seguido al pie de la letra, pero que se adapta correctamente a los distintos contextos sociopolíticos alusivos a la audiencia de turno. Y es que el show de Portugal. The Man suele estar plagado de estos elementos, los que para muchos parecerían lugares comunes, pero que para la banda son indicios de una preocupación y respeto por su entorno, sabiendo manejar los contextos que se implican a la hora de ejecutar un show en vivo.

Es curioso que ese tipo de cosas importen tanto cuando la premisa es ver un show en vivo, pero lo que el conjunto entrega en escena va por el lado de la demostración, donde cada uno de los integrantes se luce de sobremanera en sus instrumentos, resaltando sus composiciones al punto de superar con creces a las versiones de estudio. Para ejemplificar aquello, sólo basta mirar a Zachary Scott sacar fuego al bajo o a Kyle O’Quin desplazarse con una soltura envidiable mediante sus teclados al son de hits radiales como “Live In The Moment”, o canciones de la talla de “Creep In A T-Shirt” o “Modern Jesus”, extraídas del disco “Evil Friends” de 2013, que, pese a no ser necesariamente su mejor trabajo, es el que está mejor logrado en términos de producción y el que también les permitió debutar en nuestro país en la edición 2014 del mismo festival que los vio regresar durante la tarde del sábado. Por otro lado, su sexto trabajo, “In The Mountain In The Clouds” (2011), sólo cobró vida mediante la canción “All Your Light (Times Like These)”, coreada por los fanáticos más acérrimos que se encontraban en el escenario en cuestión.

“Así es, gente, no hay ordenadores aquí, sólo instrumentos tocados en directo”, rezaban las pantallas mientras la banda sacaba chispas en la interpretación de “Holy Roller (Hallelujah)”, demostración de porqué poseen un potencial gigantesco en vivo, el que no alcanza a ser apreciado del todo en algunas ocasiones. Con su hit “Feel It Still” y el mensaje “Apoyo a los Mapuches y a todas las comunidades indígenas” apareciendo en las pantallas, los oriundos de Alaska pusieron punto final a una presentación que cumplió a cabalidad con el tiempo estipulado, derribando con creces la baja expectación en torno a su show, pese a que en varios momentos se sintió a una audiencia que estaba ahí por un compromiso inerte más que por un genuino deseo de disfrutar a la banda. Aun así, podríamos decir que Portugal. The Man entró como una de las agrupaciones menos valoradas del cartel y salió como uno de los shows de mayor calidad de esta edición, a la que en esas horas de la tarde sólo les bastó el show de PTM y la exorbitante catedra de Kamasi Washington para instalarse como una de las más memorables para la posteridad.

Setlist