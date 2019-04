Lollapalooza Chile 2019: Arctic Monkeys

Para cerrar la novena edición de Lollapalooza en nuestro país, Arctic Monkeys tocó en el VTR Stage para presentar su tour “Tranquility Base Hotel + Casino”, nombre que también titula su sexto larga duración, el cual los trajo de vuelta a la palestra luego de cinco años de silencio discográfico. Si bien, la nueva placa no ha logrado convencer a todo el mundo, su lanzamiento funcionó como la excusa perfecta para salir a dar una vuelta por el planeta y retornar a nuestro país por tercera vez, en el show masivo más importante que hayan realizado en Santiago hasta la fecha, a siete años exactos de su debut en estas tierras.

El concierto comenzó con el pie derecho desde la primera nota con “Do I Wanna Know?”, “Brianstorm” y “Snap Out Of It”, tres hitazos del catálogo de los ingleses que sirvieron para poner a todo el mundo en modo fiesta y hacerse parte de las casi dos horas de espectáculo que los de Sheffield nos tenían preparadas. El sonido era claro y potente, dándonos la oportunidad de escuchar a los monos en su máximo esplendor, pese a que su actitud con la masiva audiencia siguió siendo tan fría como la que hemos podido ver en ocasiones anteriores, comportamiento que ya es conocido por sus fanáticos, sobre todo en Alex Turner, frontman que muchas veces pareciera estar tocando para sí mismo, lo que quita un poco de entusiasmo al acto, sobre todo cuando se trata del que cierra tres noches maratónicas de música.

Pero, bueno, lo importante aquí es la música y esta siguió por lo más alto con canciones como “Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor” y “Knee Socks”, las que provocaron desde circle pits en medio de la elipse del parque y bailes sensuales llenos de estilo. Si algo se puede destacar de este retorno de los ingleses a Chile, es que repasaron lo mejor de todas sus etapas, dando forma a un repertorio dinámico y diverso.

Como pausas necesarias, y a veces como uno de los pocos puntos bajos de la noche, llegaban las canciones del último disco. Cortes como “One Point Perspective”, “The Ultracheese” o la mismísima “Tranquility Base Hotel + Casino” tuvieron un recibimiento más bien tibio por parte de la fanaticada, debido a su naturaleza que podría conectar mejor en un recinto cerrado frente a una concurrencia menor, pero que en pleno escenario principal del certamen fácilmente podrían haber sido suprimidas del set. Volviendo a los puntos altos, “Teddy Picker”, “505” y la tremenda versión de “Pretty Visitors” fueron puntos álgidos en la segunda mitad del concierto, que en el encore remató la velada con “Arabella” y “R U Mine?”, dando termino oficial a esta nueva versión de Lollapalooza Chile.

Como señalamos más arriba, un poco más de energía y carisma pudo haber servido para hacer de este espectáculo algo mucho más grande de lo que fue, pero Arctic Monkeys cumplió con un set intenso y bien balanceado, pese a las falencias ya mencionadas, transformándose en el broche de oro para un certamen que este año brilló más que nunca por la diversidad de sus propuestas musicales y sigue sosteniendo en alto el título del festival más importante del país. Las expectativas son altas para 2020, cuando Lollapalooza cumpla diez años en Chile, pero confiamos en que el cartel haga justicia a su década de historia.

Setlist