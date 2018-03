Lollapalooza Chile 2018: The National

Si el concierto de Pearl Jam en Movistar Arena tuvo la épica de un setlist soñado en un formato íntimo que pasó a la historia, su acto de cierre en la primera jornada de Lollapalooza Chile 2018 consolidó ese lazo inquebrantable entre la banda y el público chileno. Para lograr ese nivel de confianza la relación tiene que ser extremadamente recíproca, lo que quedó totalmente demostrado la noche del 16 de marzo: ellos nos conocen y nosotros los conocemos de memoria a ellos. Los paralelos están a la vista: mientras lo del pasado martes tuvo el gusto de esas canciones que aparecen poco o que nunca se habían escuchado por estos lados porque la ocasión era la indicada, lo que se vivió en la elipse del Parque O’Higgins fue una seguidilla de éxitos sin descanso porque estaba destinado a un público mucho más transversal.

Sólo bastó que Eddie Vedder tocara los primeros acordes de “Corduroy” para poner al público a sus pies, un comienzo con fuerza y que se podría decir atípico, ya que la banda siempre va de menos intensidad a más. La belleza y la ternura de “Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town” y “Nothingman” contrastaron con la fuerza de “Why Go”, “Do The Evolution” e “Even Flow”, en las que “Miguel” McCready –bautizado así por Vedder– demostró nuevamente sus credenciales como guitarra líder de la agrupación, eso sí, esta vez mucho más contenido, pero no por eso menos aguerrido.

El apoyo de Stone Gossard tanto en “Given To Fly” como en “Mind Your Manners” fue contundente. El hombre se manejó con exquisitas texturas en los arpegios de la primera y reforzó los afilados riffs de la segunda, tarea que siempre desarrolla con total naturalidad y envidiable soltura. Por su parte, el trío constituido por Matt Cameron, Jeff Ament y Kenneth Gaspar resulta vital para entender cómo canciones más recientes, en el caso de “Unthought Known”, recibida con gran cariño, se combinaron sin problemas con el catálogo más antiguo de la banda, como “Daughter”, que incluyó una cita a “Another Brick In The Wall” de Pink Floyd, y es porque son capaces de rearticular lo clásico para hacerlo sonar fresco en vivo, terreno fértil para que las canciones ganen fuerza y mantengan su legado.

Luego de que “Got Some” acelerara las pulsaciones, “Can’t Deny Me” hizo su segunda aparición en nuestro país para ser grabada y, así, enseñarle al mundo cómo se ve una multitud de gente poniendo toda su energía en una causa más poderosa que cualquier gobierno. Mientras tomaba su vino e intercambiaba mensajes con el público en su particular español, Vedder escuchó que pedían que se tomara la botella “al seco”, a lo que este respondió dándole esta botella a un afortunado asistente, gestos simpáticos que convierten cualquier concierto en algo impredecible.

Así las cosas, se puso otra vez la guitarra para arremeter con las furiosas “Lukin” y “Porch”, cerrando el primer tramo del concierto, que minutos después se reactivó con una dupla de lentos aniquiladora, como “Last Kiss” y “Sirens”, destacando lo bien que juegan en el terreno de las baladas. También hicieron su aparición “Jeremy” y “State Of Love And Trust”, ambas con una recepción apabullante de parte del público porque son canciones sumamente queridas, tanto como “Betterman”, cuya extensa versión forma parte del ritual que la banda monta en directo.

Así quemaron los últimos cartuchos, a punta de puros clásicos, como su mirada a “Comfortably Numb” de Pink Floyd, las siempre intensas “Rearviewmirror” y “Alive”, dos que brillaron por su magnífica ejecución, y la dupleta conformada por “Rocking In The Free World” y “Yellow Ledbetter” con una hermosa postal de fuegos artificiales que tuvo la dicotomía de dar por terminada la primera noche del festival, pero al mismo tiempo dar la bienvenida a lo que serán tres noches de total euforia musical, que en esta jornada tuvo a los de Seattle como punta de lanza, una velada igual de intensa que lo vivido hace cinco años en el mismo festival. Tras estas dos horas y cuarto de show, Pearl Jam finalizó una estadía que de seguro quedó en el corazón de cada uno de sus fieles asistentes, quienes acudieron a cada uno de los llamados de la banda. Ya son parte de la casa y los queremos lo suficiente, incluso para compartir esa piscola que Eddie prometió al despedirse.

Setlist