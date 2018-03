Lollapalooza Chile 2018: The Killers

Los dirigidos por Brandon Flowers tenían, por segunda oportunidad en la historia del certamen en nuestro país, la misión de ser el grupo responsable de bajar el telón de la fiesta. El séptimo concierto de The Killers en la capital llegaba como parte de la gira del disco “Wonderful Wonderful” (2017), trabajo que volvió a poner a los norteamericanos en la palestra luego de cinco años de silencio discográfico, llevándolos a embarcarse en un nuevo tour mundial que en la noche del domingo los tuvo como el gran número de la jornada final de Lollapalooza Chile 2018, versión que por primera vez contó con tres días de música. Las expectativas del show de los de Las Vegas eran altísimas, sobre todo después del bochorno que se mandó Liam Gallagher en el mismo escenario unas horas antes, The Killers debía entregar un gran cierre. Y, para fortuna de todos, así lo hicieron.

Comenzando el recital con “The Man”, los norteamericanos no tardaron en mostrar todo su poderío, destacando la presencia de Flowers, quien es el dueño de todas las miradas y dirige el show como el gran frontman que es. Recordemos que sólo el cantante y el baterista, Ronnie Vannucci Jr., son los miembros originales que se hicieron parte de esta gira, ante la pausa que se dieron Dave Keuning y Mark Stoermer, por lo que gran parte del peso del show cae sobre sus hombros. Claro que los músicos no tienen problemas en sacar un gran espectáculo adelante, haciéndose acompañar de una banda sólida y un poderoso grupo de coristas, que sobre el proscenio funcionaba a la perfección y dotaban de frescura a las composiciones del conjunto.

El carnaval se desató definitivamente con el hit “Somebody Told Me”, poniendo a bailar a los miles de asistentes que se apostaron frente al VTR Stage, para dar pie a una seguidilla de éxitos en una hora y media que se pasó volando. “Spaceman”, “Run For Cover” y “Smile Like You Mean It” sonaron tremendas de la mano de una agrupación que se deja todo por ofrecer un buen espectáculo, mostrando siempre un gran despliegue musical, sumado a una energía que contagia a todo el mundo. Quizás The Killers no esté en su momento peak, y para más de alguno, un número más contingente hubiese merecido el puesto que ellos ocuparon anoche, pero a vista de lo que mostraron durante los 19 cortes que presentaron durante su actuación, los estadounidenses tenían más que ganado su lugar en el cartel y brindaron un tremendo concierto.

Entre las postales que dejaron sobresalieron pasajes de coros multitudinarios, como ocurrió durante las ejecuciones de “Human”, “Read My Mind” y “When You Were Young”. Tampoco se puede dejar de mencionar el “tributo” a Liam Gallagher y a Oasis, con la interpretación en versión acústica del clásico “Wonderwall”, que vino precedido de un breve discurso por parte de Flowers, quien trató de –como decimos en buen chileno– “prestarle ropa” al inglés, declarando su idolatría ante el ex Oasis y tocando el sencillo más conocido de la desaparecida banda, quizás como una forma de compensación ante lo ocurrido durante la tarde.

El final de Lollapalooza Chile en su versión 2018 llegó de la mano de “Mr. Brightside” y la elipse del Parque O’Higgins transformada en una discoteca. La escena perfecta para dar cierre a tres días verdaderamente maratónicos de música, donde variados estilos confluyeron en un solo lugar, en un festival que ya es parte de la cultura pop de los fanáticos de la música en Chile. Luego de estas tres jornadas, lo único que podemos esperar es que la experiencia se vuelva a repetir el próximo año y que los recuerdos que nos deje sean tan memorables como los que tuvimos durante este fin de semana.

Setlist

The Man Somebody Told Me Spaceman The Way It Was Shot At The Night Run For Cover Jenny Was A Friend Of Mine Smile Like You Mean It For Reasons Unknown Miss Atomic Bomb Human A Dustland Fairytale Wonderwall (original de Oasis) Runaways Read My Mind All These Things That I’ve Done The Calling When You Were Young Mr. Brightside

Fotos por Carlos Müller para Lotus Producciones