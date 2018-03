Lollapalooza Chile 2018: Spoon

Britt Daniel quería tocar en Chile, no había otra opción. Aunque al inicio de la tarde del sábado se supo de dificultades que cancelaban su presentación, fue el ahínco de la banda el que empujó a que fuera reagendado en el mismo festival, al día siguiente. Nada hacía presagiar que el clima generaría más desajustes, dejando en la producción chilena simplemente el control de daños que ya venía desde el otro lado de la cordillera. Esto hizo que incluso se cortaran quince minutos de los asignados a Spoon. Porfiados y deseosos de tocar, pase lo que pase, dedicaron sus esfuerzos a usar esos 45 minutos de la mejor manera posible, y terminaron superando cualquier expectativa pese a las condiciones.

Ya dijimos en el texto que anticipaba su participación en este Lollapalooza Chile 2018, que Spoon es la banda más confiable y consistente del indie rock norteamericano en las últimas décadas, y justamente nadie podría haber estado en una situación tan precaria y, sin embargo, salir airosos, incluso como parte de lo mejor que hubo en esta edición del festival realizado en el Parque O’Higgins.

La situación era aún más adversa. El escenario estaba con mucha gente que no sabía que Mac Miller había adelantado su presentación, que vio en las pantallas que unos tales Spoon tocarían ahí, y se quedaron, impávidos, esperando. Pero Alex Fischel y su intensidad, desde los primeros momentos del teclado nervioso y vibrante de “Do I Have To Talk You Into It”, generaron la idea de que el show sería catártico, luego de acumular energías durante más de un día, entre incertidumbres y cancelaciones que, felizmente, no se dieron.

Britt Daniel entra en escena y entre su guitarra rompedora y estridente, y su voz gruesa, existe una tensión que permea poco a poco en el público. Sin entender mucho, la gente que en su vida había escuchado a Spoon va sumándose a la fiesta y trata de llamar la atención de Britt luego de “Inside Out”. Ya para “I Turn My Camera On” no eran pocos los que disfrutaban, y para “Hot Thoughts” ya había mucha más audiencia gracias al fiasco de Liam Gallagher que dejó a varios buscando rock y potencia, algo que encontraron en Spoon, quienes incluso se dieron maña de referenciar la épica maqueteada que se le da al rock & roll en “The Beast And Dragon, Adored”.

A esas alturas, Spoon, que jugó de visita todo el rato, ya se había ganado a buena parte de la gente. Fischel hacía temblar el escenario con su bamboleo y los terremotos que aplicaba en sus teclados, mientras Britt se ponía en un lado y otro del escenario, también descolgándose la guitarra a ratos, libertad que se ha dado mucho más tras el lanzamiento de “Hot Thoughts”, ese disco que en 2017 le dio otra vuelta de tuerca a una banda que, en vez de tranquilizarse, se hace cada vez más frenética, quizás con esa energía política que no les es ajena, lo suficiente como para que Britt dijera que “Trump is a pig” (Trump es un cerdo) y el tecladista Gerardo Larios lo tradujera como una sarta de insultos muy mexicanos, excesivos y correspondientes.

Luego de la vibrante “Do You” y la sensual “Can I Sit Next To You”, “My Mathematical Mind” calmó los beats, pero no la intensidad de un show donde se notaba que la banda se estaba jugando su capital artístico, casi como un desafío, ante las circunstancias y ante ellos mismos. En este caso, Spoon era “The Underdog”, ese ente que debe surgir para salvar el día, pese a no tener esperanzas de muchos en los hombros. El hit de “Ga Ga Ga Ga Ga” (2007) era casi el tagline del show y fue entregado con su usual dulzura y rabia, al mismo tiempo.

El cierre, con “Rent I Pay”, era un corolario para uno de los mejores shows de Lollapalooza Chile 2018 y también una imagen incluso más potente que la que dieron en su debut en Santiago hace unos años. Si esa vez la apatía de la gente no pareció remediarse, en Lollapalooza fueron las ganas de Britt, Alex y los suyos de trascender las que, contra todo pronóstico, les permitieron ganar. Son la banda más confiable y también una de las que usa las experiencias a su favor, en vez de abandonar rápido y furioso a los fans. Spoon ganó en Lollapalooza, y eso que casi ni pudieron jugar ese partido.

Setlist