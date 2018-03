Lollapalooza Chile 2018: Royal Blood

Entre los cambios de horarios que se sucedieron durante la jornada del sábado, uno de los afectados fueron los ingleses de Royal Blood, quienes debían realizar su debut en nuestro país en el Itaú Stage desde las 18:15 hrs, posición que finalmente tomó Anderson .Paak debido a que el equipamiento del dúo todavía no arribaba al país luego de su presentación en Argentina, obligándolos a retrasar su concierto y cambiarlos a otro escenario, siendo el Acer Stage el lugar donde finalmente Mike Kerr y Ben Thatcher, realizarían su primera presentación en territorios chilenos. Y vaya que valió la pena la espera.

Porque no importó que, debido al cambio de cronograma, la presentación de Royal Blood fuera reducida de una hora a 45 minutos, ya que la banda se las arregló para acomodar su repertorio, quitando dos canciones del set de la gira y dejando exclusivamente aquellas que han hecho de su nombre sinónimo de halagos y admiración al tomar la fórmula de bandas como The White Stripes, Japandroids o Death From Above y reinterpretarla a su manera, dando vida a un rock pesado, simple, directo y contundente. Con dos discos bajo el brazo, siendo el más reciente “How Did We Get So Dark?” (2017), Royal Blood se tomó el escenario entregando un show que hizo justicia a sus credenciales, y armó el caos en los pastos del Parque O’Higgins.

“Where Are You Now?” dio la partida al intenso espectáculo, para dar rápidamente paso al sencillo “Lights Out”, canción que llevó a los asistentes a saltar por todo el lugar, levantando la ya clásica nube de polvo que se provoca en el Acer Stage, la que acompañó a toda la presentación. Y aquí hay que destacar el compromiso y pasión del público, que, en una sinergia de fuerzas con la banda, transformó el show en un verdadero concierto de rock. En ello el cambio de escenario jugó completamente a favor, ya que sólo se encontraban las personas que querían ver a los ingleses, por lo que dejaron todo en cada corte del dueto, incluso cuando otro inconveniente forzó a una pausa dentro de la presentación. En este caso, eran los parlantes que estaban sonando muy fuertes, por lo que tuvieron que reiniciarlos, en minutos donde Kerr aprovechó de explicar el motivo del retraso del recital y agradecer la energía de la concurrencia.

Solucionado el problema, el grupo aprovechó todos los minutos que tuvieron disponibles para mostrar su poderosa batería de hits. Dentro de las ocho canciones ejecutadas con suma precisión y contundencia, destacaron “Come On Over”, “Little Monster”, “I Only Lie When I Love You”, y la tremenda “Figure It Out”. Sorprende apreciar la habilidad de la pareja de músicos en escena, quienes logran sonar como una verdadera maquinaria de riffs y electricidad, siendo sólo un bajo y una batería. Mucho se ha criticado sobre la “limitante” que presenta este tipo de formación y que finalmente el grupo no sale de su zona de confort, pero la verdad es que en vivo Royal Blood es una bestia cuya performance no deja indiferente a nadie.

Para rematar la excelente actuación, “Out Of The Black” quemó los últimos cartuchos y armó un mosh de proporciones en los pastos del parque, bajando el telón de un debut inmejorable, a pesar de todas las dificultades que tuvo que sortear para realizarse. Tarea más que cumplida, y la satisfacción se pudo apreciar en el rostros de los músicos y sus fanáticos, quienes pudieron disfrutar a concho del debut de un dúo al que todavía le queda mucho por decir. Esperamos que Royal Blood no defraude y siga su camino para convertirse en la gran banda de rock que desea ser. Materia prima tienen de sobra.

Setlist