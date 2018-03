Lollapalooza Chile 2018: Los Jaivas

The National retornó al país para un nuevo concierto, en el mismo escenario que albergó su debut en tierras nacionales hace siete años. Como parte de la gira de promoción de su séptimo disco de estudio, “Sleep Well Beast” (2017), registro que les valió un Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa el año pasado, los encabezados por Matt Berninger se despacharon un set de una hora que estuvo enfocado en su último lanzamiento, pero también dejando espacio para lo más destacado de su catálogo. Congregando a un buen número de fanáticos y curiosos, The National se tomó el VTR Stage en la tarde del viernes, en un espectáculo contundente, pero que a ratos pareció estar en el lugar equivocado.

“Nobody Else Will Be There” dio inicio al recital en una nota baja, que contrastaba con la efusividad del respetable. Y es que los estadounidenses se tomaron su tiempo para lanzar sus cartas más potentes, poniendo el foco en preparar la atmósfera adecuada. Las percusiones que abren “The System Only Dreams In Total Darkness” pusieron ritmo al ambiente y la banda también agarraba vuelo para dar el puntapié oficial de su presentación.

Destacaba en la mezcla de instrumentos, la voz profunda de Berninger, quien, imbuido en su interpretación, parecía estar en otro lugar y al mismo tiempo adueñarse de todo. Quizás esa es la principal razón por la que el show de The National parecía estar fuera de lugar en un escenario tan masivo como el de Lollapalooza Chile. Canciones como “Walk It Back” y “Guilty Party” funcionarían perfecto en un recinto más pequeño e íntimo, pero en medio de la elipse del Parque O’Higgins su efecto parecía diluirse entre los miles de asistentes que presenciaban el concierto.

Y esa fue la tónica durante la mayor parte del tiempo en que el quinteto estuvo sobre el proscenio. Incluso si su performance fue intachable y canciones como “Squalor Victoria”, “Day I Die” o “Mr. November” se alzaron como momentos álgidos, donde la banda logró conectar con la audiencia y elevar la intensidad al máximo, la verdad es que, a ratos, la segunda presentación de los de Ohio en la capital parecía simplemente avanzar hasta llegar a su conclusión sin mayores hitos que destacar. A riesgo de sonar majadero, en un escenario más reducido –como podría ser el Teatro Caupolicán o la misma Cúpula del parque–, donde The National hubiese sido el único número de la jornada, el show hubiese funcionado mucho mejor.

Llegando al final del repertorio, “Terrible Love” fue la última canción interpretada por la banda en su paso por Lollapalooza Chile 2018, llevándose los vítores de sus fanáticos, quienes tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus ídolos luego de muchos años de ausencia y en la etapa más prolífica de la agrupación. Es una lástima que a ratos se haya deseado haber disfrutado del concierto en otro lugar, pero por ahora nos quedamos con la presentación de un conjunto que ha sabido pulir su fórmula y transformarse en uno de los grandes referentes del rock alternativo mundial. Esperamos tenerlos de vuelta pronto en un recinto más ad hoc, donde su música pueda ser disfrutada en plenitud.

Setlist