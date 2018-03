Lollapalooza Chile 2018: Liam Gallagher

Luego de sorprender a todos con el anuncio de un álbum solista, Liam Gallagher regresó el año pasado a los escenarios, debutando esta “nueva” propuesta con un enfoque muy similar a lo realizado en Oasis y cosechando muy buenas críticas con su disco debut titulado “As You Were” (2017), el que lo ha traído de nuevo a la palestra. Con un set enfocado en su álbum y una enorme variedad de clásicos de Oasis, Gallagher llegaba a Lollapalooza Chile para tomarse el VTR Stage en el siempre esperado show del atardecer, atrayendo a una gran cantidad de fanáticos de Oasis para presenciar el debut en solitario del impredecible músico.

Luego de los cambios de horario y variadas modificaciones que el festival tuvo durante este fin de semana, el show de Liam acortaría su duración a sesenta minutos, quitando quince del set que originalmente estaba pensado. No obstante, el símil a la cantidad de tiempo arrebatado sería el único que sus fans alcanzarían a presenciar, en una performance que arrancó entre ripios, y fue desmoronándose lenta y tortuosamente.

La paciencia ya no era una virtud de los presentes cuando comenzó a sonar “Fuckin’ In The Bushes”, canción de Oasis que sirve a modo de introducción para que Liam y su banda ingresen al escenario. La gente estaba feliz de ver por fin al menor de los Gallagher de regreso en la capital, y él, fiel a su histriónico estilo, sólo atinó a presentar a “Rock ‘N’ Roll Star” como la canción que daría inicio a su presentación. Como era de esperar, el sonido sucio y callejero que alguna vez los oriundos de Manchester profesaron, se sintió de una manera muy similar gracias a la banda de soporte que acompaña a Liam, quienes aportaron con su estilo a la hora de replicar la dirección sonora de Oasis, pero algo ocurría y los más atentos comenzaban a notarlo. Liam botó el pandero molesto, luego una botella de agua, y así hasta que comenzó a señalar su retorno y hablarle visiblemente ofuscado a su personal al costado del escenario. Fuera de sí, Gallagher arremetió con “Morning Glory”, mientras los más entusiastas saltaban en las primeras filas, pese a la débil entrega vocal del músico.

No diremos que Liam se destaque por su calidad a la hora de cantar, pero su voz sonaba forzada y fuera de tono, como si tuviera que utilizar todas sus fuerzas para poder cantar sus propias composiciones. Con pequeños descansos para beber agua y bebida energética, no esperó minuto alguno para despachar “Greedy Soul”, uno de los mejores tracks de su álbum debut, pero no había caso, algo le molestaba y ni siquiera se esforzaba en disimularlo. “¿Por qué esto suena tan fuerte? No estamos en un maldito show de Megadeth”, preguntó Liam a sus técnicos antes de iniciar “Wall Of Glass”, canción que no logró encontrar su norte en ningún momento, al punto de que ni siquiera intentó cantar el coro. Y así, como todos se temían, Liam abandonó el escenario en mitad de la canción para dejar a su banda finalizar el tema de manera instrumental, desatando las caras de temor y sorpresa entre los asistentes. Cuando parecía que todo seguiría su curso, Liam regresó sólo para explicar lo dañada que estaba su voz, argumentando que “podría estar toda la noche y sonaría horrible, sería una pérdida de tiempo para ustedes”.

Y así, sin más, Liam Gallagher fue más Liam Gallagher que nunca, haciendo realidad la peor de las pesadillas para sus fanáticos. No es primera vez que pasa esto, y seguramente tampoco será la última, pero los problemas vocales que atravesó el intérprete durante su show fueron más fuertes, imposibilitando su correcto funcionamiento en escena. Lo que prometía ser el número de rock & roll más potente y rebelde de todo el festival, terminó siendo una decepción para todos aquellos que desataron una lluvia de pifias contra los técnicos que desarmaban los equipos, viendo cómo todos los imprevistos y complicaciones presentes durante el sábado y domingo cobraban su víctima más fatal. No hay duda de que este Lollapalooza quedará en la historia como la edición de los hechos inéditos, con problemas de horario, improvisaciones de último minuto y recorte de una gran cantidad de presentaciones, generando dificultades logísticas gracias al cambiante clima, el enemigo más poderoso de todos. En el caso de Liam, no hay mucho de qué sorprenderse, es sólo uno de esos acontecimientos que se leen en un sitio de noticias o se ven en un video de YouTube, esas cosas que pasan en otros lugares, pero que uno nunca querría que le tocaran.

Setlist