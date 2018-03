Lollapalooza Chile 2018: Lana Del Rey

Intensos tres días de música y situaciones para el recuerdo comenzaban a quedar atrás, cuando el Itaú Stage se preparaba para recibir a la última presentación de este Lollapalooza Chile. Lana Del Rey, destacada figura del indie y el pop masivo, regresaba a nuestro país luego de su show en 2013, esta vez con un estatus mucho más estelar que el que contaba en ese entonces. En plena promoción de su quinto trabajo de estudio, “Lust For Life” (2017), la cantante de Nueva York se asomaba como la única headliner femenina de esta edición, llegando en un muy buen momento creativo, con una puesta en escena mucho más madura y estructurada, lo propio para una artista de esta categoría.

“Experiment In Terror”, obra del maestro Henry Mancini, fue la intro escogida por Lana para el show que la tenía de regreso en nuestro país, ingresando a escena ante una estrepitosa tormenta de gritos y aplausos, catarsis que se desataba luego de una eterna espera que sus fans tuvieron durante casi toda la jornada para estar lo más cerca de su ídola. Con la melancolía de “13 Beaches” comenzó un espectáculo que muchas veces cayó en excesos innecesarios, pero que lograba sostenerse gracias al carisma de la cantante y el enorme deseo del público por verla en el escenario. Y es que este parecía un show para los fanáticos acérrimos, centrándose en canciones como “Cherry” o “White Mustang”, composiciones extraídas de “Lust For Life”, su última placa discográfica.

Lo anterior generó que el público más casual de un festival tuviera que esperar hasta un poco más entrada la presentación para disfrutar de esos hits que la hicieron popular, como la ultra coreada “Born To Die” o la dupla de exitazos que entregó con “Blue Jeans” seguida de “National Anthem”, dos de las canciones más conocidas de su repertorio. No obstante, esta no era una noche para recuerdos, ya que la promoción de sus últimos trabajos proliferó en el setlist interpretado, a excepción, eso sí, de un segmento final donde Del Rey emocionó a la totalidad del público con “Video Games” y la tristeza romántica de “Summertime Sadness”, últimos tracks antes del final con “Off To The Races”, elección un tanto debatible, pero finalmente comprensible en pos del formato que tenía la presentación.

Muchos osaron de acusar a Lana Del Rey y un supuesto playback de su parte, pero eso estuvo lejos de ser lo concreto, ya que lo que en realidad utilizó la cantante fue la técnica del over playback, que consiste en cantar sobre una base de apoyo vocal, independiente de las bailarinas/coristas que tenía, las que muchas veces se sintieron un aporte innecesario en la presentación. No hay duda de que este fue un show muy bien compuesto, con atractivos elementos visuales y escenográficos, pero queda la interrogante del porqué haber utilizado esta técnica, ya que hubo muchos momentos en que Lana mostró su gran calidad vocal sin el uso de apoyo alguno, lo que resulta confuso a final de cuentas. Quizás tenía algunas complicaciones en sus cuerdas vocales, pero no pareció notarse durante su show.

Es importante resaltar el papel femenino en la música, y en especial en los festivales donde las mujeres muchas veces no tienen el espacio necesario para destacar. Si bien, otras ediciones de Lollapalooza Chile han visto desfilar tremendas artistas, como Björk, Joan Jett, Lorde o St. Vincent, así como también agrupaciones de la talla de CSS, Savages o Tegan And Sara, esta nueva versión tenía una tarea importante que cumplir, lográndola con creces en el bookeo de shows tan consistentes como el entregado por Lana Del Rey, además de lo que dejó el fin de semana con Mon Laferte, Camila Cabello, Zara Larsson, o Tash Sultana (la gran sorpresa del domingo), quienes destacaron en sus estilos propios, eliminando todo prejuicio existente frente a su desempeño. Qué bien haber tenido una headliner femenina, lo que supone un paso muy grande dentro de una realidad que debemos construir entre todos, y en la que Lana Del Rey abrió la puerta para otras instancias en ediciones venideras.

Setlist