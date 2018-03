Lollapalooza Chile 2018: David Byrne

Es imposible describir o clasificar a David Byrne sin mencionar una variedad de estilos, algunos de ellos totalmente inconexos entre sí, pero lo cierto es que el show que el músico escocés traía a este festival generaba mucha expectación, ya que nunca sabemos qué se puede esperar de él. Con una gira enfocada en su nuevo álbum, “American Utopia” (2018), Byrne prometía un espectáculo mucho más ambicioso que el de “Stop Making Sense” (Jonathan Demme, 1984), realizado junto a Talking Heads, por lo que las expectativas eran altas para ver qué es lo que tramaba el músico. Con la sensación de un escenario completamente vacío, Byrne buscaría generar una experiencia de movilidad en sus músicos, quienes desfilaban al ritmo de la música que interpretaban, desatando todo un carnaval de bailes y cantos.

Apenas comenzaba el show con “Here”, el público pudo notar que no estaban en presencia de un espectáculo común y corriente, sino más bien frente a una puesta en escena completamente teatral, divertida y cautivadora, con un público no sólo como espectador, sino que también como partícipes de las acciones que los artistas realizaban en el escenario. Un escritorio y Byrne sentado cantándole a un cerebro que sostenía en sus manos, fue la forma de invitar al público a abrir sus mentes y dejarse llevar por lo que vendría a continuación: la fiesta más novedosa de la que se tenga memoria en los ocho años que lleva el festival. Y es que el hecho de tener tantos músicos en escena (principalmente de percusión), permitió que Byrne pudiera sumergirse en lo más profundo del catálogo de Talking Heads, rescatando joyas bailables como “I Zimbra”, “Slippery People” o “Born Under Punches (The Heat Goes On)”, las que no son necesariamente las composiciones más conocidas de la agrupación.

Muchos músicos buscan ampliar su setlist cuando se trata de festivales, pero para Byrne eso no fue una posibilidad, por lo cual no resulta tan extraño que haya prescindido de las canciones más populares de su antigua banda para privilegiar otro tipo de elementos. Hubo un punto, inclusive, en que el músico esbozó una negativa ante los imparables gritos pidiendo “Psycho Killer”, clásico extraído de “Talking Heads: 77” (1977), su álbum debut. En vez de eso, Byrne y su banda disfrutaron interpretando canciones como “Everybody’s Coming To My House” o la multifacética “I Dance Like This”, haciendo cantar a los más fanáticos y también bailar a quienes estaban ahí de curiosos, pero que terminaron viendo el show en su totalidad, sorprendidos por la calidad del espectáculo.

Todos de uniforme, bailaban, se movían y hacían coreografías al ritmo de cada canción, desfilando por un escenario completamente vacío, sólo con cortinas hechas de cadenas (las que debían proyectar sombras, puesto que el show está pensado para teatros). Igualmente, esto marcó un hito histórico al ser la primera presentación de esta gira en ejecutarse de esta forma, con un desarrollo a mayor escala, pero sin todos los detalles visuales con los que se concibió originalmente. Dicen que, por mucho que intentes huir de la nostalgia, de alguna forma te terminará arrastrando, y quizás eso haya provocado que el cierre con “Burning Down The House” entregara un último recuerdo a su banda madre antes de rematar con “Dancing Together” como punto final de una presentación distinta, única en su estilo y claramente irrepetible. La genialidad de Byrne se sintió y se vio, logrando proyectar el concepto deseado hacia los espectadores.

Puede que la configuración que pretende el escenario no haya sido del todo exacta debido al contexto de festival, además de la luz del día, pero esos detalles quedaron ajenos a una presentación que de seguro dejó a todos con la boca abierta. Byrne se enfocó en dos puntos esenciales en un concierto: la música y el sentido del espectáculo, realizando una performance con precisión y coordinación exacta en cada canción, interpretando además un setlist que no buscó apelar a las composiciones más populares de su extinta banda, sino que en rescatar tracks desde el catálogo que los transformó en la revolución sonora de su tiempo. Algunos pudieron sentirse decepcionados, pero deben saber que David Byrne es mucho más que “Psycho Killer”, y eso lo demostró siendo lo que pocos vaticinaron en la previa del festival: la verdadera sorpresa de esta nueva versión de Lollapalooza Chile.

