Lollapalooza Chile 2018: Cordillera

Una noche de lujo se vivió en las dependencias del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos con el regreso del inglés Phil Collins, quien, a 23 años de su debut en nuestro país, decidió regresar a un proscenio nacional en medio de la gira mundial llamada “Not Dead Yet”, tour que lo trajo de vuelta a las presentaciones en vivo luego de una pausa de más de una década, de la que se creía nunca iba a volver. Casi diez meses lleva el británico en esta nueva odisea, mostrando lo mejor de su repertorio como solista y de su estancia en Genesis, y anoche pudimos recibirlo una vez más, con un espectáculo que derrochó clase, emociones y buen gusto.

La jornada comenzó desde temprano en la nota alta, con el esperado debut en nuestro país de The Pretenders, la banda estadounidense liderada por la incombustible Chrissie Hynde, quienes vivieron su época de oro durante la década de los ochenta y, hasta el día de hoy, con Hynde y Martin Chambers como los únicos miembros originales de la agrupación, siguen lanzando material inédito y tocando en vivo. El sol comenzaba a ocultarse cuando The Pretenders arribó a escena como el notable número de apertura, pero lo cierto es que, a pesar de las altas expectativas que se tenían de la actuación, su primera vez en la capital fue una explosión de lenta combustión.

Abriendo el set con “Alone”, el recibimiento del publico fue bastante frío. Los asientos en la cancha frontal se llenaban conforme pasaban las canciones, por lo que mucha parte de la asistencia que ocupaba las ubicaciones dispuestas en ese lugar estaba más preocupada de localizar sus asientos que de prestar atención a la música, creando un ambiente de desconexión y hasta de incomodidad. Hynde acusó su disconformidad con la actitud del público cuando presentó “Private Life”, agradeciendo a la gente del fondo que alentaba y celebraba los cortes del conjunto, sentenciando con un directo “no somos fanáticos de la gente rica”. Manteniéndose fiel a su esencia, la frontwoman y sus compañeros siguieron adelante con sendas versiones de “Hymn To Her”, dedicada a Phil Collins, y del sencillo que prendió de una vez por todas al Nacional, “Back On The Chain Gang”.

De ahí en adelante todo mejoró, incluso el sonido que, desde el lugar en donde fuimos ubicados como prensa (Cancha General) tuvo muchos problemas en ecualizar de forma adecuada la mezcla de instrumentos, ahora nos dejaba disfrutar de la banda en pleno y con el escenario iluminado por las luces que acompañaron el tramo final del concierto, donde destacaron los sencillos “Don’t Get Me Wrong” y “I’ll Stand By You”, cerrando su repertorio con “Middle Of The Road”, entre los aplausos de un público al que le costó conectar con una banda que, a pesar de brindar una performance sólida, no brilló como debería. Sería genial poder tener de vuelta a The Pretenders en un concierto en solitario y en una atmósfera más íntima, porque su show lo vale.

Pasados unos treinta minutos desde la salida de los estadounidenses, y luego de una serie de fotografías que retrataban las distintas épocas musicales del británico, Phil Collins hizo su aparición en el escenario del Nacional sin grandes presentaciones ni cortinas musicales, simplemente caminando con la ayuda de un bastón, hasta llegar a su asiento al centro del proscenio, lugar del que no se levantaría hasta concluir la velada y desde donde dirigió un show magnifico y emocionante. Como si se tratara de una declaración de principios, “Against All Odds (Take A Look At Me Now)” dio inició a la presentación en una nota entrañable, honesta y, a pesar de las magnitudes del recinto, íntima, acallando a todas las voces que se sorprendieron, sintieron pena o incluso se quejaron al ver al calvo cantante plantado en su silla. Su cuerpo no seguirá en el mejor de los estados, pero su inconfundible voz se mantiene intacta, poderosa y mágica. Definitivamente el hombre aun no está muerto y el remate con “Another Day In Paradise” y “I Missed Again” fueron argumentos suficientes para darnos cuenta de que sigue más vivo que nunca.

En una movida muy inteligente, el maestro de ceremonias, al no poder moverse de su asiento, se hizo acompañar de una banda de primer nivel que no sólo eran músicos excelentes, sino que un verdadero espectáculo en sí misma, animando la fiesta en cada momento de mano de interacciones entre ellos y el público. Gracias a su desempeño, momentazos como el de “Something Happened On The Way to Heaven” o “Dance Into The Light” sonaron apoteósicos. También jugó un rol fundamental la iluminación y los elementos visuales, como las imágenes de archivo de Genesis que se mostraron durante la interpretación de “Follow Me Follow You”, o las letras que invitaban a cantar a todo el mundo durante “Sussudio” hacia el final de la velada.

Pero los créditos mayores se los llevó Collins, en cortes memorables como “Separate Lives”, “Easy Lover” y la imprescindible “In The Air Tonight”, en el que fue quizás el momento más álgido de la velada, con una interpretación intachable. El inglés no dio tregua y en su hora y media de espectáculo tiró toda la carne a la parrilla, despidiéndose con “Take Me Home”, levantándose de su silla y saliendo del escenario en medio de la ovación del respetable. Todos pedíamos más, pero Phil Collins no regresó y selló de forma memorable el que, quizás, sea el último show que realizó por estas tierras. Si este es un adiós definitivo, no lo sabemos, pero sí podemos estar seguros de que el inglés sigue con vida y su magia es inmortal.

Setlist The Pretenders

Alone Kid Message Of Love Private Life Down The Wrong Way (original de Chrissie Hynde) Hymn To Her Talk Of The Town Back On The Chain Gang I Go To Sleep (original The Kinks) Brass In Pocket Thumbelina Don’t Get Me Wrong I’ll Stand By You Mystery Achievement Middle Of The Road

Setlist Phil Collins

Against All Odds (Take A Look At Me Now) Another Day In Paradise I Missed Again Hang In Long Enough Throwing It All Away (original de Genesis) Follow You Follow Me (original de Genesis) Who Said I Would Separate Lives (original de Stephen Bishop) Something Happened On The Way To Heaven In The Air Tonight You Can’t Hurry Love (original de The Supremes) Dance Into The Light Invisible Touch (original de Genesis) Easy Lover (original de Philip Bailey) Sussudio Take Me Home

Foto cortesía de Francisco Aguilar para Parlante.cl