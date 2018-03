Lollapalooza Chile 2018: Chancho en Piedra

La presentación de Red Hot Chili Peppers en el Lollapalooza Chile 2014 no dejó contento a varios que esperaban mucho más del cuarteto californiano. Aparte del concierto de 2002 en la gira de “By The Way”, la banda y su sonido en directo nunca terminaron de cuajar en tierras nacionales. En la segunda noche de Lollapalooza Chile 2018 había una deuda que saldar, por lo que las expectativas en torno a su quinta presentación eran altísimas, desafío que lograron sobrellevar de excelente manera, gracias a un show mucho más conectado con todas las piezas unidas en su lugar y mentalizadas para lograr un resultado eficaz.

El bajo de Flea, la batería de Chad Smith y la guitarra de Josh Klinghoffer colisionaron de frente en un intenso jam que luego se transformó en “Can’t Stop”. La elegida para abrir fuegos conectó instantáneamente con el público, mientras Anthony Kiedis apareció en escena para disparar sus versos como metralleta, seguido atentamente por una audiencia en llamas, en lo que se perfiló como el show más convocante que lleva el festival junto al de Pearl Jam.

La triada compuesta por “Dani California”, “Scar Tissue” y “Dark Necessities” calentó los ánimos al máximo, con toda la banda funcionando al cien por ciento, mucho más compenetrada y enérgica, a pesar de una cierta incomodidad que se veía a ratos en el vocalista debido a algunos inconvenientes arriba del escenario. Sin embargo, lo que llegó a los parlantes del parque fue, por fin, una performance intachable de los Peppers.

Indudablemente, Red Hot Chili Peppers es una agrupación de guiños, por lo que, tras encarar su lado más soul con “Strip My Mind”, despacharon “I Wanna Be Your Dog” de The Stooges, una versión un poco más psicótica que la original, la cual trajo de la mano a “Right On Time” para seguir con ese funk frenético marca de la casa. Las revoluciones bajaron con “Go Robot”, la inmortal “Californication”, “What Is Soul” y “Don’t Forget Me”, una de las grandes sorpresas de la noche, las cuales se tomaron la agenda con sendas improvisaciones en las que la banda explotó al máximo su muscalidad, con un Klinghoffer mucho más dueño de las guitarras que antes.

La fuerza de Chad Smith también se hizo notar en interpretaciones precisas, tanto de la minimalista “If” como de la fiestera “Hump De Bump”, llegando bien a cubrir todos los espacios y dotando de gran contundencia a las canciones, aspecto vital para un Flea que requiere una sincronización perfecta desde el bajo para que el triangulo de “Suck My Kiss”, “Soul To Squeeze” y “By The Way” despertara la mayor cantidad de emociones posibles.

Tras la pausa, Josh se hizo cargo de un cover del gran Jeff Buckley, “Lover, You Should’ve Come Over”, interpretación que puso la piel de gallina debido a ciertos colores en la voz del guitarrista, que hacían pensar instantáneamente en el difunto músico.

El golpe final de “Goodbye Angels”, con ese final atronador y poderoso, sumada a “Give It Away” que, como era de esperarse, volvió loco al respetable, pusieron el broche de oro a una hora y treinta y cinco minutos en la que Red Hot Chili Peppers se vio mucho mejor que en veces anteriores. Y es que las razones para volver a confiar en Kiedis y los suyos están sobre la mesa, porque pudieron darle vida a un catálogo amplio con una formación que encontró un fiato que pensábamos que había quedado olvidado bajo un puente, pero que sólo necesitaba un poco de sangre y magia para deslumbrar.

