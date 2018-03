Lollapalooza Chile 2018: Anderson .Paak

En sus ocho años de historia, difícilmente exista una jornada como la del sábado 17 de marzo en Lollapalooza Chile, donde todo planeado originalmente sufrió una serie de cambios durante la marcha. Lo anterior se debió al retraso de algunos equipos desde Argentina, lo que perjudicó las presentaciones de artistas como Oh Wonder, Spoon y Royal Blood, entre otros. Fueron precisamente estos últimos quienes tuvieron que mudarse hacia el Acer Stage, cambiando también la hora de su presentación y dando paso a Anderson .Paak & The Free Nationals para que adelantaran su show y cubrieran el espacio de las 18:15 horas en el Itaú Stage, el segundo proscenio masivo dentro del parque.

Mientras Mon Laferte finalizaba su excelente presentación en el VTR Stage, los Free Nationals tomaron sus instrumentos para darle paso al dueño de la tarde, el rapero Anderson .Paak, quien ingresó ante gritos y aplausos frente a un considerable marco de público que esperaba por el oriundo de California. Siempre con una sonrisa, .Paak no esperó un minuto para mostrar su buen humor, saludando con un perfecto “¡Hola, hueones!” y despachando la tremenda “Come Down” inmediatamente después. Y es que desde el primer minuto la banda demostró su carisma y gran entrega en escena, haciendo bailar a todos con canciones como “GLOWED UP” o “Bubblin’“, adelanto del próximo trabajo del músico.

No hay duda de que, para mezclar los estilos que el músico maneja, hay que tener una habilidad magistral en cada instrumento, por lo que no sorprende las múltiples ocasiones en que Anderson se disponía detrás de la batería, como cuando la banda interpretó “The Season / Carry Me”, una de las mejores canciones de “Malibu” (2016), demostrando el enorme fiato existente entre .Paak y sus músicos. “Put Me Thru” y “Heart Don’t Stand A Chance” fueron increíblemente coreadas por los asistentes, mientras todos bailaban, saltaban y gritaban con cada movimiento en el escenario.

Francamente, resultó una sorpresa que la gente fuera tan conocedora del trabajo que Anderson .Paak ha realizado en su corta carrera, lo cual es agradable al ver la buena respuesta que el público le dio a su presentación. Con una triada compuesta de “Am I Wrong“, “Lite Weight” y “Luh You“, .Paak finalizó su adelantado show lleno de baile, risas y muchos buenos momentos, donde rapeó, animó al público y destruyó las baquetas con su potente técnica de tocar la batería, haciendo énfasis en la alegría que le produjo estar visitando nuestro país por primera vez y esperando, obviamente, que esta no sea la única oportunidad de verlo por estos lados.

No era uno de los más esperados, pero terminó sorprendiendo a todos por lo interesante y atractivo de su propuesta, manteniendo un compromiso firme con las bases sonoras del hip hop. Esto es porque Anderson .Paak se preocupa de conjugar y hacer fluir estilos diferentes, creando música que no se asemeja al estado actual del rap. Muy a diferencia de lo realizado por otros raperos presentes en el género, .Paak se va más a la vereda musical del funk, el soul y la propuesta escénica de estandartes como James Brown o Charles Bradley, mezclando todo eso con la buena calidad de su banda. Un show que llegó antes de lo esperado, pero que finalmente demostró todo su peso en vivo; un sueño cumplido para sus seguidores y un agradable descubrimiento para los nuevos fanáticos que seguramente consiguieron luego de su exitoso paso por el festival.

Setlist