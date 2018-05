Less Than Jake: Una fiesta a contrarreloj

El reencuentro de Less Than Jake con sus fanáticos chilenos puede catalogarse como una espera prolongada. Fue hace nueve años casi exactos cuando el combo de Florida debutó en suelo capitalino, presentándose como uno de los nombres más importantes y esperados de la escena norteamericana, quienes combinan el pop punk de los noventa junto a la inherencia bailable del ska. Para esta segunda ocasión, el estrecho cronograma de la banda fue uno de los factores que marcó la jornada, poniendo en riesgo incluso el vuelo que tenían programado para abandonar el país. A pesar de las dificultades logísticas, Less Than Jake se dio el tiempo para entregarse con gran desplante, ofreciendo una presentación enérgica y dando cuenta que los de Gainesville disfrutan lo que hacen.

Los invitados locales en esta ocasión fueron dos nombres totalmente pertinentes. Más que reconocidos por la escena punk santiaguina, Capitán Morgan abría los fuegos con toda la potencia y velocidad de su sonido híbrido, en la misma fórmula ska/punk que los anfitriones. Ya que se encontraban en un espacio afín, la banda fue capaz de hacer un show donde se vieron totalmente cómodos, junto a un buen sonido que da cuenta de su progreso. Debido a las dificultades de agenda ya mencionadas, el orden de los teloneros generó una figura poco recurrente, dejando a los anfitriones en la porción media de la jornada y a los locales Valium encargados del cierre. Si bien, esto podría ser una situación compleja para cualquier banda invitada, los intérpretes de “No Me Quiero Acostumbrar” supieron asumir el desafío, contando con el respeto y apoyo de quienes se quedaron a escucharlos luego del show de los anfitriones.

La marcha imperial de Star Wars marcaba la apertura del plato fuerte de la noche. Recibidos entre aplausos del público, la banda no tardó en ponerse a la carga en virtud de sacarle provecho máximo al tiempo, encendiendo de manera fulminante los primeros 10 minutos de show. La energía de “Sugar In Your Gas Tank” ponía a bailar de inmediato a Espacio San Diego, para luego continuar con “The Ghosts Of Me And You”, entregándole el rol de vocal a su bajista Roger Lima, quien invitó al público a cantar y lo acompañó durante toda la canción. La vorágine de éxitos no se detuvo con los clásicos “Dopeman”, “Plastic Cups Politics” y la celebrada “Johnny Quest Thinks We’re Sellouts”, cuyo ritmo acelerado invitaba a realizar el primer mosh pit, acompañado por el júbilo de la banda, que entregó un ambiente cercano y ameno.

El ritmo reggae durante “Whatever The Weather” o “The Science Of Selling Yourself Short” dosificaban la energía de la presentación en un tono más pausado. Ocasiones que aprovecharon para llenar de elogios al público por su buena disposición y, de paso, explicar las dificultades de agenda. Pasando por alto los problemas, el conjunto bromeó respecto al tema, invitando a los fanáticos para un próximo show en caso de que perdieran el vuelo, mientras que “Look What Happened” volvía a incentivar el canto de un público que incluso logró sorprender a la banda de Florida.

La buena actitud con la que se plantan en el escenario es uno de los puntos más favorables de Less Than Jake; al hacer música que invita a bailar, acompañarlo con bromas que dejan a gusto al público genera una cercanía que contagia al ambiente de hilaridad. Así ocurrió cuando el guitarrista y vocalista, Chris DeMakes, invitó a tres personas del público a un improvisado concurso de baile, donde cada uno mostraría sus habilidades sobre el escenario al ritmo ska de “How’s My Driving, Doug Hastings?”.

Antes de marcar el cierre de la jornada, la banda invitó a los asistentes a formar un gran circle pit, responsabilidad que el público aceptó con gusto, marcando el momento más intenso de la velada con “Last One Out Of Liberty City”. El retorno luego del encore estuvo marcado por el sutil inicio de guitarra y voz en “The Rest Of My Life”, para luego encaminarse al cierre definitivo con “All My Best Friends Are Metalheads”, una de sus canciones más reconocidas, la cual transformó al Espacio San Diego en un punto medio entre pista de baile y mosh pit.

Es segunda vez que Less Than Jake nos visita, sin embargo, da la sensación de que es un encuentro que debe volver a repetirse. La entrega y muestras de cariño –tanto del público como de la banda– generaron un ambiente grato, donde la energía y las risas se mantuvieron a tope toda la jornada. Una fiesta intensa, que, si bien se realizó a contrarreloj, nunca mostró a una banda apurada por terminar el trámite; muy por el contrario, el conjunto no sólo dio una interpretación excelente, sino también invitó al diálogo con los fanáticos, las bromas y el buen humor, algo que en un show en vivo se agradece y hace sentir al público frente a una banda que disfruta la ocasión tanto como ellos.

Setlist