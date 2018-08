Lee Ranaldo Electric Trim Trio: Caos subterráneo

No alcanzó a pasar un año para que Lee Ranaldo, el histórico guitarrista de Sonic Youth, volviera a presentarse en nuestro país, trayendo consigo esta vez una versión eléctrica de su show de diciembre en Festival En Órbita. Ahora, acompañado de Raúl “Refree” Fernández en la guitarra y teclados, junto al enérgico Booker Stardrum encargado de la batería, Ranaldo llegó hasta el Club Subterráneo para entregar una interpretación caótica, ruidosa y vanguardista de las canciones de su último LP, “Electric Trim” (2017), cuyo nombre no puede hacerle más justicia a la contagiosa electricidad que emana desde sus melodías. Muchas veces, el minimalismo juega a favor cuando se está tan consciente del espacio y uso que deben tener todos sus pocos elementos, generando que los espacios se llenen con elementos simples, pero de efecto impactante, resonando en cada rincón de la sala mientras la catarsis sonora se apodera del lugar.

Muchos se preguntarán qué puede hacer tan distintos a dos shows que en esencia son iguales, y esa respuesta se encuentra plenamente en la configuración que Ranaldo adoptó para esta ocasión. Stardrum se mantuvo en posición de generar los contragolpes necesarios, produciendo que el ambiente estuviera marcado por el ritmo de su batería, mientras que la dupla de Lee y el español “Refree” Fernández se encargaran del resto. Si tomamos el acústico del año pasado como las canciones en su estado original, ahora fue una evolución de estas tal como si estuvieran siendo creadas en el estudio, con cada integrante aportando algo a la mezcla y generando una convivencia entre la estridente guitarra acústica de Ranaldo, la potencia de la batería y los infaltables riffs llenos de densidad, los que fueron encaminando las canciones hasta encontrar su punto de explosión, lo que se traduce en las abrumadoras secciones instrumentales que dieron rienda suelta a la complicidad de los tres músicos.

Con un setlist enfocado netamente en el último disco, el relato fue avanzando desde el obvio punto de inicio, “Moroccan Mountains”, canción donde se enciende la maquinaria que entrega la inspiración a la banda, con una especie de ritual donde los sonidos de campanas, guitarras, platillos y teclados comenzaron a preparar el ambiente que primó durante la jornada. Así fueron pasando canciones como “Let’s Start Again”, “Circular (Right As Rain)” o “Electric Trim”, todas ya interpretadas en vivo anteriormente en nuestro país, lo que fue un plus al momento de analizar su crecimiento y solidez. No habiendo espacio para errores o salidas de libreto, el guion se estructuró derechamente por un relato que buscaba extraer el sentido artístico de un disco que merece tener mayor atención por parte de la sociedad.

Cada canción tiene una historia y un mensaje, dichos elementos son los que permiten a un artista conectar con su audiencia, aludiendo a la idea de que, finalmente, todos vivimos en el mismo planeta, con problemas que muchas veces nos afectan sin discriminar. Desde ahí viene la importante lección que entrega “New Thing”, canción que aborda el fenómeno del internet y su influencia en la sociedad de hoy, interpretando desde una manera melancólica y observadora la forma en que el mundo ha cambiado gracias al montón de tecnología que nos inunda en cada aspecto de la vida. Bajo ese mismo contexto, pero no sin antes desatar una catarsis con la efusiva “Purloined”, Lee nos entrega otro mensaje importante con “Thrown Over The Wall”, canción con claros guiños a Donald Trump y su muro contra los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, animando a todos para que unan fuerzas y “saquemos a todos estos malditos del poder en los próximos años”, un claro mensaje al preocupante movimiento conservador y fascista que se toma cada vez más rápido nuestra sociedad, y del que Ranaldo ha sido explícitamente crítico en sus canciones.

Siempre es bueno encontrar una reflexión en las cosas, y lo que Lee Ranaldo hizo fue precisamente eso, invitarnos a pensar y mirar lo que nos rodea, preguntarnos qué anda mal en una sociedad cada vez más podrida y ver cómo podemos generar un verdadero cambio frente a los distintos baches que el camino nos pone. Vivimos en una sociedad donde las esferas de poder buscan meterse con las libertades, donde mujeres, estudiantes y trabajadores deben protestar para poder tener derechos mínimos, y donde cada día es más difícil poder vivir una vida en paz sin que alguien interceda decidiendo arbitrariamente qué es lo mejor para nuestras vidas. Entre medio de todo ese caos se encuentra Lee con su urgente obra, la que nos invita a reflexionar, analizar y compartir una mirada que nos advierte del actual paradigma. Estas melodías, que resonaron fuertemente en cada rincón de ese subterráneo, nos instan a pensar, descubrir y desenredar una realidad que nos consume cada vez más rápido, pero que no podrá apagar esa eterna llama de la revolución.

