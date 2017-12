Lacrimosa: Repasando la historia

Una grata sorpresa fue el show en solitario que el músico neoyorquino Lee Ranaldo anunció mediante la entrevista exclusiva que tuvimos hace algunas semanas, por lo que sus fans quedaron atentos ante la confirmación de este evento, algo que se concretó apenas una semana antes. 21:00 horas en el Espacio Búnker y un pequeño puñado de personas aguardaba por ingresar al recinto, algo que tardó un poco debido a lo desprogramada y confusa organización en el lugar. El show, que originalmente sería a las 22:00 horas, fue postergado en treinta minutos, por lo que los fans, sin tomarle mucha importancia, ingresaron al recinto para obtener la mejor ubicación posible.

Una espera eterna amenizada por un DJ comenzó al interior con la gente un poco impaciente al no haber signos de que el show comenzara pronto. Mientras, sonaban clásicos de los 70, principalmente funk y disco. La gente comenzó a abuchear muy molesta, por lo que, a eso de la 23:00 horas, el propio Lee Ranaldo apareció guitarra en mano para salvar la situación. Con un show enfocado en la presentación acústica de las canciones de “Electric Trim” (2017), su último álbum de estudio, Ranaldo se enfocó en completar los vacíos propios de un show en solitario con una tremenda performance, añadiendo efectos y tocando con mucho ruido, a pesar de complementar las cosas con pasajes un poco calmos. “Moroccan Mountains” fue la primera pincelada en esta intensa velada, seguida solamente de canciones del ultimo LP, como “Let’s Start Again”, “Circular (Right As Rain)” o “Electric Trim”.

El sentido original de las canciones se sintió muy fuerte gracias a la sola presencia de Ranaldo, quien entregó emociones como la rabia, el pesar y la melancolía a sus composiciones, especialmente en momentos más álgidos donde el músico descargaba toda su furia con las seis cuerdas. “Off The Wall” sirvió como el gran momento de karaoke masivo, mientras que “Ambulancer” se detuvo durante unos momentos en la etapa que desarrolló con su antiguo proyecto, The Dust.

Para finalizar, “Thrown Over The Wall”, dedicada a los gobernantes del mundo, vio a Ranaldo abogando por diferentes causas sociales de Estados Unidos, como el cambio climático, la tenencia de armas, entre otras cosas. “¡Fuck Trump and Fuck Temer!”, exclamó Ranaldo, lo que fue contestado con un casi unánime “¡Fuck Piñera!” por parte del público, generando uno de los momentos más altos de la noche, con Lee totalmente inspirado en el escenario, al punto de que cayó luego de resbalarse en uno de los amplificadores donde se había subido, siendo asistido de inmediato. El músico siguió tocando, pese al fuerte golpe que recibió él y su guitarra, despidiéndose ante el aplauso de un público que quería más, aunque para eso estará en el festival En Órbita, el motivo central de su visita a Chile.

Una antesala precisa, que sirvió para conocer un poco más la propuesta que el ex Sonic Youth está realizando en este nuevo paso por Chile. Luego de su excelente disco de este año, es bueno poder vivir las canciones desde otro punto de vista, uno más desnudo y primitivo que su versión final. Aunque quedan las ganas de poder escuchar estas composiciones en su forma normal (el show de En Órbita también será acústico), siempre será agradable ver tan vigentes a quienes formaron la generación dorada del rock alternativo. Lo bueno dura poco, dicen por ahí, pero fue realmente un lujo disfrutar de Ranaldo y su presencia en el escenario, un momento de relativa tranquilidad y una descarga de rabia necesaria dentro de toda la vorágine presente en el día a día.

Setlist