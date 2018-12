L7: Contra una idea peligrosa

“Bienvenidos a esta noche, hoy tendremos harta mina rica tocando rock, ¿qué mejor?”, esbozó una especie de animador que se subió al escenario del Club Chocolate para dar la bienvenida a los asistentes y comenzar el programa de lo que sería el debut de L7 en Chile, quienes luego de varias décadas de carrera llegaban por fin hasta un escenario nacional. Difícilmente haya una frase más desatinada para introducir un cartel que estuvo compuesto íntegramente por mujeres, las que, como músicos, durante mucho tiempo han debido mantenerse limitadas por los constantes prejuicios existentes dentro de ese tóxico ambiente de “mujeres, alcohol y rock” que parecía ser tónica común entre algunos de los asistentes.

El line up de la jornada fue completado por Cler Canifru y Frank’s White Canvas, quienes en breves sets entregaron un poco de su música mientras la gente llegaba hasta el lugar, con Canifru en primer lugar haciendo un pequeño repaso de veinte minutos por sus canciones, dándole paso a FWC posteriormente, quienes interpretaron parte de su repertorio de manera sólida y muy completa, planteando algo de lo que no queda duda luego de ver sus shows, y eso es el hecho de que ambas tienen un panorama muy prometedor a futuro.

La impaciencia comenzaba a apoderarse de los asistentes cuando finalmente se apagaron las luces para dar paso a lo que todos esperaban, el debut de L7 en Chile, materializado finalmente bajo los acordes de “Death Wish”, el primer golpe de la noche que encendió los ánimos en seguida en la pista del Club Chocolate. Es evidente que, desde el momento en que el cuarteto se toma el escenario, es imposible que las miradas se centren en cualquier factor externo al show y eso se agradece en tiempos donde la tecnología, principalmente, dificultan el panorama a la hora de mantener a la audiencia conectada hacia un show.

Aquí el carisma sobra y es la bajista Jennifer Finch quien se encarga de inyectar la rebeldía y energía en escena, algo que se entrelaza muy bien con el impecable trabajo de Donita Sparks como vocalista más que frontwoman, ya que en L7 son las cuatro integrantes quienes llevan la misión de representar la banda. De igual manera, es sorprendente ver a una agrupación con más de 30 años de historia y con sus integrantes con más de cinco décadas moverse con la soltura y naturalidad que lo hicieron, proyectando incluso más energía que cualquier otra banda joven del género.

Con seis trabajos de estudio, podría ser complicado armar un setlist que pueda abarcar de buena forma la mayoría de ellos, pero gracias a la naturaleza acelerada y directa de sus composiciones, es factible meter una buena cantidad de hits dentro del repertorio escogido para un show. Por eso fue posible escuchar canciones como “Andres”, “Everglade” o “Monster” ir arrollando una tras otra, no dando paso en falso para un show que funcionó en todo momento de una manera apurada e intensa, pero donde su prisa jamás fue en el mal sentido del trámite de tocar rápido y marcharse, sino más bien en la necesidad de capturar el éxtasis necesario y aprovechar el momentum de un ambiente tan encendido y, sobre todo, tan comprometido con lo que estaba pasando en el escenario. Y cuando se dice comprometido, es porque lo fue: no había persona en la cancha que no saltara en canciones como “Scrap” o “Fuel My Fire”, desatando una verdadera locura en la pista, con un público coreando cada palabra de las californianas.

También es importante notar cómo cada una cumple su rol fundamental en la banda, ya que, además del carisma que aporta Sparks y Finch, la guitarrista Suzi Gardner no se queda atrás con sus impecables riffs que dan forma a todo el sonido de L7, además de los potentes batazos que Demetra Plakas ejecuta en la batería, todo un lujo sonoro por dónde se le mire. No obstante, no todo fue tan bueno, porque a minutos de comenzar “Crackpot Baby” un entusiasmado fan subió al escenario para intentar hacer crowdsurfing, lanzándose junto con el guardia que intentó detenerlo y provocando una situación bastante complicada, debido a la altura más extensa de lo habitual que presenta el Club Chocolate. Fue la propia Jennifer quien detuvo la canción y pidió que alguien atendiera al accidentado, encarando de paso al irresponsable que cometió esta acción y deteniendo el show por unos minutos hasta que todo estuviera mejor. Citando lo que dijo Finch en el escenario, esto no es para nada gracioso, paremos esa tontera de arriesgar la integridad física de uno y del resto, para nadie es divertido estar viendo un show y que te caiga alguien encima desde el escenario. Afortunadamente, el concierto continuó de la mejor manera, con la banda entregando todo lo mejor de su repertorio, incluyéndose canciones como “Shitlist”, o el gran cierre con “American Society”, “Pretend We’re Dead” y “Fast And Frightening”, el broche perfecto para la primera –y esperemos que no última– presentación de L7 en nuestro país.

Independiente de los ripios que la noche pudo tener por consecuencia de otros factores, nada terminó por empañar el debut de una banda cuya historia merece ser reconocida y repasada para comprender el importante rol que desde siempre las mujeres han tenido en la música. Sería bueno que en pleno 2018 esto comenzara a ser una constante y no repetir el concepto eternamente estúpido de las “minas ricas tocando rock”, sino que a tener una mirada hacia las mujeres que se dedican a la música bajo otros parámetros, alejando de una vez por todas los clichés en torno al físico y otras cosas propias de una sociedad acostumbrada a mirar al sexo femenino como un objeto. Esa idea persiste, y lo hace peligrosamente en nuestra sociedad y nuestros medios, ya que aquí no vale reiterar cuánto se apoya a las mujeres, siempre serán mejores los hechos que las palabras. L7 nos deja esa valiosa lección y es importante considerarla no sólo en instancias populistas para decir “yo también”, sino más bien de manera activa y comprometida, tal como la escena musical lo ha demostrado durante el último año, donde los trabajos más interesantes están saliendo precisamente desde las artistas femeninas.

Setlist