Kreator: El placer del caos

En el mundo del metal las etiquetas abundan, porque todo el mundo intenta hacer algo diferente, y la forma más rápida de ordenar todo es con cajas y categorías. Por ejemplo, a Kreator le dicen que es parte de esas bandas del Big 4 germano, siendo pioneros del thrash metal europeo, pero esta categorización es un poco mezquina con las extensiones de esos territorios, y también ordenan aquello que muchas veces se puede ver mejor en medio del desorden, del caos, de la entropía inherente a todo espectáculo de ese género.

Justamente es eso lo que se pudo lucir y brillar en la noche del 5 de octubre en Cúpula Multiespacio del Parque O’Higgins, horas antes de la jornada de Santiago Gets Louder 2019, haciendo la previa con un show brutal, honesto y bien ejecutado de Kreator ante unas 1400 personas. Sin teloneros, sin artificios, todo muy puntual desde las 21:00 hrs., los alemanes se dedicaron a su negocio, con la intro “The Patriarch” sonando justo antes de “Violent Revolution”, furibundo y rápido track del disco del mismo nombre de 2001 que demostraría todos los atributos del cuarteto en el escenario. Precisos, intensos, con sentido de espectáculo, la banda encabezada por Mille Petrozza detonaba moshpits en prácticamente todas las canciones, con un público en cancha que lo daba todo en ese espacio, algo que quizás quitó fuerza de las gargantas para vitorear a los músicos, pero que de todas formas ejercieron una conexión potente con su audiencia.

El sonido era estridente, pero perfectamente balanceado, incluso permitiendo mostrar las habilidades del nuevo bajista Frédéric Leclercq, quien recientemente se sumó a la banda. Además de la música, era llamativo el trabajo de iluminación que, pese a utilizar el espacio de un proscenio como el de un teatro para dos mil personas, estaba diseñado como para un festival de decenas de miles. Como en algún punto indicó Mille, este show fue un ensayo general y un calentamiento frente a su presentación festivalera poco menos de 24 horas después, y vaya que fue un buen antecedente, variando además el setlist respecto a lo esperado. En vez de quedarse cortos en canciones, el set no sólo se dispuso como una muestra fehaciente de la historia de la banda, sino que congenió perfectamente lo nuevo, dándole preponderancia a aquellas canciones de “Gods Of Violence” (2017), junto con discos de sus primeros años, como “Extreme Aggression” (1989) y también el debut de 1984, “Endless Pain”. Un gesto planificado, que tuvo grandes resultados al ver a la gente metida en el show y coreando todo, desde “Phobia” hasta “Hail To The Hordes”.

Kreator puede ser parte de unos Big 4, pero no por ello dejan de tener un estilo propio, como se notó en “Satan Is Real” o en “Enemy Of God”, canciones que se caracterizan por ser más pesadas, pero también ágiles, siendo mucho más desafiantes también para la batería del siempre a tiempo Jürgen “Ventor” Reil, el otro miembro original de la agrupación que va quedando luego de más de tres décadas de historia. También, con esa experiencia, Mille se dio tiempo para jugar con la gente y pedirles que guardaran un poco de energía para poder gritar y hacer ruido durante todo el show. Es que cada canción fue una instancia para darlo todo, como en el impactante mosh de “Endless Pain” pegada con “People Of The Lie”, espacios donde el círculo en cancha realmente pareció el ojo de una tormenta, esa que se produce cuando la presión de los cuerpos hace que cambie la atmósfera y se formen verdaderos temporales de energía dispuesta alrededor del metal.

Y fue el caos el que debió prevalecer como espíritu buscado, como el ideal de un grupo de humanos que en esa noche quería llegar más lejos, ser más fuertes, ser más resistentes, para así dar con un estado de comunión casi imposible, siendo un solo ente. Tras dedicar “Fallen Brother” a Lemmy Kilmister, continuó el moshpit y también la entrega de una banda que no falló nunca, pese a ciertos arranques de la garganta que tuvo Petrozza en momentos muy escasos, y ahí estuvo la única falla en todo el evento, una absolutamente involuntaria: de un momento a otro, sin advertencia, la consola que controlaba el sonido y su amplificación murió por falta de energía. Algún cable desconectado, alguna sobrecarga que pasó, pero que, sin importar la causa, dejó a la banda a medias en esa canción, tras lo cual ellos salieron del escenario, mientras se arreglaba el tema, con un calmado sonidista que esperó a que alguien conectara lo que pudo haberse desconectado. Desperfecto que se arregló en casi tres minutos, con la banda volviendo a las tablas para, ahora sí, terminar de entregar “Fallen Brother”.

Luego de esta canción, Kreator salió del escenario con la gente pidiendo su retorno, el que vino casi de inmediato con Mille enarbolando una bandera que decía “Kreator Flag Of Hate”, pidiendo gritos, pidiendo desorden, porque no podía ser de otra manera. La gente primero no gritó tanto, luego sí, y eso era más que suficiente para despachar el tramo final pateando cráneos y derribando cuerpos. “Betrayer” fue una grata sorpresa para todos, considerando que no apareció en el setlist del show de octubre de 2018, y al final era imposible no quedar demolido con el doble pedal de Ventor en “Pleasure To Kill”. La letra más profana de los alemanes también fue la más coreada y necesitada por parte de los fanáticos que durante la hora y media de espectáculo no sólo entregaron todo, sino que fueron los cómplices perfectos para la banda.

Nunca se sabrá por qué se saltaron “Awakening Of The Gods” en el concierto, que sí estaba anotada, pero eso no importó mucho dada la calidad de un espectáculo que, más allá de cualquier intento de orden, finalmente terminó destacando y convirtiéndose en una postal imborrable para los fanáticos exactamente por lo opuesto, por esa preciosa sensación e ilusión de caos en medio de un evento bien armado y pensado por una banda de metal. Brutal deleite para los sentidos.

Setlist