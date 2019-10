King Crimson: El movimiento de lo invisible

Gracias a una gira que celebra 50 años de historia, es que nuestro país tendría la oportunidad de ver finalmente en vivo a King Crimson, probablemente la banda más importante del rock progresivo y que, con una serie de colosales trabajos de estudio, ha influenciado a una enorme cantidad de músicos en cada una de sus etapas. Tal era el entusiasmo, que en tan solo cuestión de tiempo la fanaticada local agotó la totalidad del Movistar Arena, haciendo que una segunda fecha se habilitara. Todos querían presenciar por lo menos una vez –asumiendo lo único y especial de la ocasión– a esta banda que, a través de 13 álbumes de estudio y otra gran cantidad de lanzamientos, ha sabido cómo adaptarse al paso del tiempo y refinar cada vez más su sonido, bebiendo del pasado, pero también construyendo con una impronta fresca y coherente que los hace ir cada vez más lejos con sus composiciones.

Como antesala a su presentación, una pequeña intervención del conjunto The Santiago Quintet amenizó la espera con una selección de piezas en guitarra acústica, siendo escuchada atentamente por los presentes. Con todo el respeto que la música merece, todos sólo pensaban en lo que se vendría después, ya que para nadie era un misterio el hecho de que este sería un show de antología.

Puntualmente, y precedido de un mensaje donde recalcan el no fotografiar ni grabar durante la función, la banda entró a escena ante un ensordecedor aplauso; una verdadera institución de la música estaba pisando por primera vez un escenario chileno. Con una configuración muy distinta a cualquier banda, con las tres baterías al frente y el resto de los integrantes detrás, King Crimson funciona como una maquinaria en donde cada pieza va realizando su propio proceso sin parar, por lo que el calentamiento que significa “The Hell Hounds Of Krim” no hace más que dejar en evidencia una cosa: esta sería una noche de baterías.

Es precisamente el trío compuesto por Pat Mastelotto, Jeremy Stacey y Gavin Harrison quienes se roban todas las miradas gracias a su impresionante forma de tocar, dándole un protagonismo especial a sus instrumentos sobre la refinada sección instrumental que Tony Levin y Mel Collins van estructurando, acompañados de la voz de Jakko Jakszyk, que se transforma en un instrumento más. Al fondo de toda esa ecuación, sentado en su rincón, la mente maestra de Robert Fripp dirige de manera severa, solemne y siempre pendiente de que cada movimiento del conjunto tenga la coherencia que merece un catálogo como el de King Crimson.

Con tantas vueltas y cambios de alineación, el guitarrista es el único integrante de la formación original que ha permanecido de manera activa, lo que se traduce en la concepción de KC como un proyecto suyo, uno que debe abarcar una gran cantidad de eras para que todo sea lo más redondo posible. Dicha tarea –titánica para muchos– aquí se deprende con una soltura innata, teniendo muestras del King Crimson de prácticamente todas las épocas distintas, desde su vereda progresiva, pasando por su etapa free jazz y proto-metal de los setenta, hasta la más “minimalista” de los ochenta, donde la influencia de Levin es fundamental para estructurar el catálogo del conjunto.

Actualmente, con siete músicos en escena, la música de la banda adopta una corporalidad que trasciende cualquier regla preconcebida musicalmente hablando, por lo que escuchar canciones en vivo como “The Court Of The Crimson King”, “Red” o “Moonchild” son experiencias que golpean de una manera sobrecogedora, todo esto apoyado por la tolerancia cero con los teléfonos celulares, lo que permitió una audiencia mucho más conectada con lo que estaba pasando en el escenario.

La despampanante batalla de baterías en “Indiscipline” se encargó de finiquitar la primera parte del set, sucedida de un interludio que preparó a los presentes para una segunda mitad que fue creciendo hasta llegar a su clímax. De manera casi cinematográfica, el conjunto exploró pasajes como “Cirkus”, “Easy Money” o “Level Five”, recibidas con enorme entusiasmo por el público, quienes se limitaron sólo a mirar atónitos la magistral clase que estaba sobre el escenario. Entre los puntos más altos de la noche estuvo la interpretación de “Epitaph”, donde Jakszyk pudo lucir su gran calidad vocal en una de las composiciones más emotivas de la banda, donde se hace gala de su faceta más progresiva y sinfónica dentro de su discografía. Sería evidente que “In The Court Of The Crimson King” (1969) junto a “In The Wake Of Poseidon” (1970) serían los álbumes con mayor representación en el setlist, pero eso no evitó que la tremenda “Starless”, sacada del implacable “Red” de 1974, fuera la que cerrara el set ante el clamor de una audiencia que no podía creer lo que veía y, por ende, no quería que esto terminara.

La joya de la corona era lo que faltaba para finalizar una tarde única, y llegó con la misma fuerza y maestría que la caracteriza. Esto, porque los padres del rock progresivo debían despedirse con “21st Century Schizoid Man”, una de las canciones más importantes de la historia y que, mediante una interpretación magistral, prácticamente duplicó su duración gracias a los extensos pasajes instrumentales que la banda incluyó entre medio, dando pie incluso para un solo de batería que se encargó de preparar el terreno y anticipar el clímax definitivo de dicho track.

En una de las demostraciones más implacables de free jazz que se han visto en la historia de los conciertos en nuestro país, Fripp y los suyos ponían fin a un sueño por el cual el público local esperó décadas y que, en casi tres horas de música, vio a la banda pasar por todos los 50 años de historia que están celebrando en esta gira, y así toda naturaleza invisible de los sonidos tomaba un movimiento que le daba vida, forma y una esencia que requirió de una agrupación sincronizada a la perfección.

Ver a King Crimson en vivo es algo que puede que muchos jamás pensaron que se viviría en nuestro país, pero con una agenda tan activa y que no sabe de imposibles, tal parece que sólo era cosa de tiempo. Muchas veces existen conciertos que vienen precedidos de todo un imaginario que los transforma en un show magistral, pero muy pocas veces ese hype autoconstruido se torna una realidad. En el caso de Fripp y sus secuaces, toda idea preconcebida sobre su espectáculo queda por el suelo a la hora de verlos en vivo, sobre todo porque la experiencia es algo mucho más grande de lo que se piensa.

Cuando la música adopta un carácter que trasciende por sus protagonistas, la audiencia también es capaz de trascender junto a ella, generando procesos que requieren de un compromiso total con las formas y sonidos que emergen desde el escenario. Probablemente, luego de la segunda fecha del domingo esto no se repita, pero podemos agradecer de que entramos, aunque sea por dos noches, en la solemne corte del rey carmesí.

Setlist