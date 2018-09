Kasabian: Grítalo fuerte

Resulta increíble pensar que esta sería apenas la segunda vez de Kasabian en nuestro país, ya que el historial de los británicos con Chile en materia de conciertos ha sido, por decir menos, accidentado. Su postergado debut en 2012 no fue sino hasta 2015, donde la banda encabezada por Tom Meighan y Serge Pizzorno se presentó en la edición de ese año de Lollapalooza Chile, deleitando a todos sus fanáticos en un set breve, pero intenso, el que ejercía cierto énfasis en la promoción de “48:13” (2014), el álbum que los traía en ese momento. Cuatro años después, y el conjunto nuevamente sufrió problemas para regresar a nuestro país, ya que su concierto originalmente pactado para mayo fue postergado para el mes de septiembre, lo que comenzó a generar las dudas sobre si se concretaría o no este esperado retorno a tierras locales. Sin embargo, el destino así lo quiso, y Kasabian por fin se presentó nuevamente en Santiago con su álbum “For Crying Out Loud” de 2017.

Con un público bastante reducido para las dimensiones del recinto, el Teatro Caupolicán no escatimó en energía para recibir a la banda que ingresó puntualmente a escena para arrancar el espectáculo, lanzándose de lleno con “Ill Ray (The King)” para iniciar la fiesta, impregnando de inmediato a la audiencia con su contagiosa energía, la que fue explayándose a medida que avanzaba el show. Con un setlist bastante equilibrado entre sus diferentes trabajos discográficos, la banda arremetió sin pausa alguna con canciones como “Days Are Forgotten”, “Eez-Eh” o “You`re In Love With A Psycho”, en esta última demostrando el tremendo poderío en vivo del que gozan las composiciones de su último disco, algo que se repitió en la interpretación de “Wasted”, otro corte extraído de aquel LP. En ese sentido, Kasabian supo cómo dominar el contexto a la perfección, entregando un show de primera categoría y tocando de manera pulcra, lo que demuestra el gran nivel que la agrupación posee a la hora de armar y ejecutar una presentación.

No hay duda de que el público que la banda merecía debió ser mucho más grande, pero eso poco importó para los fieles seguidores que bailaron, cantaron y saltaron cada canción que sonó por los parlantes, generando momentos de complicidad como “British Legion” y las luces provenientes desde los celulares del público, o la fiesta masiva que significó “Empire”, uno de los puntos más altos de la noche, la que fue coreada tal como en esa recordada jornada de 2015 en el Parque O’Higgins. Ya hacia el final, “Stevie” y “L.S.F. (Lost Souls Forever)” fueron las encargadas de finalizar la presentación de los británicos, los que no alcanzaban ni a abandonar el escenario cuando la gente ya estaba pidiendo por más, petición que fue obedecida casi inmediatamente.

La intro de “Comeback Kid” vio al conjunto tomando sus instrumentos de nuevo para interpretar una de las mejores canciones de su última placa, desatando un karaoke masivo, así como la aparición de una bandera chilena flameando entremedio de la gente en cancha, como si se tratara del más intenso partido de futbol. Dicha analogía no está tan lejos de describir lo que ocurrió en cancha, platea y palcos, ya que un público completo se entregó a la instancia y pasó un buen momento, tal como la banda que hacía lo suyo en el escenario. Las sonrisas eran notorias en sus integrantes; el buen momento vivido fue un sentimiento mutuo, que traspasó cualquier barrera.

Con la más fiel de las hinchadas, Kasabian concretó finalmente su esperado regreso a la capital, demostrando por una hora y media su gran capacidad para unir a las masas, canalizando su contagiosa energía para desatar cantos, gritos, bailes y una fiesta sin parar, disfrutada por unos pocos privilegiados, pero disfrutada, al fin y al cabo. No nos detendremos a analizar el porqué de la tibia respuesta que recibió el show en los meses previos a su realización, ya que eso empaña lo bonito que fue ver cómo esa comunión generada entre artista y público encontró su norte gracias a un setlist meticulosamente diseñado para repasar disco a disco la historia del conjunto. Ahora habrá que esperar por una nueva visita, cruzando los dedos para que no sufra de tantos sobresaltos para concretarse, porque, si una cosa es clara, es que Kasabian merece mucho más. Como reza aquel dicho popular: gracias por tanto, perdón por tan poco.

Setlist