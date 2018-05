Kadavar: Viviendo en tu cabeza

Tras su excelente debut en suelos nacionales hace tres años durante la gira de “Berlin” (2015), Kadavar volvió a Chile para presentar “Rough Times” (2017), un disco que los trajo con un aura mucho más cruda y que los revela como una de esas gemas que sigue haciendo brillar al rock desde sus cimientos, con una propuesta que va más allá del mero homenaje a la década de los 70. De hecho, la etiqueta “retro” ya es un distractor que hace pasar por alto la identidad que han ganado en estos ocho años que llevan en la ruta. Y es que, a pesar de que este viaje tiene por consigna llevarnos a una época que gran parte de su público sólo tuvo la oportunidad de experimentar a través de documentales o leer en libros de memorias, la gracia de Kadavar es saber escoger los caminos indicados para que dicha travesía tenga un sello distintivo. Atacando de manera precisa, el power trio hizo temblar las murallas de Espacio San Diego en una noche que tuvo todos los ingredientes para que los asistentes amanecieran con un dolor prominente en sus cuellos.

Al igual que la vez pasada en el Centro El Cerro con Hielo Negro e Icarus Gasoline, los sonidos nacionales abrieron los fuegos de la jornada y esta vez esa misión recayó en Bagual, quienes despacharon una potente presentación, que recorrió sus tres discos de estudio hasta la fecha en cerca de cuarenta minutos, con una especial atención en “Nulla” (2017), placa que los consagró como una de las propuestas más interesantes del stoner nacional.

Desde el etéreo comienzo de “Asamblea”, pasando por las envolventes “Funerales Astrales” y “Amanecer” hasta el demoledor cierre con “El Ojo De Dios”, el cuarteto desbordó energía a más no poder, y demostró ser un excelente ingrediente para un público hambriento de estruendos robustos que los apañó incluso cuando un pequeño problema técnico apagó las guitarras al principio de su presentación, dificultad que supieron resolver con holgura para continuar con una actuación redonda, dejando los ánimos calientes para recibir a los germanos.

Cuando el reloj marcó las 22:00 horas y el minimalista escenario adornado sólo por las murallas de amplificadores se tornó en un rojo intenso, Simon “Dragon” Bouteloup, Christoph “Tiger” Bartelt y Christoph “Lupus” Lindemann asaltaron el escenario con los puños en alto y arremetieron con ese huracán destructor llamado “Skeleton Blues”, para continuar con “Doomsday Machine”, que con su frenético riff encendió aún más los ánimos de los presentes, quienes saltaban enloquecidos ante tamaña demostración de bestialidad sónica.

Luego del saludo correspondiente al respetable, “Pale Blue Eyes”, “Into The Warmhole” y “Die Baby Die” desataron el headbanging masivo y deslumbraron con sendas interpretaciones en que la sólida técnica de Lindemann –quien levantaba su guitarra como si fuera el martillo del mismísimo Thor– dibujó excitantes parajes llenos de fuerza y vigor para dejarse fluir en un mar de solos que se movían entre la distorsión caótica y la exquisita digitación proveniente de la escuela del blues, especialmente en las hardrockeras “Living In Your Head” y “The Old Man”, en las que el público coreó cada fraseo que salió de las seis cuerdas.

El dominio de Bartelt en los cambios de ritmo de la misteriosa “Black Sun” y la lunática “Forgotten Past” no hizo más que resaltarlo como piedra angular de la agrupación, aspecto que no sólo se hizo presente en lo musical, sino que también en lo escénico, ya que el baterista estaba ubicado justo al medio del escenario entre Lindemann y Barlet, lo que estéticamente ayudó a que se vieran como un todo en momentos clave, como la extensa “Purple Sage”, que surge desde la oscuridad de un juego de pedales para crear una atmósfera espacial, mientras Bartelt sostiene la canción como un pilar con una maciza línea de bajo que estalla en un viaje interestelar de un poco más de ocho minutos de alucinante descontrol.

Tras volver de un pequeño descanso, en el que agradecieron a los locales por volver a visitarlos, despacharon un tramo final que quedó reservado para los clásicos “Thousand Miles Away From Home”, “All Our Thoughts y “Come Back Life”, cerrando una hora y media de show en el que la música habló por sí misma y la energía rabiosa, a la vez que rudimentaria, fue la única forma de comunicación entre la banda y sus acólitos.

Desde que los ojos del mundo se posaron en Kadavar, no han hecho más que evolucionar constantemente para encontrar nuevos horizontes y empoderarse con un discurso contundente, que tiene muchos argumentos para seguir convenciendo, eliminando toda suspicacia que podría haber surgido ante un puzle sonoro que reúne tantas piezas ocupadas anteriormente. Son los sonidos que están en el inconsciente, esos que han llegado de una u otra forma desde la raíz de épocas pretéritas, pero la gracia está en saber ocuparlos, en sacarles provecho, interpretarlos y darles la vuelta necesaria para que vuelvan a sonar frescos. Eso es mucho más complicado de lo que parece, pero los de Berlín no se cansan de demostrar que están aquí para seguir dándole vida a un rugido que se niega a morir.

Setlist Bagual

Asamblea Kutral Funerales Astrales Amanecer Islas Futuras San Sebastián Frater El Ojo de Dios

Setlist Kadavar