Judge: Convicción que no envejece

jueves, 5 de octubre de 2017 | 1:23 pm | No hay comentarios

Si bien, siempre se ha asociado al movimiento hardcore punk mundial con la rabia adolescente y el inconformismo propio de aquellos años turbulentos que preceden a la adultez, la verdad es que en la práctica la situación difiere bastante de tal afirmación. En Chile, por ejemplo, cada vez que algún bastión del estilo o un exponente más joven ha visitado el país, no sólo la lozanía conforma la concurrencia de sus conciertos, sino que también lo hace aquella fracción del público nacional que se encantó con esta forma de ver la música (y la vida) desde los años ochenta, aunque mayoritariamente lo hicieron en la década del noventa. Así, cobra mayor fuerza la premisa que ronda el ambiente, ese que dice que nunca se es muy viejo para vivir y disfrutar el hardcore.

Bien lo saben los legendarios Judge, quienes anoche se presentaron por primera vez en este lado del planeta, tras un largo hiato que duró más de veinte años, momento en que sus miembros fundadores, Mike Ferraro y John Porcelly (ambos integrantes de otra banda insigne como lo es Youth Of Today) decidieron retomar las actuaciones, primero en su natal costa este de Estados Unidos y luego en algunos lugares específicos del resto del orbe, dentro de los cuales apareció Sudamérica.

Para la ocasión, se dispuso del acto soporte más adecuado existente en este territorio: Asunto. Con más de dos décadas de batallas en el cuerpo, profesan con pasión y perseverancia su postura straight edge, al igual que los cabeza de cartel, misión que llevan a cabo con una impetuosa mezcla de metal extremo y furia punk. Sin dudas son el referente local de mayor trascendencia, y plasmaron sus pergaminos con sendas interpretaciones de “Una Noble Verdad”, “Vegan” o “Cuando Las Sutilezas Mueren” (canción homónima de su trabajo más sobresaliente del año 2005), a estas alturas, clásicos del hardcore nacional y latinoamericano. También hubo tiempo para que invitaran a Porcell para que cantara en su versión de “Straight Edge Revenge” de los extintos Project X, donde él fue uno de los cofrades que dio vida al grupo. Fue reconfortante verlos una vez más en un escenario grande y con condiciones de primer nivel porque están a la altura, y la evolución de su sonido los ha posicionado como uno de los emblemas de la escena nacional.

Con los ánimos encendidos tras una memorable intervención de Asunto, el plato fuerte de la noche se hizo presente casi a las 22:30 hrs. y, tras una introducción a cargo de la “Marcha Imperial”, abrieron los fuegos con vehemencia a través de “Take Me Away”. Es cierto que la discografía o el repertorio de Judge es escueto; de hecho, es posible escuchar todas sus grabaciones en el compilatorio “What It Meant: The Complete Discography”, publicado el año 2005, que abarca todo lo que alcanzaron a publicar (“New York Crew” de 1988, “Chung King Can Suck It” y “Bringin’ It Down” de 1989 más “There Will Be Quiet…” de 1990), sin embargo, la intensidad, tanto de la música como del mensaje, fue suficiente para inscribirse en la historia hardcore.

Los asistentes que llegaron desafiando al clima que amenazaba con una lluvia implacable, la que se dejó caer mientras ocurría el concierto, participaron con mucha energía y entrega desde la primera canción, y continuaron con su demostración de afecto y lealtad mientras aparecían “Bringin’ It Down”, “Hear Me” o “Like You”. Uno de los puntos más álgidos fue cuando ejecutaron “Fed Up!”, porque la rapidez y la violencia del corte se apoderó de la audiencia que interactuaba frenéticamente con el conjunto. “The Storm”, “Forget This Time” y “Hold Me Back” sonaron pulcras y contundentes, gracias a que el trabajo de la mesa de sonido en esta ocasión fue óptimo, lo que permitió que se rescatara la esencia de aquellos días de antaño en que fueron concebidas estas composiciones.

Antes de finalizar su estreno en suelo chileno, Judge tocó “Where It Went” y “New York Crew”, ambos de sus temas más conocidos y representativos, decisión lógica para el bloque final de sus presentaciones (que apenas llegan a la hora de duración) y cuyo remate –como en tantas otras oportunidades– estuvo a cargo de “Warriors”, original de Blitz, bajando así el telón de un debut que se tomó mucho tiempo en acaecer, pero que por lo mismo tuvo esa mística necesaria para enmarcar la jornada como inolvidable. De esta forma, directa y sin aspavientos, Judge saldó su deuda con los seguidores locales y se sumó a la lista de insignes del hardcore punk mundial que han visitado el país, para agradecer la fidelidad y la amistad de sus compañeros y así fortalecer un vínculo que no tiene edad ni fecha de vencimiento.

Por Hans Oyarzún

Fotos por Gabriel Padilla

Setlist

Take Me Away Bringin’ It Down In My Way Hear Me Like You Fed Up! The Storm Forget This Time Hold Me Back Where It Went New York Crew Warriors (original de Blitz)

Relacionado