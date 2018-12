Jordan Rudess: Una historia de virtud

El laureado tecladista de Dream Theater llegó por segunda vez a nuestro país con un concierto solista. Esta vez como parte del tour denominado como “From Bach To Rock”, Jordan Rudess se instaló con su piano en el escenario del Teatro Nescafé de las Artes para contarnos su historia como músico, desde el momento en que descubrió su talento hasta su presente como miembro de una de las bandas más admiradas del rock y el metal progresivo. En casi dos horas de espectáculo, que estuvo plagado de entretenidas anécdotas, el estadounidense deleitó a sus fanáticos de la mano de un concierto íntimo y honesto.

El relato comenzó en su infancia, cuando un profesor del colegio le contó a su madre que su hijo tenía un talento especial con el piano. Tiempo después, un Jordan Rudess de tan solo nueve años estaría ingresando a la Juilliard School of Music. Para recordar esa época donde fue bombardeado de música clásica, el calvo tecladista rindió tributo a Bach interpretando “Partita No. 5 In G Major”, provocando los primeros halagos de la audiencia. De lo clásico pasamos inmediatamente a sus años de adolescencia, donde la influencia de bandas rockeras como Pink Floyd o King Crimson revolucionaron su forma de ver la música y abrieron un nuevo horizonte para sus aspiraciones. Es así como dio paso a un medley de algunas de las canciones de los grupos que lo marcaron en esa época.

Esa fue la tónica durante todo el concierto que, a ratos, parecía una gran autobiografía musicalizada. Una lástima por todos aquellos que no dominaban el inglés, porque el testimonio de Rudess era vital para poder entender la razón de cada una de las piezas que fueron interpretadas anoche. El salto de la clásica “Ballade No.1 in G Minor, Op. 23” de Chopin a la progresiva tanda de “Hourglass” y el medley de canciones de Dream Theater, sólo hacía sentido por las palabras del músico. Sin embargo, la música era el lenguaje principal y cada ejecución del calvo tecladista fue celebrada incluso si sus palabras no fueron captadas del todo.

Y hablando de palabras, para muchos fue una sorpresa escuchar al músico cantar en cortes como “Space Oddity” –tema con el que recordó su trabajo junto al fallecido David Bowie– o “Just For Today”, ya que en Dream Theater sólo lo podemos verlo rodeado de consolas e instrumentos. La verdad es que la sorpresa fue más que agradable, ya que el hombre se defiende en las voces y sus intervenciones como cantante brindaron versatilidad a la presentación. Claro que su capacidad vocal queda chica junto a sus habilidades con las teclas, dándose el lujo de tocar su iPad con la nariz en la sección bautizada como “iPad Blues Jam”, la que inyectó un poco de rock y blues a la velada.

Para cerrar la noche, los cortes más celebrados por el respetable fueron las interpretaciones en piano del clásico de Dream Theater, “The Dance Of Eternity”, y el corte original de Liquid Tension Experiment, “State Of Grace”, que mutó en “Bohemian Rhapsody” de Queen, dando un cierre tremendo a un show que dejó más que satisfechos a los fans del norteamericano, un hombre que, pese a lo intrincadas que puedan llegar a ser algunas de sus composiciones, anoche no sólo fue capaz de remecer la mente de sus seguidores, sino que también sus corazones, repasando su admirable historia que, sin duda alguna, es una historia de virtud.

Setlist