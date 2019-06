John Scofield Combo 66 Quartet: Ternuras en control

Fue tan sólo en noviembre de 2018 cuando los hermanos Max e Iggor Cavalera llegaron a nuestro país repasando dos importantes álbumes del metal brasileño, “Beneath The Remains” (1989) y “Arise” (1991), entregando un demoledor show en un Teatro Cariola a toda su capacidad, el que se transformó en un verdadero campo de batalla al son de toda esa cantidad de clásicos para el metal que Sepultura entregó durante sus años de gloria. Tal fue el éxito de esa fecha, que pasó menos de un año para que los hermanos regresaran con una versión extendida de ese mismo show, repasando piezas fundamentales de aquellos trabajos, además de algunos cortes significativos para la carrera del conjunto brasileño. Sin importar el breve intervalo de tiempo entre un concierto y otro, la cita fue un verdadero éxito en términos de convocatoria, ya que un Caupolicán al ochenta por ciento de su capacidad recibió nuevamente a los ex integrantes de una banda que se forjó en lo más profundo del Brasil post dictadura, quienes venían decididos a rememorar todas esas canciones que fueron sinónimo de una rabia reprimida en tiempos en que la hostilidad era una sensación constante en el ambiente.

Primero, la banda nacional Soulinpain arribó con un breve, pero intenso show. Con poco más de veinte minutos en escena entregaron un repaso de lo más destacado de su catálogo, con una propuesta potente y llena de riffs con claras influencias del death metal. Una gran muestra de esto fueron las canciones del álbum “Adversary” de 2018, su última placa de estudio registrada a la fecha.

Posterior a ellos, los brasileños Project46 echaron abajo el Teatro Caupolicán con lo que fue el sonido más estruendoso y demoledor que se haya escuchado en mucho tiempo. Con dedicatoria al fallecido Andre Matos, la banda entregó un repaso por lo mejor de sus discos, específicamente del álbum “Tr3s” (2018), en la que, curiosamente, era su tercera presentación en nuestro país. Canciones como “Violência Gratuita“, “Rédeas” o la destructora “Acorda Pra Vida” dejaron los ánimos caldeados, el entusiasmo en plena ebullición y el ambiente listo para el caos que se viviría posteriormente con los hermanos Cavalera.

La hostilidad se sentía en el aire y una tensión permanente se apoderaba del ambiente, mientras gran parte de los asistentes se preparaban para introducirse en el verdadero vórtice que había en medio de la cancha. Los Cavalera salieron a escena y el primer golpe fue “Beneath The Remains“, que, seguida de los mazazos a la cabeza que fueron “Inner Self“, “Stronger Than Hate” y “Mass Hypnosis“, generaron un mosh permanente, dando paso incluso a algunas peleas en distintos puntos de la cancha. Y es que, claro, la sobreexcitación y el alcohol hacían de lo suyo en un show que se centra precisamente en el sentimiento de rabia, en el deseo de liberar cualquier represión a la hora de enfrentarse a una música que tiene sus principales componentes en base a estos elementos. El metal de Sepultura es algo honesto, que nace desde el corazón y alma de una sociedad marginada y reprimida por la autoridad, tal como en el Brasil que los vio nacer, y Chile encontró esa conexión en aquellos años, ya que, pese a estar a kilómetros de distancia, los contextos sociales y políticos de cada país no eran muy diferentes.

En ese sentido, las canciones interpretadas por los Cavalera cobran una importancia aún mayor cuando han pasado tres décadas y todo sigue igual, con la preocupante avanzada del fascismo en Brasil y la represión policial siendo cada vez más fuerte en distintos contextos. Nuestro país no se queda atrás, por lo que toda esa expresión de odio y desorden que se sintió en canciones como “Desperate Cry” o “Altered State” son sentimientos que provienen del alma, y que no van de la mano con el cliché añejo y ridículo de esta música denominada como satánica por muchos, sino que se enfoca en representar y situar muy bien el escenario donde cada riff, palabra y ritmo fueron compuestos por un grupo de jóvenes que no aguantaba la falta de oportunidades, ni la desalentadora vida que se vivía en las calles de su país. Puede que el repertorio haya sido similar a la vez anterior, salvo por unas adiciones como “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” de AC/DC, pero en el fondo las representantes de los dos álbumes en cuestión nuevamente fueron las mismas canciones.

La técnica de los hermanos es una apuesta segura, así como también el repertorio y el ambiente que se genera en un show como este. Pese a todo eso, la noche del domingo cobró un sentido especial precisamente por el constante deterioro del mundo como sociedad, y lo más sorprendente es que eso suceda tan solo siete meses después desde la última vez que pisaron tierra chilena. Nuestra sociedad no es la misma que en 2018, y ciertamente en 2020 tampoco será la misma de hoy; nada de eso debiese ser un problema si se mira de manera amplia, pero lo preocupante es que se esté retrocediendo en vez de avanzar, que sociedades como las brasileñas o chilenas no se conviertan en lo que fueron durante la década del 80. Ciertamente todo eso podrá sonar descabellado, pero al escuchar todas las canciones interpretadas anoche no lo es tanto.

La técnica sigue, la rabia sigue, las canciones de Sepultura son un verdadero estandarte no sólo para el metal sudamericano, sino que mundial. El punto está en los sentimientos que motivan a expresar esa rabia mediante la música, y si lo analizamos bien profundidad, nos daremos cuenta de una cosa muy preocupante para la sociedad: todo sigue igual.

