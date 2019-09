John Garcia & The Band Of Gold: Cielos dorados

A estas alturas, la amplia convocatoria de los shows de metal no son ninguna novedad, siendo el thrash metal un género que continúa citando fanáticos. Es por dicha razón que una fecha de la talla del Thrash Old True se le puede catalogar de imperdible. Reuniendo a nombres de la vieja escuela, Club Blondie recibió como plato fuerte de la jornada a Exodus, quienes, pese a sus múltiples visitas, no dejan de sorprender con un espectáculo donde la energía extrema se vive a tope.

Dando inicio a la velada, Sobernot fueron los únicos encargados de representar a la escena local. En shows donde se acostumbra ver teloneros “consolidados”, la apuesta por invitar nombres actuales da una buena señal, quienes demostraron satisfactoriamente por qué comienzan a hacerse un espacio en fechas junto a artista internacionales.

Luego de agradecer a los presentes, fue el turno de At War para inaugurar el trío de clásicos que animó la jornada. Gracias al carisma del bajista y líder, Paul Arnold, los fanáticos coreaban el repertorio de la banda. Con la misma gracia, Katon W. De Pena entusiasmó al público junto a Hirax y, dándose el tiempo para devolver cada saludo, el frontman de los californianos se despedía con “El Diablo Negro”, agradeciendo en un español adecuado la energía que brotaba en el recinto.

A pesar de que la jornada estuvo marcada por un ritmo intenso, es necesario destacar que Exodus, como justos anfitriones, elevaron la magnitud del evento desde los primeros minutos de su presentación. Dejando en claro que se iba a tratar de un repertorio extenuante, “Bonded By Blood” desató la locura inmediata en el público, marcando junto a “Exodus” un inicio arrollador. Entre los aplausos y el desenfreno, Steve Souza saludaba a los fanáticos recordando su última visita en el país, hace cuatro años. “Blood In, Blood Out” retomó el ritmo acelerado para luego dar paso a “And Then There Where None”, uno de los momentos más arriesgados de la noche, cuando una bengala se encendió en medio del mosh pit, causando sorpresa incluso entre los mismos músicos.

Dejando en claro que el ímpetu de Exodus puede rayar en el extremo del peligro, Souza aprovechó la ocasión para relajar el ambiente y celebrar el retorno de Gary Holt a las guitarras. Ovacionado por el público, el guitarrista también es reconocido por ser parte de la formación actual de Slayer. La habilidad y técnica, tanto de Holt como de Lee Altus, logró relucir durante la frenética interpretación de “Fabulous Disaster”, intercalando solos de guitarra que iban acoplándose paulatinamente. Recordando el álbum “Shovel Headed Kill Machine” (2005), “Deathamphetamine” volvió a convocar un mosh implacable y un incesante número de fanáticos que navegaba sobre las cabezas de Club Blondie.

Como si no hubiese sido suficiente muestra de potencia, Souza advertía a los asistentes para enfrentar su repertorio más veloz de la mano de “A Lesson In Violence”. Incentivando los stage dive, que ya desembocaban con naturalidad en la barricada frente al escenario, “War Is My Shepherd” no daba respiro a los espectadores. El éxtasis aumentó cuando la banda invitó a Katon a cantar “The Toxic Waltz”.

Para cerrar la velada de una forma apoteósica, un gran círculo se abría en la pista de Club Blondie para recibir los primeros acordes de “Strike Of The Beast”, desatando un caos general que se ganó el asombro de la banda de San Francisco. Evidenciando el entusiasmo del público, Exodus invitaba a los fanáticos a continuar la fiesta durante su próxima fecha en Valparaíso. Para complacer por última vez a los presentes, “Metal Command” y “Piranha” marcaron el cierre definitivo de una jornada donde la música se vivió como si fuese un deporte extremo de alta exigencia.

Si bien, se trata de una banda con varias visitas registradas en el país, Exodus deja en claro que no es solamente su carácter precursor lo que los mantiene como un nombre clave dentro del thrash metal. Mientras algunos de sus coetáneos fueron alejándose de la energía ferviente, pareciera que el conjunto de San Francisco sigue fiel a la vereda más radical de lo veloz y lo salvaje, llevando su fórmula a los límites de lo caótico. Thrash Old True trajo de vuelta una postal clásica de la vieja escuela; a pesar de la nostalgia, destacó por su potencia y vitalidad. Un show extenuante y que no tuvo ningún minuto de sosiego.

Setlist Exodus