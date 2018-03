Jean-Michel Jarre: La gran sinfonía espacial

Pensar en el hip hop vieja escuela es un ejercicio fútil desde nuestro presente, donde el género no sólo está validado en lo musical, sino que en lo comercial. Ir hacia décadas atrás implica encontrarse con identidades en disputa y con territorios que aún estaban lejos de ser conquistados. Si hoy la fiesta es un objetivo de buena parte de esta música, en otros tiempos la fiesta era un arma política, y De La Soul bien conoce ambos extremos, y los pone a pelear casi sin que la gente lo perciba, tal como se pudo ver en el debut en Chile del trío ante un Coliseo que estaba repleto en su cancha y platea baja.

La jornada ya estaba siendo una fiesta con los shows de Tiro de Gracia y de Hordatoj (quien se acompañó de los músicos de La Habitación del Pánico), pero cuando De La Soul se subió al escenario todo estalló, aunque se calmó a ratos, por lo cual Posdnous y Dave debieron apelar a la batalla de las gentes de un lado y otro, un recurso que es básico, pero que sirvió para preservar la energía en alto, como merecía el trío de Long Island.

Desde el comienzo quedaba en claro que la noche sería un paseo por todo lo hecho por el grupo, aunque llama mucho la atención que justamente no se referenciara “And The Anonymous Nobody”, el último disco del trío, editado en 2016. Quizás, es el reconocimiento de que ese álbum era más un ejercicio de lanzar pensamientos y colaboraciones, pero que en vivo ellos se bastan a sí mismos para llenar el escenario y un setlist.

A diferencia de muchos raperos actuales que mezclan colaboraciones con temas totalmente propios, De La Soul no reposa en más que lo que haya sido generado por sus gargantas y los beats de Maseo. Sea con “The Grind Date” o con “Dilla Plugged In”, lo cierto es que el espectáculo era un testimonio de confianza. Tanta, que incluso el trío hizo suyo todo el protocolo clásico de un show, incluyendo la forma en que se interactúa con los fotógrafos, quienes se instalan en el pit en los primeros temas. En vez de posar y hacer como que no existieran, De La Soul los invitó en un momento de “Oooh!” a bajar las cámaras y unirse a la fiesta. Quitándole solemnidad a todo, De La Soul hacía más vital lo suyo y aquello que había que ver.

No es extraño que pensemos en la “vieja escuela” del hip hop considerando que De La Soul incluso recordó a muertos como J Dilla, pero la vitalidad que exhiben no puede ser considerada “vieja”, y así también se nota cuando invitan a levantar los teléfonos y encender las luces en “All Good”. En vez de atacar los aparatos –como se está haciendo moda–, De La Soul los utiliza a su favor. Claro, la experiencia y la forma de hacer música ayudan mucho, y la energía del trío es capaz de generar cohesión hasta entre el agua y el aceite.

Se sucedieron “Ego Trippin’ (Part Two)”, “I Am I Be”, “Forever” y la fiesta era total, con la sofocante cancha del Coliseo llena de gente saltando, levantando las manos y dejándolas caer, en el típico bounce. De La Soul entiende que son otros tiempos y que la felicidad que ellos en general pueden expeler ya no es un mensaje explícito, sino que un objetivo; es una forma de vender y no lo niegan. La risa de Maseo se convirtió en un ícono sonando al principio de uno de los hits planetarios de Gorillaz, “Feel Good Inc.”, y precisamente ese podría ser el nombre de la sociedad de estos tres músicos, porque reconocen el valor de canciones como “A Roller Skating Jam Named ‘Saturdays’” o “Me Myself And I”, que cierran el mainset muy en alto, con la gente esperando mucho más, algo que llegaría en un encore breve pero potente.

Tras los setenta minutos de show, vino un DJ set improvisado de Maseo que, por otra media hora, extendió la buena onda y realmente dejó en claro de que De La Soul, en su debut en Chile con un espectáculo solista, es capaz de ofrecer el paquete completo: baile, letra, emoción, ligereza y contenido, con rapeo, canto, DJ set, y mucho más. Nada mal para una de las agrupaciones de más larga data en el hip hop norteamericano. Felicidad por doquier en una noche de domingo en Santiago con De La Soul y su industria especializada en dibujar sonrisas y pasos de baile.

Setlist