Iron Maiden en Movistar Arena: En la casa de la bestia

No hay dudas de que el fanatismo de nuestro país por Iron Maiden es algo que no conoce límites. A sus innumerables visitas, con grabación incluida para lo que fue el álbum “En Vivo!”, la doncella ha acumulado una serie de hitos con Chile, y desde el momento en que se anunció que su gira “Legacy Of The Beast” pasaría por la capital, ya se daba a entender de que algo increíble iba a pasar. Y es que luego de agotar completamente los tickets para su show en el Estadio Nacional, se produjo una jugada prácticamente inédita, con la banda concretando su arribo hasta el escenario del Movistar Arena, donde 15 mil fanáticos llegaron a presenciar una especie de avant premiere del gigantesco show que se vivirá en el recinto más importante de nuestro país.

Eso sí, y como es tradición, la banda no vino sola, sino que se acompañó del conjunto The Raven Age, donde milita George Harris (hijo del bajista de Iron Maiden) como guitarrista, y que desplegó un show de casi cincuenta minutos, recibido con entusiasmo por algunos de los presentes, pero que solamente terminó por apaciguar la espera más que ser recordado, como ha pasado con el número de apertura en otras ocasiones, donde han desfilado créditos como Exodus, Slayer o Anthrax.

A medida que se acercaba la hora, las interrogantes eran muchas, principalmente por dudas sobre si el show sería uno completo o una versión más light de lo que se muestra en grandes recintos. Y mientras el reloj avanzaba, también lo hacían los fans en la cancha, ya que todos querían tener un buen lugar para estar lo más cerca posible de sus ídolos. Muy pocas veces se ha visto un fervor tan grande en el Movistar Arena como el que se desató apenas comenzó a sonar la clásica “Doctor Doctor” de U.F.O., lo que para los más fanáticos significa una sola cosa: Iron Maiden está a punto de tomarse el escenario.

Con el puntapié a cargo de “Aces High”, la banda comenzó un recorrido por un repertorio que se mueve con soltura y sin contratiempos en su desarrollo, demostrando que, pese a ser una puesta en escena recontra estudiada, la prestancia que Bruce Dickinson y los suyos tienen sobre la tarima es inigualable. Con toda la producción que la banda acostumbra, distintos puntos de su discografía fueron desfilando en el concierto, desde clásicos como “2 Minutes To Midnight” o “The Trooper”, hasta otras gemas menos interpretadas como “The Clansman” o “Revelations”, dando un poco para todos los gustos.

Existe un componente de emotividad en el show de Maiden, uno que va por un lado completamente distinto a la enorme destreza que el conjunto desata en el escenario. Por encima de los riffs del trío Smith/Murray/Gers o de los aguerridos golpes de Steve Harris y el baterista Nicko McBrain, un componente multigeneracional atraviesa al público y la capacidad de conectarse con distintos puntos de su vida en torno a la música de la Doncella, por lo que es común ver a padres o madres junto a sus hijos, e incluso familias completas reunidas pasando un buen momento.

Parte de eso es el legado que la banda se ha encargado de forjar a lo largo de los años, con un fanbase establecido en cada país que visitan y una relación de estrechos lazos con su fanaticada que no conoce límites. Si en un show gigante se encuentran seguidores acérrimos y curiosos por igual, ese porcentaje de los más apasionados fue la totalidad del Arena durante la noche del lunes. Pocas veces un público salta sin parar, corea cada línea, o responde con fervor en alguna canción. Acá sucedieron todas.

Un cierre dorado con la tripleta conformada por “Fear Of The Dark“, “The Number Of The Beast” y “Iron Maiden” hizo que el espectáculo entrara en su parte final, con la característica aparición de Eddie detrás del escenario mientras la banda toca una de sus primeras composiciones, cuando aún tenían a Paul Di’Anno en la alineación. Con una postal como esa, una nueva visita de la banda comenzaba a quedar plasmada en la historia, en especial gracias a la intimidad que se vivió durante el show, por lo que era evidente que el conjunto seguiría la fiesta con tres canciones más. Fueron “The Evil That Men Do“, “Hallowed Be Thy Name” y “Run To The Hills” las escogidas para dicha tarea, demostrando que, si bien el repaso por su discografía fue más que correcto, es prácticamente imposible que Iron Maiden no deje alguna de sus grandes canciones afuera debido a la enorme cantidad de clásicos con los que cuenta.

Para muchos habría sido ideal una segunda jornada en el Nacional, pero era necesario generar un contexto como el vivido en el Arena para entender la devoción que la banda desata en el público. Está claro que son una de las agrupaciones que más fanáticos tiene en Chile, por lo que, tras tantas visitas, era necesario generar una instancia inédita como lo fue el íntimo contexto que se vivió en el recinto. Puede que no haya sido el mejor show de la banda en nuestro país, eso es netamente subjetivo –y, aunque le sobren méritos, no es correcto tratar de decidirlo arbitrariamente–, pero si se analiza la comunión y complicidad que se logró entre la banda y los quince mil asistentes, no queda duda que, al menos en emotividad, esta inolvidable jornada se alzará en el futuro como una de las más recordadas de todas las veces que la doncella ha pisado Santiago. Si los estadios para Iron Maiden son un campo de batalla, un recinto como este fue prácticamente como entrar a su casa, conocer un castillo y cenar con la doncella. El plan se trazó y la estrategia también, ahora habrá que ver cómo los troopers locales sortean la gran batalla del Nacional.

Setlist