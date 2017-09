Incubus: Buenas intenciones

Hay un riesgo inherente que acarrean las “buenas vibras”. Sí, pueden conllevar estar en equilibrio, bien, sin mayores problemas, pero en el escenario pueden achatar lo bueno y acentuar lo mediocre, y eso se convierte en un lastre inconsciente, que se da por una intención loable de que todo el mundo lo pase bien, y de manera espiritualmente sana. Este es el riesgo que acarrea Incubus en 2017, más allá de la sombra de la memoria o de la amenaza de la nostalgia, porque estas son cosas que los de Calabasas han esquivado con gracia e ingenio suficiente, pero sí siguen teniendo un show en vivo que no explota de acuerdo a lo que las escrituras –en este caso las canciones– sugieren.

Los temas de Incubus hablan de estar ahí pese a las dificultades, a manejarse en medio de un caos, a deseos incumplidos o a rabias no acalladas, sin embargo, estas loables necesidades expresivas quedan cortas en vivo, tal como pudimos ver en la quinta visita del conjunto a nuestro país, y su sexto concierto, en un Movistar Arena repleto con un público cuya efervescencia no sólo puede ser envidiable para otros artistas, sino que también marca un fenómeno interesante al mezclar generaciones de forma homogénea, que conviven entre clásicos de hace dieciséis años, como “Warning”, y futuros tótems de la banda como la aún fresca “Nimble Bastard” de “8” (2017), el álbum que servía como excusa para esta gira sudamericana.

El cariño del público chileno a la banda encabezada por Brandon Boyd y Mike Einziger es tremendo y está en ebullición constante, más allá de las reacciones por la figura de Boyd y por las canciones. Y algo impactante es la forma en que la gente corea incluso los nuevos tracks, como la arena-rock “State Of The Art” o la rockera “No Fun”, pero en el escenario la banda no conseguía expresar toda la tensión necesaria para que tracks que hablan de decepciones, obstáculos o episodios complejos quedaran más allá de lo anecdótico. Esto probablemente vino desde los evidentes problemas de sonido o, mejor dicho, de equilibrio sonoro que presenta la configuración de la banda en la consola, con el bombo sonando demasiado fuerte desde el comienzo –algo que se corrigió sólo en parte– o un bajo que la mayoría del tiempo estaba ausente, y para qué hablar de la falencia histórica de Incubus que es la irregularidad de la relevancia de las guitarras. Aunque Mike es tremendo, y las figuras y acordes consiguen una mezcla eficiente con ruidos y solos ejecutados de forma tan presta como inteligente, que el nivel del sonido sea bajo para su instrumento y que este sucumba en medio del resto de las pistas minimiza la labor de Einziger.

Lo mejor que tiene Incubus son las canciones, y pese a que la predilección por “8” (hubo siete temas de este disco, un tercio del show) quitaba aires clásicos a lo hecho por la banda, lo que se convertía en algo más memorable era la oportunidad de corear hits como “Pardon Me”, hacer un pogo en “Anna Molly”, o bailar de la forma más “ondera” posible en “Are You In?”, porque cada canción tiene su historia y, aunque la “buena onda” en el escenario quita parte de la agresividad necesaria para que temas como “Sick Sad Little World” o “Nice To Know You” peguen lo suficientemente duro, son los recuerdos que evocan o los instantes generados en vivo los que salvan a cada uno de los 15 mil asistentes al show de perder la brújula y quedar a la deriva de la irrelevancia. Con la energía entregada por la gente, sin duda que la noche conseguía un grado de inolvidabilidad necesaria.

Eso sí, la vibra que expele Incubus puede engañar fácilmente y hacer creer que ese escenario no importa mucho, pero examinar a Einziger durante el show o a Brandon viendo a la gente mientras corean, da cuenta de que, más que una falta de interés, lo que sobra en la banda es una sensación de tranquilidad, esa que entrega –cómodamente– el estar instalados en las memorias y afectos de sus fanáticos. Así, las canciones hacen el trabajo y ellos pueden disfrutar de estar en el escenario con responsabilidades menos pesadas, quizás no sonando como la mejor banda del planeta, pero sí equilibrando la paz interna con la euforia colectiva. Y en Chile esta dicotomía es más evidente que en otras partes.

Tras el karaoke colectivo de “Drive” y un receso breve, Incubus volvió para tocar como un epílogo demasiado adecuado “Aqueous Transmission”, esa canción con toques hindúes, los verdaderos “Hindu Times” (lo sentimos, Oasis), con una delicadeza implacable, sin ademanes extremos y, al mismo tiempo, conllevando un significado afectivo importante, sin necesariamente hacer demasiado. Así, tras una hora y cincuenta minutos, Incubus no sólo se reencontró con el público que fue convocado en Movistar Arena, sino que también dejó en claro que, pese a tener las canciones y las mejores intenciones, ellos no tienen un afán perfeccionista, lo de ellos es más bien un objetivo ulterior de generar buenas vibraciones, como dirían los Beach Boys, y contra ese loable y benigno deseo ni siquiera las gargantas al viento de decenas de miles de personas pueden hacer mucho.

Setlist

Love In A Time Of Surveillance Warning Nimble Bastard Anna Molly Glitterbomb Megalomaniac The Warmth Wish You Were Here / Wish You Were Here (original de Pink Floyd) State Of The Art Pardon Me Undefeated Pantomime Echo Sick Sad Little World Are You In? Stellar No Fun Make No Sound In The Digital Forest Nice To Know You Drive Aqueous Transmission

