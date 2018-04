Immolation: Rugidos subterráneos

En su retorno a la capital, los pioneros del brutal detah metal, Immolation, llegaron a promocionar su más reciente LP, “Atonement” (2017), en una noche donde el metal más duro se erigió como el absoluto protagonista. Porque lo que se vivió este jueves en el Club Blondie fue un verdadero festival de death metal, con tres números locales que acompañaron en el cartel a los veteranos neoyorkinos, quienes mostraron lo mejor de su repertorio.

Los primeros en salir a escena fueron los curtidos Bonebreaker, a quienes pudimos ver hace poco tiempo abriendo el show de D.R.I. https://www.humonegro.com/en-vivo/d-r-i-chile-2018/ y que en su set en la discoteca santiaguina volvieron a demostrar que son uno de los mejores exponentes del estilo a nivel nacional. Luego fue el turno de TimeCode, quienes están próximos a lanzar su nuevo álbum “The Devious Syndrome” (2018), placa que fue revisada en plenitud durante su potente actuación. Finalmente, Trimegisto hizo lo propio con su death metal oscuro, dejando la cancha lista para el plato principal. Si bien, el sonido no acompañó mucho a los actos locales y tres números de apertura puede parecer algo excesivo –sobre todo cuando se trata de un concierto en pleno día de semana–, es de agradecer que espacios como estos se entreguen a bandas chilenas que, gracias a estas vitrinas, logran darse a conocer al público metalero.

Unos cuantos minutos pasados del cronograma oficial, Immolation hizo su arribo a escena para entregar una hora exacta de lo más violento de su repertorio. Y puede que una hora pueda parecer poco para disfrutar de una banda con más de treinta años de historia, pero una vez terminada la última nota de “Close To A World Below”, la sensación de satisfacción –y un poco de saturación también– era absoluta. Immolation se subió al proscenio, hizo lo suyo y se fue sin salirse del libreto, luego de haber entregado catorce canciones, cada una más letal que la anterior.

Todo comenzó rápidamente con “The Distorting Light” y “When The Jackals Come”, ambos cortes extraídos de su último trabajo de estudio, para dar paso al material más ansiado por los fanáticos con “Father, You’re Not A Father” y la devastadora “Swarm Of Terror”. Instancias para hablar con sus seguidores hubo varias, pero siempre breves, por parte de Ross Dolan, vocalista y bajista cuyos rugidos sonaron siempre salvajes y perturbadores durante su performance. Robert Vigna también tenía su espacio para brillar en el escenario, usando su guitarra como una especie de hacha cada vez que ejecutaba uno de sus demoledores riffs. Steve Shalaty en batería y Alex Bouks en guitarra –siendo este último el integrante más reciente de esta alineación– terminan de conformar una formación sólida, que funciona como una verdadera máquina de devastación.

“Thrown To The Fire” y “Kingdom Of Conspiracy” se enmarcaron como los momentos musicales más interesantes de la velada, donde la oscuridad logró fusionarse de manera perfecta con la violencia en pasajes en que pudimos avistar algo más que pura brutalidad por parte de los norteamericanos. De ahí en adelante, el recital entró en la recta final con la misión de sembrar el caos en la pista de baile. Destacaron temas como “Into Everlasting Fire”, “Immolation” y la infaltable “Close To A World Below”, que puso fin a la caravana de agresión.

Sin haber realizado un bis, el cuarteto salió del escenario con los brazos en alto llevándose los aplausos de sus devotos, quienes esperaban recibir algo más, pero que finalmente tuvieron que conformarse con los sesenta minutos de música que Immolation nos entregó en esta nueva visita al país. Subiendo a la superficie por las escaleras de la Blondie, con los oídos aún resentidos, cientos de fans retornaban a sus hogares luego de haber vivido una jornada notable, donde una serie de exponentes de la música más extrema se congregaron bajo tierra para rendir culto al inframundo de la mano de rugidos subterráneos.

Setlist