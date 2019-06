Ilegales: El rock es un oficio exigente

El pronto retorno del cuarteto estadounidense a la capital se enmarcó bajo la gira de celebración de los treinta años del lanzamiento de “Vivid” (1988), disco debut de Living Colour, producido por Ed Stasium y el legendario Mick Jagger, que contiene grandes éxitos del conjunto tales como “Cult Of Personality” y “Open Letter (To A Landlord)”. Anoche en Club Chocolate pudimos disfrutar de la interpretación íntegra de la placa, de la mano de una performance increíble por parte de una banda que en el escenario lo da todo, siendo, en la opinión de este redactor, una de las mejores agrupaciones que se pueden disfrutar en vivo actualmente.

El local estaba casi repleto de fanáticos ansiosos por reencontrarse con sus ídolos, quienes salieron a escena calentando motores con el cover de Robert Johnson, “Preachin’ Blues”, para luego seguir con “Come On” y “Who Shot Ya?”, tema original del fallecido rapero The Notorious B.I.G. El ambiente estaba listo para comenzar a cumplir la promesa de este show y fue “Cult Of Personality” la primera gran descarga de la noche. La fiesta era total y, en el mismo orden en que fue concebido, “Vivid” brilló en su versión en vivo. “I Want To Know” y “Middle Man” mantuvieron los ánimos en alto, justo cuando el sonido lograba llegar al equilibrio óptimo, permitiéndonos deleitarnos en plenitud con la magia del cuarteto.

La ya mencionada “Open Letter (To A Landlord)”, junto a “Funny Vibe” y el extrañísimo cover a “Memories Can’t Wait” de The Talking Heads, se enmarcaron como los pasajes más notables de la velada, mostrando la versatilidad del conjunto, que se paseó por una diversidad de estilos, cada uno ejecutado a la perfección y con la energía de una banda que, a sus treinta años y poco más de historia, sigue sonando como en su mejor época. Sus integrantes están en mejor forma que nunca y, lo más importante de todo, se ve que disfrutan lo que hacen. Esas buenas vibras eran transmitidas para todas las personas del recinto, llevándonos a vibrar en una gran gama de colores, donde hubo espacio para bailar y también para moshear. La conexión con el público era absoluta, lo que terminó por formar un cuadro perfecto en una noche plagada de buenos momentos.

El público apoyando en las segundas voces de la divertida “Glamour Boys”, el gran cierre del set principal con “Which Way To America?”, o el solo de batería y sintetizadores de Will Calhoun que sirvió como entrada para el bis, fueron sólo algunos de los hitos que merecen ser recordados. El gran final, compuesto por “Love Rears Its Ugly Head” y otro cover de un clásico, esta vez con “Should I Stay Or Should I Go” de The Clash, en una versión totalmente hiperventilada, bajaron la cortina de este retorno de los norteamericanos a nuestras tierras, donde se dedicaron a tributar una de sus creaciones más memorables en un show impecable.

Tal como señalamos al inicio de este comentario, Living Colour se trae entre manos uno de los mejores shows en vivo que puede ofrecer una banda en la actualidad. Prolijos, enérgicos y vigorosos, el cuarteto no se guarda nada en escena y hace valer cada peso que cuesta la entrada. Ya existen especulaciones de que pueden volver el próximo año, y ojalá que así sea porque, si cada vez que nos visiten nos van a entregar noches como la de este martes, que vengan todas las veces que quieran.

Setlist