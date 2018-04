I Am Morbid: Somos Metal

El año 2015, David Vincent –en ese entonces vocalista y bajista de la legendaria banda de death metal, Morbid Angel– anunciaba su salida de la agrupación por diferencias creativas con el resto de sus compañeros, poniendo fin a más de una década como frontman del conjunto norteamericano. O eso pensábamos todos, porque un año más tarde, junto al también ex Morbid Angel, el baterista Tim Yeung, formó I Am Morbid, una versión alternativa de su banda madre, en la misma tónica de nombres como Venom Inc. o Luca Turilli’s Rhapsody, donde se enfocarían en tocar el material más representativo de la época en que Vincent estuvo a la cabeza de la agrupación.

El hombre que el año 2013 nos contó que junto a sus colegas “no seguían las reglas, sino que las escribían”, tomó el toro por las astas y, bajo el elocuente título de I Am Morbid, se ha dedicado a recorrer el mundo honrando su propio legado. Anoche fue el turno de nuestro país, en una jornada que se desarrolló en las dependencias del Club Blondie y que dejó satisfechos a todos aquellos que buscaban revivir las canciones que han hecho de Morbid Angel un referente para el mundo del metal.

Para abrir la velada, dos bandas nacionales hicieron acto de presencia en el cartel. Con un leve retraso según lo acordado en el cronograma oficial, el primer número en salir a escena fue el conjunto de death metal Innana, quienes, a pesar de contar con poco público durante su actuación, tocaron lo mejor de su repertorio y lograron ganarse los aplausos del respetable. Siguieron los santiaguinos de Blaxem, cuya propuesta se encuentra en directa sintonía con lo que se está haciendo actualmente en cuanto a death metal alrededor del mundo, cuya energía en vivo y buena ejecución de sus canciones también dejó un buen sabor de boca para los fanáticos que ya comenzaban a repletar la el recinto que, minutos más tarde, sería escenario de sendos mosh pits.

Tocaba el turno del plato de fondo, y de la mano de “Immortal Rites”, clásico extraído del esencial “Altars Of Madness” (1989), se dio inicio a un set en que abundaron los clásicos y donde la fanaticada, rebosante de metaleros veteranos, disfrutó de un festín de oscuridad y brutalidad. Siguieron “Fall From Grace” y “Visions From The Dark Side”, cuando aparecieron los problemas en la guitarra de Bill Hudson, quien tuvo que ser asistido en más de una oportunidad por los técnicos, incluso quedándose fuera del escenario por unos momentos, mientras el recital seguía su curso.

Una vez que la falla fue arreglada el cuarteto brilló en todo esplendor, logrando un sonido que se mantuvo sólido y potente hasta el final de la jornada. Y aquí hay que destacar el buen ojo de Vincent al elegir a sus nuevos secuaces, porque la combinación de guitarras entre Hudson y Ira Black, sumado a la devastadora batería de Yeung, son una verdadera aplanadora, lo que despierta la curiosidad por querer escuchar algo original de esta encarnación, a pesar de que hasta la fecha Vincent no ha mencionado nada relevante al respecto.

Destacaron en el repertorio presentado por la banda canciones que escasamente se ven en un set de Morbid Angel, tales como “Eyes To See, Ears To Hear”, “Dawn Of The Angry” o “Blessed Are The Sick”, cortes que fueron celebrados por los devotos del grupo, quienes tuvieron algo más que el mero repaso por los grandes éxitos de Morbid Angel. Para el resto, sonaron atronadoras versiones de temazos como “Where The Slime Live”, “Rapture” y “God Of Emptiness”, clásicos imprescindibles en la revisión de la historia de la leyenda norteamericana, bajando el telón con “World Of Shit (The Promised Land)”, dando el tiro de gracia a una performance impecable.

A pesar de los sentimientos encontrados que despierta la figura de Vincent entre los fanáticos de Morbid Angel, no podemos negar el peso de su legado en la agrupación. Mucho menos luego de lo presenciado anoche, con un show que no sólo hizo justicia a su música, sino que también a la reputación de Vincent. Solo el tiempo nos dirá qué depara el futuro para I Am Morbid; si existe un camino para ellos o si alguna vez las dos encarnaciones de la maldad vuelven a formar una sola, pero independiente de las divisiones y conflictos entre músicos, ayer la celebración fue unánime. Una vez más, entre cánticos, empujones y patadas, volvimos a confirmar que, antes que cualquier otra cosa, somos metal.

Setlist