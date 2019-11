Human Tetris: Al ritmo de las palpitaciones

Mientras la calle sigue en su lucha exigiendo dignidad, los shows internacionales han ido poco a poco tomando medidas para continuar existiendo, con cada evento ya pactado para estos meses manteniéndose en un halo constante de incertidumbre. Dicho caso fue el de Interpol, quienes tenían pactado su regreso a nuestro país para presentarse por segunda vez este año, llegando hasta el Teatro Caupolicán como un bonus a su show en la reciente edición de Lollapalooza Chile en marzo pasado. Con el inicio del show adelantado al horario habitual, la banda salió a escena a eso de las 20:16 hrs, sumergiéndose en una brillante luz roja que teñía el escenario, mientras tomaban posiciones y dejaban fluir su música a través de una noche fugaz, pero intensa.

La experiencia a la que invita Interpol es una que se centra en una propuesta más tenue, árida y con una vibra constante que viste de elegancia el rock más alternativo que la banda ejecuta en escena, bastando solo con abrir el show junto a “Untitled“, una de sus canciones más melancólicas, para dar cuenta de que Paul Banks y compañía entienden que el contexto en vivo es un terreno que primero deben preparar, para luego ir abriendo paso a más y más emociones.

Aunque sólo hayan pasado algunos meses desde la última vez que la banda estuvo en suelos chilenos, el repertorio escogido para esta nueva visita supo cómo entregarle novedad a un show fresco en la memoria local, aunque tampoco sin perder el foco de lo que es “Marauder” (2018), su más reciente LP, con tracks como “If You Really Love Nothing” o “The Rover“, dos de los cortes más destacados de dicha obra.

Es difícil no sonar de manera categórica al hacer afirmaciones de este tipo, pero es muy probable que la velada que la banda entregó en el Caupolicán sea la mejor de todas sus visitas a la capital, armando el show preciso para los fans acérrimos y concentrando su material mayoritariamente en sus dos álbumes más importantes.

Por un lado, “Turn On The Bright Lights” (2002) se vio representado en canciones como “The New“, “NYC” y “PDA“, entre otras, mientras que el sucesor “Antics” (2004) lo hizo con “Evil“, “C’mere” o la clásica “Slow Hands“, prácticamente infaltable en cada uno de los shows del conjunto. Sin duda que Interpol supo encontrar vida nueva tras la partida de Carlos Dengler en 2010, lo que se ve reflejado en la complicidad que la banda alcanza. Daniel Kessler ejecuta armonías impecables que le dan forma a su sonido característico, mientras que el implacable Sam Fogarino hace de las baterías unos sendos golpes que desestabilizan la calma, entregando la cuota de caos que la sección instrumental atraviesa regularmente.

Es probable que Interpol haya encontrado en este escenario el contexto preciso para desarrollar su show a cabalidad, ya que fueron muchos quienes se decepcionaron este año con su desempeño en Lollapalooza Chile, aunque eso pudo pasar más por motivos de compromiso y entrega por parte del público. Siempre la conexión entre banda y artista será fundamental, y los más de cuatro mil fanáticos que estuvieron presentes en el recinto de calle San Diego anoche se mostraron muy conectados con Banks y los suyos durante todo el show. Es por eso que, luego de que luces rojas se apagaran por unos minutos tras interpretar su última canción, el conjunto regresó al escenario con dos sorpresas bajo la manga: “Leif Eirkson” y “Stella Was A Driver And She Was Always Down“, una de las canciones que más pidió la gente durante la noche y que finalmente fue concebida como el gran cierre de una cita solemne, un poco fría en términos de comunicación, pero aun así muy intensa.

No se trata de sonar repetitivo cuando existe detrás un contexto particular para la música. A Interpol se le ha acusado de eso en algunas ocasiones, pero finalmente lo que la banda hace es empujar un sonido a través de distintas formas, manteniendo siempre la balanza prácticamente en un paralelo entre oscuridad y luminosidad. A través de poco más de una hora de concierto, Interpol brindó un verdadero regalo a sus fanáticos con el show más centrado en grandes éxitos que haya dado en el país, con una energía que se transmite derechamente a través de la música y no tanto desde una comunicación verbal por parte de los integrantes, tal como si una energía silenciosa fuera la que va fluyendo entre las miles de almas que se hicieron presentes en esta calurosa noche en la capital.

Setlist