Hall & Oates: Hit tras hit

La noche de este sábado 8 de junio se vivió en nuestro país el esperado debut del dúo norteamericano Hall & Oates. Una carrera de casi cinco décadas y una lista de sencillos que marcó a toda una generación por fin se hizo presente en un escenario nacional, repletando el Movistar Arena, y no decepcionó. Con una fina selección de lo más destacado de su discografía, Daryl Hall y John Oates dejaron satisfechos a los miles de asistentes que disfrutaron de un espectáculo completo y bien ejecutado.

La velada comenzó temprano con la gran actuación del chileno Pedropiedra, quien, mostrando canciones nuevas y otros clásicos de su catálogo, salió airoso en su misión de ser el número de apertura de la mano de una presentación que mantuvo atentos a las personas que a esa hora llegaban a la gran cúpula del Parque O’Higgins, quienes aplaudieron con respeto y ánimo cortes como “Inteligencia Dormida” o la balada “Sol Mayor”. Retirándose con los brazos en alto, el nacional y sus músicos abandonaron el escenario cuando el recinto comenzaba a llenarse, a la espera de lo que sería el gran plato principal de la noche.

21:00 hrs en punto y un video introductorio que repasaba los hits emblemáticos de la banda nos anunciaba el inicio del esperado debut de los estadounidenses en la capital. Y qué mejor manera para terminar con tantos años de espera que la ejecución de una de sus canciones más famosas. “Maneater” fue la gran carta de apertura de la función, y de ahí en adelante el set fue hit, tras hit, tras hit.

“Out Of Touch”, “Method Of Modern Love”, “Say It Isn’t So” y “One On One” se dejaron caer implacables, provocando el coro colectivo del respetable en una noche de grandes éxitos. Lamentablemente, el ambiente de fiesta no era compartido por Daryl Hall, quien durante la primera media hora de concierto estuvo lidiando de manera bien ofuscada con los constantes problemas en su retorno, realizando duros gestos a su sonidista, al mismo tiempo que daba sonrisas y cantaba sus partes. La sensación era algo incómoda desde el público, pero el hombre jamás dejó de realizar bien su trabajo, pese a los constantes regaños a su equipo técnico.

Las cosas se arreglaron con el pasar de las canciones, aunque un molesto acople en el micrófono se dejaba escuchar de vez en cuando, sin lograr arruinar la interpretación de las canciones, pero funcionando como una molesta espinita. Dejando ese detalle de lado, el concierto siguió entregándonos grandes canciones, complementadas por las geniales intervenciones de una agrupación donde cada músico tuvo su oportunidad para brillar y dar su toque al espectáculo. Destacaron en este pasaje del show baladas como “Sara Smile” y la inmortal “I Can’t Go For That (No Can Do)”.

El bis se tiñó de fiesta absoluta con la triada final compuesta por “Kiss On My List”, “Private Eyes” y “You Make My Dreams Come True”, dando por finalizada una actuación que dejó a todo el mundo contento y nos mostró el gran momento y estado en el que se encuentra el dúo en la actualidad, donde el paso del tiempo se nota en sus rostros, pero no en sus capacidades musicales que se mantienen intactas. Un gran debut, y ojalá no tengamos que esperarlos tanto para una segunda oportunidad de revivir estos clásicos que ya son himnos inmortales de la música popular de nuestra época.

Setlist