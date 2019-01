Haken: La nota perfecta

Ya que está tan de moda el “desafío de los diez años”, si miramos una década hacia el pasado, un concierto de Primus en nuestras tierras nos parecía imposible. Los norteamericanos jamás habían realizado una gira mundial que incluyera esta parte del continente en su itinerario y, al ser una banda que apunta a un nicho muy específico, pensar en un concierto en solitario de Primus en Chile era una fantasía que muchos ya habían desechado.

Sin embargo, un año después, casi por obra de un milagro divino, Les Claypool y compañía por fin hicieron acto de presencia en la capital como “teloneros” de ese supuesto show final de Faith No More. Con una actuación extraña y brevísima, el trío estadounidense marcó un hito para sus fans chilenos, ritual que desde entonces ya hemos podido volver a disfrutar siete veces más –ocho si contamos el show que darán esta noche–, cada ocasión con su toque especial, siendo el que ofrecieron anoche en el Teatro Coliseo Santiago la presentación más psicodélica que el conjunto ha dado en Santiago.

Lo anterior ya es decir mucho, sobre todo cuando la saga de conciertos que dieron en el Teatro Municipal de Santiago hace dos años se destacó por ser más experimental y densa que lo mostrado en sus visitas anteriores. Pero ayer, como parte de la gira de promoción de su más reciente larga duración, “The Desaturating Seven” (2017), Primus se lució con dos horas de música atrapante y, a ratos, realmente inquietante. Resistirse a la ola de cuerdas distorsionadas y percusiones hipnóticas resultaba imposible, así que lo mejor era dejarse llevar por la música y navegar junto a los músicos los océanos de psicodelia.

Como si se tratara de una especie de señuelo para que picáramos el anzuelo pensando que esto se trataría de un viaje lleno de saltos y cánticos, “Those Damned Blue-Collar Tweekers” y “Too Many Puppies” abrieron el espectáculo con la totalidad de la cancha del teatro saltando al ritmo de los potentes riffs del grupo. Por ahí también se sumó un extracto de “Sgt. Baker” para luego retomar “Too Many Puppies” y el caos en el recinto. Cuando todos pensábamos que la tónica iba a mantenerse durante toda la velada, “The Seven”, sencillo del último álbum, siguió en el set y nos sumergió de lleno en el lado más oscuro de Primus. Sin darnos cuenta, habíamos pisado el palito y ya no había escapatoria.

“Groundhog’s Day”, “Jilly’s On Smack” y “Harold Of The Rocks” destacaron en la primera parte del show, que, al igual que en sus últimas presentaciones, viene interrumpido por un intermedio –amenizado con unos capítulos de Popeye El Marino– para luego retomar con una segunda tanda de canciones. Cortes como “Fisticuffs”, “The Storm” y “Over The Electric Grapevine” marcaron los pasajes más destacables de la segunda mitad del recital, cada una explotando la faceta más experimental del grupo, dejando espacios para que los músicos improvisaran con sus instrumentos en intervenciones que podríamos denominar como “anti solos”, ya que, en vez de inyectar energía y versatilidad a las composiciones, funcionaban como una capa más dentro de la gran atmósfera de sonidos sombríos.

El efecto provocado por la música del trío, sumado a los videos que acompañaban a cada uno de los temas –piezas audiovisuales que iban desde el surrealismo hasta el completo absurdo–, pusieron en trance al respetable, quienes, conteniendo sus ganas de saltar por todo el lugar, se vieron engatusados por el hechizo de Primus. Cortesía de una selección de temas particularmente oscura, Les Claypool y sus secuaces hicieron de las suyas y nos estrujaron los sentidos. Por fortuna, “My Name Is Mud” y “Wynona’s Big Brown Beaver” nos liberaron de nuestras ataduras por unos instantes y nos permitieron volver a ocupar la cancha como una violenta pista de baile, para luego rematar con la infaltable “Jerry Was A Race Car Driver” y decir adiós con la ya icónica imagen del elefante saltarín en “Southbound Pachyderm”. Las luces del teatro se prendieron y de a poco todos los presentes volvimos a tierra firme. Algunos desconcertados, otros visiblemente agotados –no de manera física, sino que psicológicamente–. La noche había sido intensa, pero, por sobre todo, satisfactoria.

Lo de anoche estuvo ideado para los fans acérrimos de Primus, aquellos que exigen algo más que los clásicos de toda la vida y quieren escuchar y ver a sus ídolos escarbando los lugares más ocultos de su obra. Anoche tuvimos mucho de eso y más. Primus sigue demostrando que en vivo es una fuerza impredecible, y ojalá que de aquí a una década más podamos seguir viviendo numerosas experiencias como la que tuvimos el placer de vivir durante esta exhaustiva noche de jueves.

Setlist