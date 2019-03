Greta Van Fleet: ¿Qué es Greta Van Fleet?

Teatro Caupolicán repleto. El público vitoreando y saltando sobre la cancha del recinto. Cuatro jóvenes músicos que, vistiendo unos atuendos que más parecen disfraces de una desaparecida banda de rock de los años setenta, lo dan todo en la interpretación de “Highway Tune”, una de las canciones más famosas de Greta Van Fleet y que dio la partida a su esperado debut en la capital, previo a su presentación en Lollapaloza Chile 2019. Su actuación parece la de un tributo, pero con canciones originales. Viéndolos desenvolverse sobre el escenario como verdaderos rockstars sacados de otra época, no sólo surgen sentimientos encontrados, sino que también varias interrogantes, siendo la más prevalente de todas: “¿Qué es Greta Van Fleet?”. Y para esa pregunta brotan numerosas respuestas.

La primera –y la más obvia– es que Greta Van Fleet es un grupo de hard rock norteamericano formado por tres jóvenes hermanos, que encontraron en el sonido de Led Zeppelin la inspiración que marcaría la concepción de su propio proyecto. La aseveración anterior puede leerse de manera reduccionista, pero si por algo se ha hecho famoso el cuarteto de Michigan, es justamente porque su música evoca demasiado a la de Robert Plant y compañía. Esta condición les ha conferido un buen número de detractores, quienes no han escatimado en catalogarlos como una burda copia de los autores de “Black Dog“, pero, al mismo tiempo, de una gran fanaticada que, atraída justamente por el factor plagio, se encuentra ávida por recibir una potente dosis de “rock del bueno”, llevándonos a la siguiente respuesta.

“Greta Van Fleet son los salvadores del rock & roll”, o eso es lo que por lo menos sostienen sus devotos, quienes, apestados de lo que se escucha en las radios hoy en día, han encontrado a una banda que suena como lo que ellos consideran “buena música”, esa que escuchaban en sus años mozos y que, pasadas las décadas, les ayuda a rememorar los momentos de su vida donde tenían más pelo y menos guata. Greta Van Fleet también es una salvación para aquellos que heredaron los gustos musicales de sus padres, quienes siempre les dijeron que “esa era la buena música, no como lo que escuchan los jóvenes hoy en día”, y se lo creyeron, renegando de todo lo que se hace en la actualidad, tildándolo de comercial, artificial y superfluo. Greta Van Fleet es la evocación de aquellos años salvajes donde el rock era el fenómeno mundial y la piedra angular de todo lo que vendría en las próximas tres décadas, hasta que su hegemonía cesó, dando espacio a que el rap y el pop se transformaran en los géneros imperantes, relegando a las guitarras a un segundo plano, algo que, por supuesto, aquellos que hoy adoran a Greta Van Fleet resintieron durante mucho tiempo. Greta Van Fleet es la banda de aquellos que sostienen que las micros amarillas son el mejor sistema de transporte que ha tenido Santiago, y que Antonio Vodanovic jamás podrá ser superado como animador del Festival de Viña del Mar.

Greta Van Fleet también es un exitosísimo invento de la industria para llegar a los viudos del “buen rock”. No por nada sus integrantes parecen unos adolescentes vestidos como los ídolos de sus padres, tocando y moviéndose sobre el escenario emulando cada uno de los ritos del rock de la época, en lo que fácilmente podría pasar como una actuación para la kermesse del colegio en el marco de la semana de alianzas, donde los integrantes de Greta Van Fleet claramente pertenecerían a la alianza de “los años setenta”.

El montaje, tal como pudimos apreciarlo anoche, está ideado para complacer a los padres, quienes, con el pecho inflado, celebran que sus retoños van por el “buen camino”. Greta Van Fleet perfectamente puede ser considerada una “boy band para viejos”, y por “viejos” no sólo nos referimos a la edad biológica, sino que también a la mental. Su éxito ha sido tal, que han sido capaces de cautivar a los desesperanzados para iluminarles el camino, siguiendo el esquema al pie de la letra, sin innovar ni interferir en la fórmula, tan sólo repicando al pie de la letra lo que se hacía hace casi cincuenta años, entregándoles en poco más de una hora de show una fantasía rockera que ha resultado de lo más lucrativa.

Greta Van Fleet es además un conjunto de músicos con muy buenos dotes para su oficio. Así pudimos comprobarlo en sendas versiones de canciones como “Edge Of Darkness”, “When The Curtain Falls” y “Lover, Leaver (Taker, Believer)”, donde el grupo se lució sacando lo mejor de sí, creando un balance perfecto en los momentos de intensidad y oscuridad que muchas de sus composiciones poseen. Pese a su juventud y “poco carrete”, son capaces de emular a la perfección la atmósfera de sus principales influencias, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué sería de Greta Van Fleet si decidieran dar el salto y construir una identidad propia que no vaya ligada intrínsecamente con el pasado que los valida y que al mismo tiempo los condena?

Terminado el espectáculo, Greta Van Fleet es una banda que se retira con los brazos en alto sabiendo que cumplió con creces su cometido, dejando a todo el mundo contento y con la esperanza intacta de que las cosas pueden mejorar. Greta Van Fleet también es un grupo que fue cuestionado hace unas semanas por el músico inglés Steven Wilson, quien, en una serie de descargos contra los estadounidenses, sentenció: “No creo ni por un minuto que alguien los recuerde en 10 años más”. Y la anterior es una interrogante que se plantea con fuerza luego de haber presenciado el celebrado debut de Greta Van Fleet en Santiago.

Setlist

Highway Tune Edge Of Darkness Flower Power Watching Over You’re The One When The Curtain Falls Lover, Leaver (Taker, Believer) Black Smoke Rising Safari Song

Fotos por Carlos Müller para Lotus Producciones