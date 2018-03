Gorillaz: Más allá de la pantalla

Cuando se iluminaron las bolas discos en medio de “Love Dub”, una de las canciones estrenadas en vivo por Morcheeba en su reencuentro con Chile en un Club Chocolate repleto y vibrante, quedaba claro que se estaba ante un show cuyas texturas e ideas podían funcionar hoy o hace una o dos décadas, y probablemente en un cuarto de siglo más. La voz de Skye Edwards es única y, al mismo tiempo, muy sencilla, por lo que podría formar parte de los parajes musicales en distintas épocas. Lo bueno es que eso también trae de vuelta varias buenas costumbres, de esas que se podrían replicar más.

El ambiente previo al inicio del show se notaba bueno, con la gente contenta, disfrutando de versiones bossa de clásicos de artistas como David Bowie. Podría parecer poco excitante, pero se notaba una buena onda que redundó en que, por ejemplo, no había tumultos de personas, y cada cual tenía su espacio disponible para bailar y moverse, algo que desde las 21:14 hrs., cuando los primeros compases del single “Never Mundo” aparecieron, ya no pararía.

Llamativo era que la banda reposó mucho en su nuevo material: casi un tercio del show fue de canciones nuevas, las que serán parte del disco que editarán recién en junio próximo. Quizás es la confianza que tienen en los temas y cómo estos se insertan de forma precisa entre los clásicos lo que hace que la banda también se sienta con un relajo excepcional. Skye Edwards lo llevó al extremo a mitad del show cuando se sacó unos zapatos taco aguja que usó mucho rato, y dio unos saltos de júbilo con agilidad gatuna para entregar “It’s Summertime”.

El hit “Otherwise” operó como un catalizador de la energía de la gente –que quería cantar y bailar– tras el inicio del show con dos temas nuevos. Morcheeba aprovechó la devoción del público para tocar cosas nuevas, sabiendo que con “The Sea” o “Part Of The Process” la gente estaría dispuesta a darle más chance a temas como “Blaze Away”, que nombra el nuevo disco, y también anticipa la forma en que Ross Godfrey y su guitarra logran un protagonismo que da nuevos matices a la fórmula de la agrupación británica.

En vez de rememorar a un sonido noventero, lo de Morcheeba tiene algo de frescura que se traspasa a todos los momentos de su espectáculo. Un juego de luces sobrio, pero con variedades suficientes para evitar la repetición, un sonido un poco contenido pero dulce, y una Skye Edwards que es la frontwoman precisa, hicieron de la jornada algo rico en buena onda y energía.

Un buen cover de “Let’s Dance”, “Blindfold” y la coreada “Let Me See” terminaron el mainset para dar paso a varios minutos de espera, ante los que el tecladista de la banda se sube a tocar tímidamente algo, hasta que aparece Skye para presentar otra canción nueva, “Sweet LA”, que parece una buena transición para los encore y para la que el Club Chocolate se iluminó a punta de smartphones, demostrando simbólicamente la fuerza de esta fanaticada que aplaudió fuerte, vitoreó de igual forma y valoró la elegancia de Morcheeba, quienes en casi hora y media de show dejaron en claro cómo se mantiene la esencia gracias a la calidad. “Rome”, otro hit, sólo fue una anécdota, casi como la coronación de la belleza. Y es que así fue una noche con Morcheeba, de esas que podrían haber pasado en 2018, 1998, o 2038; de aquellas donde el tiempo se detiene y la música corre a su ritmo, sin apuros ni demoras.

Setlist