Game Of Thrones – Live Concert: Recopilando momentos

Un show de las características de Game Of Thrones – Live Concert sería una apuesta segura, principalmente por lo atractivo que resulta la idea de recorrer distintos pasajes musicales de una obra audiovisual mediante la interpretación a cargo de una orquesta sinfónica. Con esos parámetros, la cita en el Teatro Caupolicán sería un éxito fijo, lo que se comprobó una vez llegado el día donde un recinto a toda su capacidad esperaba ansioso por revivir una serie que, pese a recién haber terminado hace unos meses, ya se siente como un pilar fundamental de la cultura pop moderna.

Con una orquesta de cuarenta músicos, incluyendo además unos coristas, el director norteamericano Jeff Parker fue el encargado de conducir el espectáculo mediante una selección de las canciones más destacadas de la serie, las que contuvieron arreglos especialmente compuestos por él para ir condensando todos los puntos más importantes de las ocho temporadas, todo durante un viaje que le traería más de algún recuerdo a los asistentes.

Y es que, con ocho temporadas y 73 episodios, “Game Of Thrones” es una franquicia que encontró su éxito gracias a personajes carismáticos e impactantes giros argumentales, lo que generó un precedente para las series del género fantasía en televisión, algo generalmente concentrado en el cine. Asimismo, la música es un capital muy importante dentro de su producción, ya que el sólido trabajo del compositor Ramin Djawadi es el condimento ideal para transmitir toda la tensión, angustia y violencia que se viven en distintos puntos de la trama, lo que se reflejó muy bien en el trabajo que Jeff Parker ejecutó junto a la orquesta, permitiendo que el público pudiera reconectar con los momentos más icónicos de la serie que iban pasando por la pantalla, algo así como un resumen general de todas las temporadas, pero con toda la intensidad musical interpretada directamente frente a los espectadores.

Variadas escenas que comprendieron los comienzos de la historia, hasta la recordada “Boda Roja” o la “Batalla de Winterfell”, fueron desfilando por la pantalla mientras los músicos de la orquesta sinfónica aportaban toda la intensidad propia de cada uno de esos momentos, articulados bajo elementos que iban más allá de la música clásica, donde se marcó principalmente la presencia de instrumentos barrocos y también percusión, imprescindibles dentro del contexto general que establece la música de la serie.

Desde la canción principal que dio inicio al show, cada una de las emociones ligadas a los episodios de la serie iban siendo develados con interpretaciones como “The King’s Arrival”, “The Throne Is Mine” o “The Rains Of Castamere”, reconocidas por los fanáticos como algunas de las melodías más icónicas de toda la serie, y dando paso también para aplausos, muestras de asombro y una emoción general cuando por la pantalla aparecían todas esas escenas claves que marcaron la historia de esta producción. Por supuesto, más adentrada la jornada, no quedaron ausentes composiciones como “Winter Is Here” o “The Long Night, Pt. 2”, esta última reproduciendo una de las escenas cúlmines de la serie, con un recuerdo un poco más fresco en la memoria de los presentes.

Aparte de destacar la labor de cómo la orquesta manejó dichas emociones mediante la música, no hay mucho más que agregar más allá de los elogios para una producción dedicada y con mucho cuidado en los detalles, donde la acertada elección de los tracks permitió que el espectáculo se viviera como un completo compendio de esta producción. La recopilación de esos momentos se manifestó mediante la música, con las pantallas casi pasando a un segundo plano, por lo que, para lograr la emoción natural de una jornada como esta, sólo se necesitó de una intensa interpretación y un caluroso aplauso, siendo esas las dos fuerzas que convergieron en lo que, para los presentes, fue una noche inolvidable.

Setlist