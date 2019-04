Foals: Antídotos contra la abulia

A veces podemos darnos muchas vueltas, analizar y sobre analizar un show porque genera muchas ideas extra, dando esa rica sensación de que se puede hablar de mucho y no sólo del escenario. Pero a veces hay bandas que convierten a ese en el único espacio posible. Sí, existen los discos, conceptos, rondas promocionales y mucho más, sin embargo, Foals es de esas pocas bandas que no para de crecer gracias a su capacidad en vivo. Animales del escenario hambrientos de los saltos de la audiencia, los de Oxford ya han mostrado anteriormente por qué son uno de los actos más cotizados en el orbe. Y tal vez nunca al nivel de lo que mostraron la noche del 2 de abril en Cúpula Multiespacio.

El show más extenso en la historia de la banda fue también, quizás, el más intenso que se podrá ver en la actual gira de un conjunto que apretó reset a su historia tras la salida del bajista Walter Gervers, tan clave en el dinamismo del conjunto, que incluso esto supuso un retorno a las raíces de su sonido –el que en sus últimos pasajes estaba siendo rico en distorsión– para regresar a los teclados como elementos clave, tanto en la composición como en la interpretación.

“Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1” (2019) es el primero de los capítulos de una nueva historia y, al parecer, mucho se guardó y poco se perdió, como se pudo ver desde las 21:35 hrs., cuando la banda salió al escenario ante un teatro repleto de gente para de inmediato despachar “On The Luna”, uno de los cortes más tranquilos de la velada, que opera como introducción adecuada a este nuevo sonido de Foals, con dos teclados, incluyendo en el bajo y sintetizadores a Jeremy Pritchard de Everything Everything. Lujo de sexteto para un show que ya en “Mountain At My Gates” se advertía como una bestia por sí mismo, con un público que respondió a la medida de lo que era entregado. Gente saltando, haciendo de la cancha un mar parecido al inquietante escenario del video de “What Went Down”, generaban gestos sentidos de un Yannis Philippakis que usualmente es más nervioso y angustiante en sus movimientos, pero que en los shows en Chile se relaja y ve cómo su intensidad sí tiene una respuesta acorde.

Junto con el LP nuevo, el otro material más referenciado en la noche es “Antidotes” (2008), ese disco debut que puso a Foals en el mapa y que hasta hoy es considerado por muchos como el mejor trabajo de una banda potente, que, tal vez, había dejado un poco atrás la rapidez de canciones como “Balloons”, un regalito para los fans chilenos y que debutó en este tour, “Olympic Airways” y “Red Rocks Pugie”, todas las cuales presentan guitarras mucho más indie, con punteos que recuerdan más a Two Door Cinema Club que a The Stooges o Mastodon. Ese frenesí sólo tenía ciertas pausas con canciones de “Holy Fire” (2013), ese capítulo más bajo en la carrera del conjunto, que, pese a que logra convertir a las canciones en algo mucho más intenso que la blanda forma en la que suenan en el disco, igualmente quedan al debe en la vacía “My Number”. “Providence” e “Inhaler” escapan de ese destino, principalmente por la potencia de la banda y el compromiso del público en darlo todo en cada tema.

Pocos teléfonos se levantaban en el sector de cancha, algo raro en estos días, y es que lo que pasa con Foals es extraño en Chile. Ese nivel de intensidad es raro porque nos acostumbramos a la abulia, a que alguien alrededor converse, a que alguien más esté pegado a Instagram, a que otros no hagan intentos por bailar o saltar jamás, o que haya gente que escape casi corriendo tras el final del main set sin intención de ver el encore. Con Foals nada de eso pasa, y eso que todo el rato pareciera que el acelerador va pisado a fondo. Incluso canciones calmas, como la implacable, aterradora y fría “Spanish Sahara” o la compleja “A Knife In The Ocean”, explotan y se convierten en huracanes.

Mientras canciones conocidas y reconocidas como “Black Gold”, “Providence” o “Balloons” eran valoradas y coreadas, podría pensarse que no pasaría lo mismo con aquellas de un disco salido hace un mes, pero está claro que el último trabajo de los ingleses también tiene futuros clásicos, como “Sunday” o “Exits”, que de inmediato destacan, la primera por su inicio calmo que tiene un clímax bailable casi llegando al eurodisco, y la segunda por su construcción cíclica, que es el episodio más cercano también al concepto del reboot, casi como la evolución lógica de “Antidotes”. Y pensando en todo el tiempo que ha pasado (casi 15 años de historia), ver cómo se desenvuelve Foals en un escenario ante decenas de miles de personas como en Lollapalooza, y dos días después en un proscenio limitado como el de Cúpula Multiespacio, y ver a la misma banda controlar todo de manera tan clara, es impactante.

Yannis estaba feliz, incluso usando el chilenismo “la raja” para definir a un público que se volvía loco con cada entrega y que con “What Went Down” tuvo su momento más frenético y más ruidoso, en una explosión que tuvo su epílogo en la ya tradicional “Two Steps, Twice”, un cierre que, tras más de 100 minutos, se volvió en un show de esos históricos, con una banda dando mucho más de lo acostumbrado ante un público que los adora más que en ninguna parte del planeta. Cuando esa comunión es tan evidente, la efervescencia se desborda, y en medio de ese caos es que la supervivencia es más fuerte, como las leyes de la naturaleza, esa a la que evocan los movimientos de una banda que logra sacar el lado animal de ellos mismos y su audiencia. Volvemos a usar la palabra que define todo como ninguna otra: impactante.

Setlist

On The Luna Mountain At My Gates In Degrees Balloons Olympic Airways My Number Black Gold Spanish Sahara Syrups Providence Sunday Red Socks Pugie A Knife In The Ocean Exits White Onions Inhaler What Went Down Two Steps, Twice

* No hubo permisos para fotos. Foto de Pedro Mora para el show 2016 de Foals en Chile.