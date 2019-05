Fleshgod Apocalypse y Wolfheart: En un rincón del averno

Siempre existe el debate en el mundo del arte sobre la relevancia de la destreza técnica, y si esta puede superar la genialidad o la creación artística en sí, como mundos que muchas veces pueden asociarse a la dualidad pensamiento/acción. En el ámbito musical, esto está bien definido, existiendo autores e intérpretes, cada cual con sus méritos y sus créditos respectivos, pero en ocasiones vale la pena también ver cómo se cruzan estos mundos en el campo de la representación.

Jeff Scott Soto es una fuerza de la naturaleza y es criminalmente subvalorado, sea como autor o como intérprete, algo impactante considerando el currículum amplio que por más de tres décadas ha repletado el oriundo de Brooklyn. Ya lo pudimos ver hace no mucho con Sons Of Apollo, y ahora estaba la chance con su banda SOTO, quinteto que está a punto de sacar “Origami”, su tercer álbum de estudio, en un par de semanas más. Por ello es que valía la pena darse una vuelta por la nueva Sala Metrónomo en el barrio Bellavista para sacarse la curiosidad. Lamentablemente, esa sensación no la tuvo tanta gente, porque poco más de un centenar de personas asistieron a lo que terminaría siendo una ocasión tan íntima como única, y con una banda que tocó como si tuviera algo que probar.

Pasadas las 22:00 hrs., con la impaciencia de un público que creía que el show era a las 21:00, comenzó a sonar una fanfarria épica, tras la cual saldría al escenario el quinteto que de inmediato sonó fuerte, pero bajo control de todo, con dos tracks de SOTO, “Hypermania” y “Freakshow”, el primero parte de “Origami”, el disco que la banda saca en 15 días más y que sirve como excusa para que estén en nuestro país, aunque en Chile ninguno de los discos anteriores tuvo tanta rotación, por lo que la apuesta se notaba demasiado arriesgada.

Luego de estos temas de SOTO, vinieron unos de Jeff, “21st Century” y “Drowning” casi hechas una, con una transición tan simple, que demuestra la capacidad de la banda como un todo. La agilidad de Jorge Salán en la guitarra principal es esa cuota de virtuosismo que necesita un vocalista tan hábil como Jeff para tener un par en escena, y esto se refuerza cuando BJ le compite al rato después en el registro vocal. Una banda que mantiene a Jeff arriba, intentando dar lo mejor, haciendo piruetas con su pañoleta o con el micrófono, a lo Arya Stark soltándolo arriba y recogiéndolo abajo, alegando por el retorno, el nivel del micrófono y más, pero siempre cantando perfecto. “Sé que no está lleno, pero esto es lo que me dijeron alguna vez, un público Dio, porque Dio era así, chico pero poderoso, así que espero que ustedes también lo sean”, dijo Jeff Scott Soto en algún instante antes de ir con “Wrath” y “Weight Of The World”, y el público le respondió con una energía que pudo llenar el espacio vacío, convirtiendo esta en una noche especial.

Aunque Jeff es reconocido como un intérprete, también es un muy efectivo compositor de canciones de rock, siempre pegotes, siempre con elementos que funcionan, como se puede ver en “The Fall” de “DIVAK” (2016) o en el tema que le da nombre a su nuevo álbum, “Origami”. No obstante, es en la interpretación de canciones más conocidas que se muestra cómo se crea dentro de lo supuestamente ajeno. En “Give In To Me”, original de Michael Jackson, Jeff opera subvirtiendo los fraseos y los ritmos de una canción, metiendo su voz en un caracoleo irresistible para explotar en un coro sin preciosismos, muy directo, pero también muy estable y confortable. También pasa en sus propias canciones, las que con banda ganan en peso y densidad, algo notorio en los temas de W.E.T., que con el teclado que pone BJ tienen otra capa y otra forma de mostrarse.

Luego de pasar por su trabajo solista, lo de SOTO, W.E.T. o Steel Dragon, Jeff salió del escenario para presentar a Salán, quien hizo la pieza instrumental “Risk”, donde se lució. Quizás el nivel de volumen de la batería hacía que las figuras del solo no tuvieran una base tan grande a la cual imponerse, pero no por ello era menos espectacular el trabajo en la guitarra, para el retorno de Jeff con una toalla al estilo turbante en la cabeza y hacer un medley de siete temas de Talisman, al que luego le sumó una sorprendente versión de “Frozen” de Madonna –que también grabó antes con Talisman– y finalizar con “Crazy” de Seal. Un laberinto musical entregado con gracia y energía plena, y así cerrar el set principal con “I’ll Be Waiting” de la misma banda, para dejar a la gente con ganas de más.

El show fue rico en momentos graciosos, intensos e íntimos. Como la cantidad de público no era tanta, existía chance para callar las gargantas y dejar que se escuchara la voz de Jeff al aire, sin micrófono, primero dirigiendo un coro a capella para “Livin’ The Life” de Steel Dragon, y luego para volver al escenario tras un medley del baterista Edu Cominato cantando a puras cuerdas vocales “We Will Rock You” de Queen. Tras eso, un par de temas de Steel Dragon cerró todo, “Stand Up” a banda completa y “Community Property” al más puro estilo de los grupos a capella de los años 50, cerrando más de cien minutos de intensidad, interpretación, creación y mucha cercanía. Da gusto cuando un artista no se ensaña con la audiencia que sí lo fue a ver por la asistencia baja a un show, sino que, al revés, premia a aquellos con algo aún mejor. SOTO y Jeff Scott Soto entendieron esto a la perfección, y qué bien que suena todo cuando es así.

Setlist