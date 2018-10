Festival Cosquín Rock Chile, Día 2

Luego de una exitosa primera jornada con Ska-P como el show principal, el festival Cosquín Rock Chile se disponía a realizar su segunda y última fecha, la que vería shows como el de Cypress Hill, Molotov, Ana Tijoux, y una gran variedad de músicos de trayectoria mostrando nuevos proyectos, como el caso de Ángel Parra y Rulo, por mencionar algunos.

En lo práctico, Ciro y Los Persas fue uno de los primeros grandes combos de la velada, destacando con canciones como “Banda de Garage” y “Ciudad Animal”, además de los infaltables covers a Los Piojos, la antigua agrupación de su líder, Andrés Ciro, quien con su inconfundible voz encendió el ambiente para la gente que ya se disponía a pasar todo el día dentro del Movistar Arena disfrutando de los artistas.

Cigarbox Man sería el primero de los grandes sets que se vivieron en La Casita del Blues, llenando de rock la tarde en el patio del Movistar Arena. El proyecto liderado por el músico Felipe Úbeda, quien posteriormente sumó a los ex Bunkers, Mauricio Basualto y Gonzalo López, expuso su sonido con tintes de un blues cantinero, propio de su cigarbox guitar, elemento primordial durante la presentación. Canciones como “Cool Times” demostraron que el rock nacional puede renovarse y buscar nuevos horizontes, incluso al tomar elementos vintage para su desarrollo. Es evidente que la misión aquí se cumplió, con el que seguramente terminó siendo uno de los descubrimientos más interesantes para los asistentes que no estaban familiarizados con la música de este proyecto.

Desde temprano, BBS Paranoicos repasó sus más de 25 años de carrera a punta de punk rock y energía escénica, prendiendo a los más entusiastas mientras la banda despachaba canciones provenientes de su sólida discografía, en la que “Hardcore Para Señoritas” (1997) asoma como el más destacado dentro de ella.

Con la misma actitud, pero en otra vereda sonora, Macha Asenjo volvió a subirse al escenario, esta vez con Chico Trujillo y su cumbia, armando la fiesta con “Conductor”, “Gran Pecador”, “Loca”, y todas esas otras canciones que siempre harán bailar al respetable sin importar el contexto. A pesar de que el marco de público no se asimilaba al de la jornada anterior, el entusiasmo seguía intacto; la gente no se cansaría de vivir la música.

Mientras tanto, la jornada en el patio continuaba con Rulo, integrante de Los Tetas, quien expuso las canciones de su álbum debut, “Vendaval”, lanzado en 2017, con el que se acercó a la vereda del pop, metiéndose de manera sutil en diversos estilos de la música latinoamericana, entregándoles un toque contemporáneo a sus composiciones mediante un show donde la fusión musical fue una pieza principal.

El escenario Temático, en tanto, recibió a un amplio marco de público para el turno de Ana Tijoux. La artista nacional ha pasado por un muy buen momento gracias a su llegada a los mercados internacionales, tanto en Norteamérica como en Europa, por lo que su arribo a Cosquín Rock prometía ser uno de los más destacados de la jornada. Infaltables como “Vengo”, “Mi Verdad” o “Antipatriarca” amenizaron la tarde mientras el sol comenzaba a desaparecer y la noche se tomaba lo que faltaba de festival.

Unos favoritos de la casa siempre serán los mexicanos de Molotov, quienes hicieron un alto en su gira de conciertos acústicos para traer todo su potente rock al escenario Banco de Chile. Así, partiendo con toda la energía de “Noko”, el cuarteto compuesto por Tito, Micky, Paco y Randy entregó un show que dejó con gusto a poco, pero que se sintió en un punto alto canción tras canción, equilibrando muy bien un setlist que pasó prácticamente por casi todos los álbumes del conjunto.

Desde el cover a Falco, “Amateur (Rock Me Amadeus)”, hasta la invitación a Ana Tijoux para “Hit Me”, los mexicanos arremetieron con un show de fórmula segura y canciones que ya están instaladas en la memoria colectiva del público local, quienes incluso demostraron acoger composiciones más recientes, como “Oleré y Oleré y Oleré El UHU” o “Lagunas Metales”. El cierre, como siempre, estuvo a cargo de “Puto” y la fiesta desatada en la cancha del Movistar, quienes disfrutaron otra vez de esas visitas fugaces y llenas de energía que entrega “La Molocha”.

La Casita del Blues vio pasar al último de los proyectos con Ángel Parra y Los Retornados, el nuevo proyecto del conocido guitarrista, quien alguna vez militara en Los Tres, el que se acompañó de destacados músicos, como el bajista Tomás Brumetti, el baterista Nicolás Pozo y José Miguel Carrasco en la guitarra y voz. Gracias a su estatus de referente de la guitarra, fue una considerable cantidad de público la que se interesó por lo que iba a ofrecer el músico, enfocándose principalmente en canciones que rondaron la línea del jazz, el rock y también tintes de folclore. Luego de unos sesenta minutos de presentación, el conjunto cerró de manera definitiva las actividades de ese escenario, al menos por esta edición, ya que su dinamismo generó muy buenos momentos como para considerar repetir la instancia en el futuro.

El cierre de jornada vino por Cypress Hill y un invitado muy especial: Mix Master Mike, emblemático DJ de los Beastie Boys, quien acompañaría a B-Real y compañía en esta nueva visita a Chile. Sin mayores rodeos, la banda fue despachando una selección de lo más destacado de su catálogo, destinando solamente el corte “Band Of Gypsies” para promocionar “Elephants On Acid”, su más reciente álbum, lanzado hace tan sólo dos semanas. Por supuesto, los clásicos no faltaron y la interpretación de “I Wanna Get High” y “Tequila Sunrise”, volvieron locos a toda la cancha, viviendo otra ceremonia más con una de las agrupaciones más insignes del hip hop, quienes reivindicaron el rol de la cultura latina en el racista Estados Unidos de la década de los 80. Con la misma acidez y rebeldía de siempre, B-Real y Sen Dog fueron escupiendo rimas en canciones como “Put Em In The Ground” y “Dr. Greenthumb”, con los ánimos a tope en cada segundo.

La fiesta comenzó a finalizar con infaltables dentro del set de Cypress Hill como “How I Could Just Kill A Man”, coreada a todo pulmón por los asistentes al mismo tiempo que la banda, muy entusiasta, regresaba en el tiempo a una de sus épocas doradas. Por supuesto, la única que podía continuar era “Insane In The Brain”, seguida de “(Rock) Superstar”, finiquitando una nueva presentación del conjunto en tierras chilenas, así como también la versión inaugural de Cosquín Rock Chile.

Luego de dos días de música, la gente abandonó el recinto feliz de haber presenciado tamaña calidad de shows en los tres escenarios con los que contó el festival, dejando la vara alta para un evento por el cual se tenían dudas, pero que gracias a su sólido cartel y gran mezcla de estilos se alzó como uno de los imperdibles para el futuro. Esperemos contar con una nueva versión para el año siguiente, ya que quedó en evidencia la importancia que el público local le brinda a la música latinoamericana.