Europe: Transformando la nostalgia

Tras su contundente paso por la Quinta Vergara, cerrando la tercera noche del Festival de Viña 2018 a altas horas de la madrugada, Europe pisó la tarima del Gran Arena Monticello en horario prime para reencontrarse cara a cara con sus acérrimos seguidores nacionales. Un público que osciló entre los fanáticos cautivados en los años ochenta, amantes del rock clásico de todas las edades y devotos del metal estilo Helloween o Rhapsody, que vinieron a buscar atmósferas cargadas de dramatismo y parajes épicos, aspecto que la banda ha sabido desarrollar con gracia desde su regreso en 2003. Es que hace rato que los pelos escarmenados, la laca y el spandex son cosa del pasado para Joey Tempest y los suyos, ya que giraron drásticamente la tuerca de su estilo y se acercaron más a actos como Rainbow, Deep Purple y Led Zeppelin, como se puede apreciar en trabajos más recientes como “War Of Kings” (2015) o “Walk The Earth” (2017), precisamente la excusa para tenerlos de vuelta en nuestro país en un concierto que, de no haber sido por los infames problemas de sonido que vivió, hubiese sido redondo.

Y es que, con la contundencia del disco que trajeron bajo el brazo, se esperaba que los suecos brindaran un concierto lleno de potencia, concepto que hace carne cuando las luces del recinto de Mostazal se apagaron para dar paso a la zeppeliana “Walk The Earth”, cuya introducción en tono grandilocuente ya había establecido el clima para que asaltaran el escenario con una soltura impresionante. Los ojos de los presentes se posaron inmediatamente en Tempest, quién abarcó todo con su impronta, mientras el riff atronador de “The Siege” se dejó caer sin dar previo aviso, lo que incitó al headbanging urgente en los más cercanos a la música de guitarras.

En ese sentido, la banda salió jugando para convencer también al público que vino a escuchar su repertorio de hits, por lo que la decisión de arremeter con “Rock The Night” fue totalmente acertada para desatar la euforia del respetable en todos los sectores del arena, alzando las manos para corear a viva voz el pegajoso éxito de la banda y participar en todas las instancias que esta permitó. Con el público totalmente en el bolsillo, la banda despachó la dramática “Look At The Eden”, cuyo misticismo se vio realzado en lo instrumental, lo que da cuenta del buen momento que viven actualmente, viéndose cómodos en escenarios compactos que resaltan su poder como músicos.

La banda se mostró amigable con sus fanáticos, siendo obviamente Tempest quién ofició de maestro de ceremonias en total conocimiento del culto que hay en Chile hacia ellos y destacando que sus leales seguidores los hayan acompañado en la noche que llamó “el viaje a Monticello”. Las luces en tonos azules confabuladas con la intrigante carátula del disco “Walk The Earth”, en la que se ve a un personaje adentrándose en lo desconocido con un gran triángulo enmarcándolo todo, sirvió como telón de fondo para “GTO”, que envolvió con su aura a Deep Purple.

Justo en medio de esta interpretación se evidenciaron los primeros problemas de sonido, que fueron la tónica del show desde ese momento en adelante, el audio se fue completamente, lo que desató la furia de los presentes, quienes hicieron todas las señales posibles para alertar lo que estaba pasando. Los inconvenientes técnicos no impidieron que el teclado de Mic Michaeli irrumpiera con la sólida “Turn To Dust” para luego dar paso a la incombustible “Superstitious”, cuya descomunal versión encantó desde el primer momento, y donde John Norum se lució con las seis cuerdas. Todo un batatazo que, sumado a “Carrie”, construyó el punto más alto de la presentación, desatando el karaoke colectivo.

Y es aquí cuando la banda se distancia de ser un número meramente nostálgico, puesto que la constante actividad y creatividad que plasman en sus nuevas creaciones no hacen otra cosa que revitalizar el catálogo que los catapultó al estrellato y que, gracias a la poderosa base rítmica constituida por Michelli, Leven desde el bajo e Ian Haugland desde la batería –quién se adueñó del escenario con un espectacular solo–, lograron ejecutar musculosas versiones de “Scream Of Anger” y “Sign Of Times”, cuyo sonido se amoldó perfectamente al presente de los suecos representado en el instrumental “Vasastan”, donde Norum resaltó como absoluto protagonista, y en la oscura “War Of Kings”.

Tristemente, la espectacular “Hole In My Pocket” volvió a sufrir la extinción del audio, problema que la banda sorteó con profesionalismo y que empañó también el momento clave en el que Tempest se colgó la guitarra acústica en “Open Your Heart”, dejando con un amargo sabor de boca justamente al tramo final del concierto, en el que el clásico de 1984 se sumaba al tridente constituido por “Ready Or Not”, “Cherokee” y “The Final Countdown”, y donde finalmente la banda continuó la fiesta de la mejor manera. Afortunadamente las tres catedrales sónicas resultaron ilesas en versiones pesadas debido a la afinación más baja que ocupa la agrupación, dotándolas de elegancia incluso en los momentos de mayor júbilo en los que Tempest tomó el micrófono para hacer cantar al público.

Ciertamente, nadie podría acusar a Europe de dormir en los laureles de la nostalgia tras el cierre de su presentación a 28 años de debutar por primera vez en el país en su paso por la Quinta Vergara en 1990. Eran otros tiempos y ellos también eran una banda distinta, y hoy en día exhiben la honestidad como su credencial más loable. Cuando las luces se prenden y abandonan agradecidos el escenario, queda la sensación de un grupo que lo dejó todo en los momentos buenos y malos, sorteando las dificultades con total profesionalismo en medio de fallas que empañaron una jornada que en lo general se desarrolló con un nivel de espectacularidad superlativo. Armados con una actitud refrescante y echando por tierra el odioso rótulo de banda nostálgica, Europe camina por la tierra como un campeón abriendo el corazón de cada uno de sus fanáticos.

