Eterna Inocencia: El canto de todos

Un montón de personas fumando y bebiendo cerveza en una plaza, todos de negro luciendo una polera de alguna banda metalera, de esas que son tan queridas en nuestro país. Al mismo tiempo, la banda nacional Gangrena, uno de los tantos invitados en el show de Obituary, suena desde el interior del teatro. Todo lo anterior refleja el ambiente previo al show que los legendarios Obituary ofrecieron la noche del sábado en nuestro país, trayendo la gira de promoción de su álbum homónimo lanzado este año. Desde muy temprano, el Teatro Ex Mundo Mágico comenzó a llenarse de fanáticos, quienes entusiastamente deseaban disfrutar de las presentaciones de Metal Command, Cerberus, Gangrena y Torturer, los créditos nacionales que amenizaron la jornada antes del plato principal.

En general, todo se desarrolló con una puntualidad destacable, cumpliendo a cabalidad con el horario programado. Considerando lo anterior, Obituary salió a escena a las 22:00 horas, tal como se había dispuesto previamente. El público, que repletó el recinto, celebró de inmediato la presencia de los oriundos de Tampa, Florida, quienes iniciaron la presentación con “Redneck Stomp”, composición instrumental que ayudó a preparar el ambiente para el vocalista John Tardy, quien, bajo una enorme ovación, ingresó al compás de “Sentence Day”, dando por iniciado el caos en que se desarrollaría el show. Todos los elementos propios de un concierto de metal estuvieron presentes: mucho headbanging, fanáticos ebrios, cervezas volando y ese ambiente entre hostilidad y hermandad, características esenciales de todo moshpit.

La historia de Obituary tiene para sacar repertorio de una abultada discografía, no obstante, la banda optó por centrarse en su último trabajo, “Obituary” (2017), además de algunos esbozos de su segundo LP, “Cause Of Death”, lanzado en 1990. Aun contando con una historia tan amplia, la banda prefiere centrarse en su presente y mantener su camino al futuro, y así lo demostró parte del nuevo material, como “A Lesson In Vengeance” o “Straight To Hell”, muy bien recibidas por sus fanáticos. Lamentablemente, la acústica del local no ayudó mucho en términos sonoros, generando por varios momentos una masa casi indescifrable; la voz de Tardy se perdió en más de una ocasión y el bajo de Terry Butler muchas veces era absorbido por la estridencia de las guitarras, algo que poco importó en los apasionados fanáticos que vibraron con cada canción.

Más allá de los golpes, las cervezas aéreas y la constante hostilidad entre algunos asistentes, el show fue disfrutado por todos quienes deseaban ver a Obituary en nuestro país, reiterando el compromiso de la fanaticada chilena con el metal, ya que no cabe dudas de que este estilo es el que manda dentro de la cartelera local. Así sin más, “Slowly We Riot” puso el punto final a una presentación que se pasó volando, pero que se vio reforzada con la buena calidad mostrada por las bandas invitadas que tocaron previamente, exponiendo la tarde completa como una jornada dedicada a las guitarras y el buen metal.

Es curiosa la elección de un recinto así para una banda que goza de una popularidad suficiente para llenar otro reducto capitalino, sintiendo la jornada como un regreso a los orígenes, tocando en un oscuro rincón, con una precaria amplificación y ante un público que sólo quería pasarlo bien, omitiendo cualquier problema técnico surgido durante la presentación. Bajo ese contexto, Obituary y su entrega en el escenario cumplieron, pero en otro caso la historia habría sido diferente, ni su popularidad los hubiese salvado.

