Enslaved: Ríos de sangre

Tras un exitoso paso por la localidad de Temuco, el que se convirtió en su debut en tierras locales, la agrupación noruega Enslaved hacía su arribo a la capital con el escenario de Club Blondie como el escogido para interpretar su set en promoción del álbum “E” (2017), sin dejar de lado, por supuesto, el resto de las composiciones de una banda que ya acumula nada más ni nada menos que catorce discos de estudio.

Cientos de entusiastas fanáticos llegaron hasta el recinto santiaguino para disfrutar el primer show de los noruegos en la capital, uno esperado hace bastante tiempo por quienes le siguen la pista desde lo agresivos días de álbumes como “Frost” (1994) o “Blodhemn” (1998). Prácticamente a la hora anunciada, el conjunto salió a escena para llevar a los fanáticos por un set que para cualquier desconocido podría verse corto por la cantidad de canciones, pero que, gracias a la notable extensión de muchas de sus composiciones, se sintió como una sola obra que atravesaba distintos puntos, fluyendo con total y absoluta naturalidad.

No es fácil describir el sonido exacto del conjunto, más aún cuando a este le bastó sólo su carta de presentación mediante “Ethica Odini” para demostrar la enorme versatilidad que tienen en cuanto a sonidos, intercalando pasajes con el más crudo y brutal black metal junto a subtextos cristalinos en lo que respecta a la voz, aplicando golpes de luminosidad dentro de la abrumadora oscuridad que primaba en el ambiente.

Sin descaso alguno, tracks como “Roots Of The Mountain” y “Ruun” fueron sucediéndose de manera magistral, entusiasmando a cada uno de los presentes en Club Blondie con riffs muy activos y dinámicos, cambiando de velocidad, tonalidad, e incluso estructuras, manteniendo siempre el cimiento principal de un sonido que, a pesar de la crudeza propia del black, no dejó de lado los solos de guitarra en reiteradas ocasiones, generando un cruce entre dicho estilo junto con tintes del viking metal y el metal progresivo, la gran trinidad del metal más técnico para los no tan puristas.

Lo anterior se debió a la gran tarea que ejercen Ivar Bjørnson y Arve Isdal en las seis cuerdas, quienes junto al baterista Iver Sandøy sostienen toda la intencionalidad que guarda el vocalista Grutle Kjellson. Aunque se note la diferencia sonora entre las distintas etapas del conjunto, canciones como “Loke”, “Fenris” o “Svarte Vidder” se sienten muy bien en comparación a aquellas que no guardan un sonido estrictamente similar, permitiendo que esa estructura ya mencionada (de estridencia con toques de apaciguamiento) se sostenga entre medio sin perder la coherencia de un relato que no atraviesa ripios en ningún momento. Hacia el final, “Havenless” comenzó a cerrar la primera parte del show, seguida de “Sacred Horse” y un público completamente entregado a los arrasadores riffs y la potente voz de Kjellson, a quien también se le destaca el papel de frontman, el que sortea de muy buena manera. Un encore llegaría de la mano de “Isa” y un black metal un poco más convencional, seguida de “Allfǫðr Oðinn”, una verdadera joya para sus fanáticos, la que hizo su aparición en el setlist directamente desde el EP “Hordanes Land” de 1993, uno de los primeros lanzamientos del conjunto.

Es inevitable que esta música no atraviese los sentidos en términos de composición, ya que nos sitúa bajo el panorama que narran muchas de sus letras, bastando sólo con cerrar los ojos para sentir esos gélidos vientos del norte o los frondosos bosques nórdicos, las batallas, los ríos de sangre, todo un contexto extra musical que es capaz de llegar hasta el auditor sin necesidad de estar presente ahí en cuerpo. A veces se mira en desmedro el género del black metal por una supuesta simpleza, pero agrupaciones como Enslaved demuestran que es posible hacer música oscura sin caer en una estructura que esté repetida por todos los exponentes, sumando elementos sin que sea un exceso o una saturación de contenido que no lleve a ningún lado.

Setlist