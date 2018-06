El Último Ke Zierre: Con las tripas y el corazón

¿Existe un número de punk tan convocante en Chile como El Último Ke Zierre? Probablemente no. Para darse cuenta de ello, sólo es cosa de revisar superficialmente la intensa relación que tienen los españoles con sus fanáticos locales. Visitando el país con una frecuencia constante desde 2006 –y un show truncado hace dos años–, la banda suma, con la cita de ayer, el número para nada despreciable de siete presentaciones en la capital y, a doce años de su debut, el público sigue sintiéndose convocado por los españoles. Si probablemente muchos ya se han repetido el plato, ¿cómo se mantiene una relación tan fraterna? Es cosa que se apaguen las luces y ver cómo el público se acopla con total entrega a las canciones de la banda, donde la noche del sábado en el Teatro Cariola no fue la excepción.

Como apertura de la jornada, la producción de Sabotaje Rock nuevamente apostó por descolgarse un momento de la escena capitalina en favor de mostrar lo que también se hace en otras regiones. La decisión fue totalmente acertada, ya que se optó por un nombre de culto. Desde Talcahuano, la banda Ecosidio hacía su entrada. Vestidos de Fuerzas Especiales de Carabineros –o como ellos mismos lo catalogaron, ocupando “el traje de la vergüenza”–, el conjunto sureño de larga data repasó temas con un marcado acento político y ecológico, con temas como “Legítima Violencia”, sin antes despedirse con una reflexión: “El punk no es para misóginos ni racistas, no es para señoritos ni señoritas. El punk es protesta y propuesta”. Luego fue el turno de los locales Lo Que Nunca Fuimos, quienes con su “punk barrial” mantuvieron los ánimos que ya se preparaban para escuchar a los anfitriones de la noche.

Como si se tratase de un encuentro inédito, El Último Ke Zierre subió al escenario entre aplausos y gritos ansiosos del público, marcando un cálido recibimiento. A la banda valenciana no se le dan los discursos ni las expresiones de afecto, lo de ellos es dialogar mediante sus canciones, por eso, sin mayores preámbulos, los acordes de “Con La Moral De Un Carnaval” abrieron los fuegos y, luego de un escueto saludo de Robert “El Feo”, el Teatro Cariola explotó con los clásicos “Yo También Puedo Ser Malo” y “Olor A Muerte”. Retomando su reciente placa, “El Mutante Del Barrio Chino” (2017), el conjunto entonó “Empacho De Orfidal”, una declaración misántropa la cual reza: “no hay futuro ni esperanzas en este nido de ratas”. Si bien, es una canción nueva que recién se inserta al repertorio, la dureza en la letra es bien recibida por el público y da algunas señales del por qué esta banda cala tan hondo. “Veneno”, “Vuelta Al Infierno” e “Insurgente” se agregaron como clásicos que hicieron cantar nuevamente al Cariola en un coro multitudinario.

Volviendo a la reflexión sobre cuáles son las motivaciones que determinan tanto entusiasmo, no hay duda de que es el carácter lírico donde recae el peso de los españoles. Orientadas en relatar las ingratitudes de la vida, canciones como “No Es Amor” o “¿A Dónde Vas?” pusieron en tela de juicio la reputación del amor romántico, mientras que la dupla “Tus Bragas” y “Mis Calzones” hicieron lo propio celebrando los amores arruinados, encendiendo a un público que las cantó de principio a fin con legítima emoción. “Escupiré Jodidos” y “No Tengo Miedo” apartaron el sentimentalismo por un momento, mientras que “La Lluvia Y El Sol” marcó la primera pausa, motivada por una falla técnica que se solucionó a la brevedad. Superados los percances, la banda retomó su repertorio con una disciplina implacable.

El tramo final del show estuvo marcado por otro guiño a su fanaticada local. “Canto” hizo un homenaje a la memoria de Víctor Jara, mientras que los clásicos “Hasta Que Pierda La Voz”, “Ansiedad” y “A Cara De Perro” motivaron a corear al público, que posteriormente pifió con fuerzas a medida que la banda se retiraba del escenario. Luego de esta primera pausa determinada por la banda, los españoles volvieron a subir para el encore y aprovecharon de destacar el trabajo de producción que, en contraste al incidente de 2016, agradecieron por “hacer las cosas bien”. Una versión en español del clásico de The Stooges, “I Wanna Be Your Dog”, el titánico mosh pit que se formó en “Tú Me Vicias” y la oda dedicada a la capital, “Vuelvo A Santiago”, marcaron el cierre de una jornada donde se nutrió aquella relación con sus fanáticos de Chile.

En un show que bordeó los noventa minutos, El Último Ke Zierre no hizo más que interpretar un repertorio que procuró en ser incesante, dejando que las canciones fueran las que entraran en diálogo con el público. Y así fue efectivamente, porque la entrega con la que los fanáticos cantan sus canciones es prueba inequívoca de un vínculo arraigado; son muchas las presentaciones del conjunto español en Santiago y queda claro que son los favoritos indiscutidos. Ofreciendo un enfoque poco explorado por el punk en general, las líricas de la banda reflexionan desde una perspectiva cercana a lo sentimental –como si fuesen relatos de realismo sucio–, las cuales evidentemente se hacen carne en el público y marcan la diferencia al ver a esta banda en vivo. Con la música de E.U.K.Z. despiertan los recuerdos que hacen cantar tanto con las tripas como con corazón. Tal parece que los punks también sufren de amor.

Setlist