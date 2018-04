Dragon Ball Rock Sinfónico: Celebrando la nostalgia

Pareciera que el público chileno no sabe de fronteras. A pesar de los miles de kilómetros que separan a la región balcánica de este último rincón sudamericano, la música proveniente de aquellas tierras lejanas no deja de crear interés en la audiencia local. Ya se había visto el año pasado, luego de la visita de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra hace unos meses. En esta ocasión fue el turno de un compañero de armas: el bosnio Goran Bregović, quien desde 2008 ha visitado Chile, retornaba a la capital junto a sus músicos para ofrecer una fiesta con identidad gitanesca, la que hizo saltar a los asistentes en Coliseo Santiago sin discriminar edad.

Sin teloneros ni mayores preámbulos, la jornada estaba programada para las nueve de la noche. Con unos pocos minutos de retraso, el público de Coliseo Santiago estaba listo para recibir a los músicos balcánicos, mirando con atención las sillas vacías repartidas en el escenario. Sin que nadie se lo esperara, los bronces de la banda se abrían paso entre los fanáticos, interpretando una fanfarria que daba por iniciada la fiesta.

Ya con todos los músicos en formación, Bregović apareció en escena para ser aclamado por los presentes. Luego de un saludo escueto, “Vino Tinto” abría los fuegos, interpretada en un correcto español por las coristas del conjunto. La canción generó una conexión inmediata con el público, en parte por el idioma afín. “Maki Maki” y “Duj Duj” continuaron con el repertorio, en este caso interpretada por el percusionista, ofreciendo una mixtura de sonidos donde se da cuenta que los músicos de Bregović no sólo se alimentan de la raíz musical de Europa Oriental, sino que también incursionan en influencias del sonido de Medio Oriente.

Bregović se tomó una pausa para dirigirse a los fanáticos, comunicando en un inglés con notorio acento eslavo que la siguiente canción, “Presidente”, correspondía a una colaboración junto a Gypsy Kings, a quienes aprovechó de homenajear con un aplauso. “Quantum Utopia” aceleraba los ánimos y hacía saltar a los presentes en la cancha, mientras un fanático desde la platea, con una bandera de Serbia entre sus manos, entonaba la letra con pasión.

“So Nevo Si” y “Bijav” no daban pausa a una celebración que no discriminaba en edades, haciendo bailar tanto a más jóvenes como mayores, dando cuenta del amplio espectro etario que convocaba este show. Las coristas retomaban las canciones en español con “Pero”, para luego ofrecer una pieza con sonido más tradicional con “Mazel Tov”, mientras que el cuarteto “Balkaneros”, “Made In Bosnia”, “Baila Leila” y “Gas Gas” llevaron al show a su punto más álgido y enérgico hasta ese momento.

El final de la presentación ya llegaba con “Šoferska”, la bella “Ederlezi”, “Mesezina” y la última antes del encore, “In The Death Car”. Fue luego de los acordes de esta última canción que la banda se retiraba lentamente, dejando a Goran sólo junto al percusionista y trompetista, este último dando muestra de su talento con un solo magistral.

Fue sólo cosa de minutos para que Goran Bregović y sus músicos volvieran a escena a ofrecer el cierre definitivo de su repertorio. Uno de los momentos más impresionantes se vivió cuando las coristas interpretaron una versión a capella de “Večeraj Rado”, generando un silencio mágico entre todos los que miraban absortos una interpretación con tal sentimiento. Luego del silencio, vino una ovación total del Coliseo. Como era de esperarse, la banda cerró con la conocidísima canción popular “Bella Ciao” y “Kalašnjikov”, finalizando la presentación de una manera explosiva.

Ya son varias las veces que Goran Bregović ha visitado Chile en la última década, sin embargo, al presenciar su concierto queda claro por qué aún sigue gustando y reencantando. Se trata de un show que ofrece una gran mezcla de sonidos, paseándose desde los bronces tan típicos de las comparsas balcánicas, las voces con identidad endémica de las coristas, hasta el aporte asiático que hay detrás de las percusiones, todo eso condimentado con aportes propios de la música pop actual, como el uso de samplers o baterías eléctricas. Una mezcla que sus fanáticos saben reconocer y, como quedó claro ayer, continúan sintiéndose convocados por su sonido.

Setlist